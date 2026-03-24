Giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 76 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary

(Ngày Nay) - Vừa qua, Tổng Lãnh sự quán Hungary đã tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng 178 năm Cách mạng Hungary (1848-2026) và 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary (3/2/1950 - 3/2/2026) .

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố, các Tổng Lãnh sự và đại diện Đoàn Ngoại giao.

Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh Việt Nam và Hungary là hai nước bạn bè truyền thống, có quan hệ hợp tác hữu nghị từ giữa thế kỷ XX. Hungary là một trong 10 quốc gia đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào tháng 2/1950. Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ quý báu của nhân dân Hungary trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Theo đồng chí Nguyễn Lộc Hà, những năm gần đây, quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt từ khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2018. Các chuyến thăm cấp cao của Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Hungary trong năm 2025 đã góp phần củng cố niềm tin chính trị, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.

Hiện tại, quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và thủ đô Budapest với nhiều hoạt động cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch và quản lý đô thị. Các sự kiện như Tuần lễ Ẩm thực Hungary, Tuần phim Hungary đã tạo hiệu ứng tích cực, giúp người dân thành phố hiểu hơn về đất nước và con người Hungary.

Hiện nay, doanh nghiệp Hungary có 10 dự án đầu tư tại TP.HCM với tổng vốn khoảng 50 triệu USD. Hai bên bày tỏ kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục và du lịch.

Đáp từ, Tổng Lãnh sự Hungary Lehőcz Gábor khẳng định năm 2025 là dấu mốc đáng nhớ trong quan hệ song phương với chuỗi hoạt động kỷ niệm và các chuyến thăm cấp cao quan trọng. Ông bày tỏ vinh dự được một lần nữa đứng trước các vị khách quý để cùng tưởng niệm ngày 15/3 – mốc son lịch sử của dân tộc Hungary.

Tổng Lãnh sự Lehőcz Gábor cho biết, ngày 15/3 đánh dấu sự khởi đầu của Cách mạng và Chiến tranh Độc lập năm 1848, khi người Hungary mạnh mẽ bày tỏ khát vọng đổi mới và tự quyết dân tộc, từ đó đặt nền móng cho bản sắc dân tộc hiện đại. Ký ức về năm 1848 vẫn tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ, nhắc nhở về giá trị bất diệt của di sản văn hóa cùng những nguyên tắc cốt lõi đang định hình Hungary ngày nay.

Ông cũng điểm lại một năm qua đầy ấn tượng đối với cả Việt Nam và quan hệ song phương. Việt Nam vừa long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập và 50 năm Ngày Thống nhất đất nước. Trong khi đó, Hungary đã tổ chức chuỗi hoạt động kéo dài suốt năm 2025 để kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, với nhiều buổi hòa nhạc, triển lãm và sự kiện chính thức ý nghĩa.

Năm kỷ niệm quan trọng này được đánh dấu bởi các chuyến thăm cấp cao nổi bật: Ngài Tamás Sulyok, Tổng thống Hungary cùng Phu nhân thăm Hà Nội tháng 5/2025; ông László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Hungary thăm Việt Nam, trong đó có TP.HCM tháng 10/2025, cùng nhiều đoàn nghị sĩ hai nước trao đổi chuyên môn, góp phần củng cố và làm sâu sắc thêm hợp tác song phương.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh ngoại giao văn hóa tiếp tục đóng vai trò trung tâm. Năm nay, Tổng Lãnh sự quán Hungary vinh dự mang đến TP.HCM không chỉ một buổi biểu diễn dân ca và dân vũ Hungary chưa từng có tiền lệ, mà còn trọn một tuần sự kiện ẩm thực đặc sắc, mang đến những hương vị đặc trưng của truyền thống ẩm thực phong phú Hungary.

Thông qua chiếc tárogató – nhạc cụ dân tộc độc đáo của Hungary – cùng các nhạc cụ truyền thống khác và những điệu múa dân gian sôi động, tinh thần di sản Hungary đã được truyền tải gần gũi, sống động đến với công chúng TP.HCM. Đỉnh điểm của buổi lễ tối nay chính là buổi biểu diễn đặc biệt được dàn dựng dành riêng cho dịp kỷ niệm này.