Hà Nội: Khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống để loại trừ bệnh dại

(Ngày Nay) - Các trường hợp tử vong do bệnh dại đều do chủ quan không đi tiêm phòng vaccine hoặc tiêm phòng muộn sau khi bị chó cắn hoặc tham gia giết mổ chó mang virus dại.

Ngày 25/9, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Kim Anh (Hà Nội) tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại lần thứ 19 với chủ đề "Hãy hành động ngay, vì bạn, vì tôi, vì cộng đồng."

Đây là hành động nhằm thực hiện mục tiêu về loại trừ bệnh dại trong thời gian tới, thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Quốc gia Phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu "Không có người chết vì bệnh dại từ năm 2030."

Tại lễ mít tinh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, tại Hà Nội, trong 5 năm gần đây, số ca tử vong do bệnh dại đã giảm so với giai đoạn trước nhờ sự nỗ lực đáng kể của ngành Y tế, Thú y cũng như sự vào cuộc của chính quyền Ủy ban Nhân dân các cấp.

Tuy nhiên, hằng năm tại các điểm tiêm chủng vẫn ghi nhận trên 20.000 người phải điều trị dự phòng bệnh dại do bị chó, mèo cắn và một số trường hợp mắc bệnh dại.

Các trường hợp tử vong do bệnh dại đều do chủ quan không đi tiêm phòng vaccine hoặc tiêm phòng muộn sau khi bị chó cắn hoặc tham gia giết mổ chó mang virus dại.

Cụ thể, năm 2020-2021 ghi nhận các trường hợp tử vong do bệnh dại trên người tại các quận Cầu Giấy, Hoàng Mai. Năm 2022, ghi nhận 2 trường hợp người tử vong do bệnh dại tại huyện Phú Xuyên do chủ quan không đi tiêm phòng sau khi bị chó cắn và tại huyện Mê Linh do tham gia giết mổ chó.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương thông tin, để đạt được mục tiêu loại trừ bệnh dại, cán bộ ngành Y tế Hà Nội cần tiếp tục bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tập trung tư vấn, tuyên truyền kiến thức phòng, chống bệnh dại đến người dân để người dân chủ động xử lý ngay vết thương khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm và đến cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng bệnh kịp thời.

Ngành Y tế cần phối hợp chặt chẽ với ngành Thú y trong việc giám sát, kiểm soát nguy cơ lây bệnh từ động vật sang người, quản lý đàn vật nuôi, tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo… nhằm giảm thiểu mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong về bệnh dại trên người.

Theo khuyến cáo của ngành y tế, để phòng chống bệnh dại, cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông cho người dân chủ động tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại định kỳ theo khuyến cáo của ngành thú y, vừa hiệu quả vừa tiết kiệm để bảo vệ bản thân và gia đình. Các gia đình cần tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn và quy định của cơ quan thú y khi nuôi chó, mèo.

Đặc biệt, khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm vào da tổn thương hoặc niêm mạc, người dân cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng với nước sạch và đến cơ sở tiêm phòng dại kịp thời; tuyệt đối không tự chữa trị tại nhà hoặc dùng thuốc nam sau khi bị chó, mèo cắn; nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân thử thuốc, khám chữa bệnh dại bằng các biện pháp chưa được Bộ Y tế công nhận.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do virus dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 59.000 người tử vong do dại và hơn 10 triệu người phải tiêm vaccine phòng dại. Người mắc bệnh dại sẽ tử vong 100%, bệnh nhân dại phải chịu đau đớn khủng khiếp về mặt thể xác lẫn tinh thần.

Mặc dù bệnh đã có thể phòng ngừa rất hiệu quả bằng vaccine nhưng tại Việt Nam, trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 75 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Hằng năm có trung bình khoảng 400.000 người bị chó, mèo cắn phải điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại, ngoài ra còn gây tổn thất đến sức khỏe, tinh thần của người dân.

Ngay sau lễ mít tinh, đoàn viên, thanh niên xã Kim Anh đã ra quân diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại để nâng cao nhận thức và sự tham gia tích cực của chính quyền, các ban, ngành và cộng đồng đối với hoạt động phòng, chống dại, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân Thủ đô.