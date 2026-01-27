Hà Nội dự kiến đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo phát huy giá trị hồ Tây

(Ngày Nay) - Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ dự kiến có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 30.151 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư.
Một góc hồ Tây

Nhằm xây dựng hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Thủ đô; khai thác hiệu quả các giá trị cảnh quan, lịch sử, văn hóa, sinh thái của hồ Tây gắn với không gian sông Hồng và khu phố cổ, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có báo cáo và được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thông qua chủ trương triển khai dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ.

Theo Báo cáo số 267-BC/ĐU ngày 25/01/2026, của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố, dự án dự kiến có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 30.151 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT).

Phạm vi nghiên cứu dự án bao gồm toàn bộ diện tích Hồ Tây và được giới hạn bởi các tuyến chính: Đường Thanh Niên, đường Thụy Khuê, phố Nguyễn Đình Thi, phố Trích Sài, đường Lạc Long Quân, phố Vệ Hồ, phố Nhật Chiêu, đường Sen Tây Hồ, phố Quảng Bá, phố Quảng Khánh, phố Quảng An, phố Từ Hoa, đường Vũ Miên, phố Yên Hoa, đường Thanh Niên.

Quy mô đề xuất khoảng 575,6ha; trong đó, diện tích Hồ Tây: 520,9ha (giữ nguyên mặt nước hiện trạng hồ Tây); diện tích đất: 49,7ha.

Về hạ tầng giao thông, dự án sẽ điều chỉnh, mở rộng và cải tạo khoảng 11.525m các tuyến đường ven hồ. Cụ thể, các đoạn phố Nhật Chiêu, Vệ Hồ, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Quảng Bá sẽ được mở rộng mặt cắt ngang từ 8,5-9,5m lên 21,0-24,0m. Thiết kế bao gồm lòng đường rộng 7m mỗi bên, dải phân cách giữa 2m và vỉa hè phía hồ rộng 5m.

Riêng các đoạn đường Thanh Niên, Quảng Khánh, Từ Hoa, Yên Hoa và Lạc Long Quân sẽ giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, tập trung cải tạo vỉa hè và cảnh quan.

Điểm nhấn của dự án là việc kiến tạo các không gian công cộng hiện đại, bao gồm: bố trí 27 sàn ngắm cảnh xung quanh hồ; xây dựng 2 quảng trường nổi (Quảng trường Văn Cao và Quảng trường bến Kim Ngưu); cùng hệ thống cầu cảnh quan và 6 bến thuyền du lịch.

Ngoài ra, dự án cũng dành quỹ đất phát triển các hạng mục như Công viên bốn mùa hoa, Công viên Đầm Đông, bãi đỗ xe ngầm và các công trình biểu diễn thực cảnh.

Dự án dự kiến được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (quý 1/2026-quý 2/2027): Hoàn thành các đoạn tuyến Phố Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An, Từ Hoa, Yên Hoa và Đường Thanh Niên.

Giai đoạn 2 (Quý 3/2027-quý 1/2030): Hoàn thành các hạng mục còn lại và quyết toán dự án.

Để đảm bảo tiến độ, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố đề xuất tách hạng mục "Cải tạo, mở rộng tuyến đường Quảng An từ Phủ Tây Hồ đến Phố Từ Hoa" thành dự án thành phần ban đầu để triển khai ngay.

Tiểu dự án này có quy mô khoảng 3,4ha với tổng mức đầu tư hơn 1.436 tỷ đồng, thực hiện từ quý 1/2026.

Dự án dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Sau khi được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội thống nhất về chủ trương triển khai thực hiện đầu tư dự án; Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục báo cáo Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét, quyết định theo quy định để sớm đưa dự án vào triển khai thực tế.

