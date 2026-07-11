Hà Nội mở đợt cao điểm bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không gián đoạn

(Ngày Nay) - TP Hà Nội đặt mục tiêu bảo đảm mọi người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tiếp tục nhận đầy đủ quyền lợi, đặc biệt là người có công, người cao tuổi, người khuyết tật.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức đợt cao điểm liên ngành nhằm bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng không bị gián đoạn, đồng thời hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục theo quy định của Luật BHXH năm 2024. Đợt cao điểm dự kiến triển khai trong 15 ngày, từ 10 đến hết 25/7, trên phạm vi toàn thành phố.

Theo kế hoạch, TP Hà Nội đặt mục tiêu bảo đảm mọi người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tiếp tục nhận đầy đủ quyền lợi, đặc biệt là người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội sẽ tổ chức rà soát, xác minh, phân loại và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp có văn bản ủy quyền đã hết thời hạn hoặc cần xác lập mới, thay đổi người được ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Thống kê của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, đến ngày 7/7, toàn thành phố còn 9.333 trường hợp chưa bổ sung văn bản ủy quyền theo quy định mới của Luật BHXH. Vì vậy, trong đợt cao điểm các đơn vị liên quan của Thành phố sẽ huy động nhân lực, phối hợp đồng bộ để rà soát 100% trường hợp cần hỗ trợ, bảo đảm không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc gián đoạn việc chi trả.

Đối tượng được hỗ trợ gồm: Người hưởng có văn bản ủy quyền dã hết thời hạn; người hưởng là người có công, người cao tuổi, người khuyết tật; người hưởng mất năng lực hành vi dân sự; người hưởng không có thân nhân chăm sóc... Đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên có nhu cầu, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tiếp nhận và giải quyết việc chi trả lương hưu tại nơi cư trú theo quy định.

Để triển khai hiệu quả, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội sẽ phối hợp với Bưu điện lập danh sách người hưởng cần rà soát, gửi đến UBND các xã, phường và Trung tâm Phục vụ hành chính công để tổ chức xác minh, phân loại theo từng nhóm.

Trên cơ sở đó, các tổ hành chính công xung kích sẽ trực tiếp đến nơi cư trú hoặc tổ chức các điểm hỗ trợ tập trung tại nhà văn hóa, tổ dân phố và các địa điểm thuận tiện để hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, xác lập văn bản ủy quyền, chứng thực chữ ký và tiếp nhận hồ sơ ngay tại chỗ, giúp giảm tối đa thời gian, chi phí đi lại.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật kết quả triển khai hằng ngày, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH diễn ra thông suốt, đúng quy định và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng.

Sau khi kết thúc đợt cao điểm, việc rà soát, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên hằng tháng nhằm bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người dân.