Giao Thước 2025: Á Châu Du Ký khép lại thành công với chặng Tâm – Hoài niệm đồng quê Việt Nam qua điện ảnh

(Ngày Nay) - Chương trình Giao Thước 2025: Á Châu Du Ký do sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại - Học viện Ngoại giao tổ chức đã khép lại thành công rực rỡ với chặng cuối mang tên Tâm - “Hoài niệm đồng quê trong điện ảnh Việt Nam” vào Chủ nhật ngày 11/1/2026 tại Hội trường T8, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
PGS. TS. Hoàng Cẩm Giang - Trưởng Bộ môn Nghệ thuật học, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN phát biểu khai mạc
Hơn 350 khán giả, chủ yếu là sinh viên và giới trẻ yêu điện ảnh, đã tham dự sự kiện kết màn đầy cảm xúc này. Không gian hội trường tràn ngập không khí hoài niệm khi Ban Tổ chức mở đầu bằng tiết mục kịch tự biên đạo tái hiện những hình ảnh làng quê giản dị, gần gũi. Tiếp nối là phần chiếu trích đoạn phim Thương nhớ đồng quê, rồi tiết mục đơn ca Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được trình bày ấm áp, gợi nhớ tuổi thơ êm đềm. Đỉnh điểm của chương trình là buổi chiếu toàn bộ bộ phim kinh điển Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ - tác phẩm đã khắc họa sâu sắc vẻ đẹp đồng quê Việt Nam qua lăng kính nghệ thuật thứ bảy.

Các diễn giả khách mời trong lĩnh vực văn hóa và điện ảnh đã mang đến những chia sẻ sâu sắc, giúp khán giả không chỉ thưởng thức phim mà còn suy ngẫm về giá trị bản sắc dân tộc, về cách điện ảnh góp phần bảo tồn và lan tỏa những hình tượng “đồng quê” - biểu tượng hồn cốt của người Việt. Sự kiện đã khơi dậy niềm tự hào và sự đồng cảm mạnh mẽ trong cộng đồng trẻ, đúng như mục tiêu ban đầu của chương trình: thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và đưa giá trị châu Á, đặc biệt là bản sắc Việt Nam, đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Giao Thước 2025: Á Châu Du Ký khép lại thành công với chặng Tâm – Hoài niệm đồng quê Việt Nam qua điện ảnh ảnh 1

Trước đó, hành trình Giao Thước 2025 đã trải qua ba chặng thành công: Khởi (Tây Á - Palestine) với sự tham dự và chia sẻ từ Đại sứ Palestine, Bừng (Đông Á - Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc) tại các rạp phim indie, và Hội (Nam Á - Ấn Độ) với những trải nghiệm văn hóa đa dạng. Toàn bộ chuỗi sự kiện đã nhận được sự chú ý từ báo chí, như Hanoi Times và Báo Nhân dân điện tử đưa tin về chặng khai mạc.

Giao Thước 2025: Á Châu Du Ký khép lại thành công với chặng Tâm – Hoài niệm đồng quê Việt Nam qua điện ảnh ảnh 2

Giao Thước 2025: Á Châu Du Ký khép lại thành công với chặng Tâm – Hoài niệm đồng quê Việt Nam qua điện ảnh ảnh 3

Với sự đồng hành nhiệt tình từ khán giả và cộng đồng, Giao Thước 2025 không chỉ là một chương trình chiếu phim mà còn là cầu nối văn hóa ý nghĩa, góp phần mở rộng góc nhìn và nuôi dưỡng tình yêu điện ảnh, tình yêu quê hương trong lòng thế hệ trẻ Hà Nội. Ban Tổ chức gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả đơn vị, cá nhân đã đồng hành, và hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những hoạt động văn hóa - điện ảnh chất lượng hơn nữa trong tương lai.

