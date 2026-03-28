"Hà Nội bình yên" - Thả hồn theo những giai âm đẳng cấp giữa lòng phố cổ

(Ngày Nay) -  Chiều tối 28/3, live concert với chủ đề “Hà Nội bình yên” tại khu vực Nhà Bát Giác, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xuyên suốt 3 chương nhạc, các nghệ sĩ Diva Mỹ Linh, Đỗ Hoàng Hiệp, Đinh Mạnh Ninh và Violin Anh Tú đã mang đến không gian nghệ thuật đẳng cấp, giàu cảm xúc.

Du khách và khán giả Thủ đô hào hứng xem ca nhạc

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa nhằm đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với công chúng. Chương trình có sự hiện diện của ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần bồi đắp, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, đồng thời tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Lần đầu tiên, những tinh hoa âm nhạc vốn chỉ có trong nhà hát chuyên nghiệp được đưa ra không gian mở tại Nhà Bát Giác, phục vụ trọn vẹn sự thưởng thức của nhân dân và du khách. Tên gọi “Hà Nội bình yên” không chỉ mang ý nghĩa biểu đạt cảm xúc, mà còn là thông điệp xuyên suốt của chương trình. Đó là một Hà Nội không chỉ giữ vai trò trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, mà còn là “ngôi nhà tinh thần” – nơi mỗi người, dù đi xa đến đâu, vẫn luôn mong được trở về. Trong không gian ấy, khán giả có thể tìm thấy sự thân thuộc, những ký ức dịu dàng và cảm giác bình yên giản dị nhưng sâu sắc – điều làm nên bản sắc rất riêng của Hà Nội. Live concert “Hà Nội bình yên” góp phần định hình hình ảnh Hà Nội – một Thành phố sáng tạo, văn hiến, giàu chiều sâu văn hóa và đang không ngừng chuyển mình trong thời kỳ hội nhập.

Thông qua live concert, hình ảnh Hà Nội tiếp tục được khắc họa là một thành phố sáng tạo, văn hiến, giàu chiều sâu văn hóa và không ngừng chuyển mình trong tiến trình hội nhập, phát triển.

Mở màn đêm nhạc Live Concert “Hà Nội bình yên” là tiết mục Mashup “Tiến về Hà Nội” và “Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống” do sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Đoàn thanh niên Công an Nhân dân Thành phố phối hợp biểu diễn.

Trong Chương I với chủ đề “Những khúc nhạc lãng mạn về Hà Nội”, nghệ sĩ Violin Anh Tú trình bày bản Mashup “Em ơi Hà Nội phố” và “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” với phong cách giàu cảm xúc, "chạm" đến trái tim của khán giả. Tiếp đó là cảm hứng phiêu bồng của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh với hai ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Nồng nàn Hà Nội”.

Tâm điểm của chương I chính là Diva Mỹ Linh với ca khúc “Nhớ về Hà Nội” và “Hương Ngọc Lan”, tạo nên sự cộng hưởng lớn với hàng nghìn khán giả tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Ca sĩ Mỹ Linh với những tình khúc về Hà Nội

Chương II “Những khúc nhạc tình yêu của Việt Nam”, nghệ sĩ Violin Anh Tú tiếp tục làm mới không gian bằng các bản hit “Cho em gần anh thêm chút nữa” và “Tái sinh” với kỹ thuật xử lý nhạc cụ chuyên nghiệp... Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, mang đến một bức tranh âm nhạc đa sắc màu.

Điều đặc biệt của chương trình là sắc trắng tinh khôi của 1000 bông hoa loa kèn trang trí trên sân khấu

Điểm nhấn đặc biệt của Live concert ở phần kết chương trình, khi toàn bộ không gian Nhà Bát Giác sẽ đồng loạt tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ hàng nghìn chiếc điện thoại và nến điện hòa cùng giai điệu “Heal the World”, tạo nên một khung cảnh lung linh, giàu tính biểu tượng và đầy nhân văn. Không còn ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả, tất cả cùng hòa giọng, cùng sẻ chia thông điệp về hòa bình, yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.

Thành công của Live Concert không chỉ dừng lại ở một sự kiện nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định về một Thủ đô ngàn năm văn hiến, một "Thành phố sáng tạo" đang tỏa sáng bằng những giá trị nhân văn và bản sắc riêng biệt.

