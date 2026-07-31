Lễ thượng cờ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN

(Ngày Nay) - Lễ thượng cờ ASEAN trở thành thông lệ đáng tự hào của các thành viên và Ban Thư ký ASEAN, thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác của ASEAN.

Sáng 31/7, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Lễ thượng cờ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2026) đã diễn ra trang trọng dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Buổi lễ có sự tham dự đông đảo của các Đại sứ, Đại biện các nước thành viên ASEAN, các nước đối tác cùng đại diện Quốc hội, các cơ quan Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ thượng cờ ASEAN đã trở thành thông lệ đáng tự hào của tất cả các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN, thể hiện sự tôn vinh các giá trị chung và cam kết thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác của ASEAN.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, lá cờ ASEAN là biểu tượng của bản sắc chung, tình đoàn kết và những khát vọng chung của toàn khu vực. Sự kiện năm nay càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra cùng thời điểm Việt Nam kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026), qua đó khẳng định lại các giá trị trường tồn về độc lập, tự lực, đoàn kết và hợp tác.

Nhìn lại chặng đường 59 năm, từ quyết định lịch sử thay thế sự chia rẽ bằng đối thoại và đối đầu bằng hợp tác, ASEAN nay đã phát triển thành một cộng đồng hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng chung, với nền kinh tế quy mô 3,9 nghìn tỷ USD và dân số gần 700 triệu người. ASEAN đang nổi lên như một thị trường thống nhất năng động, được thúc đẩy bởi sự hội nhập, đổi mới, kết nối và năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh thế giới ngày càng cạnh tranh và nhiều biến động, Bộ trưởng cho rằng ASEAN đang bước vào một kỷ nguyên mới, đòi hỏi những nỗ lực tập thể to lớn hơn dưới vai trò Chủ tịch của Philippines cùng chủ đề "Cùng nhau định hướng tương lai." ASEAN đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong năm đầu tiên thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 trên các trụ cột: Hòa bình và An ninh, Thịnh vượng và Nâng cao vị thế người dân.

Để định hình tương lai và tự chủ trước những thay đổi ngoài tầm kiểm soát, Bộ trưởng đã nêu bật ba định hướng cốt lõi cho ASEAN, bao gồm: kết quả, khả năng phục hồi và sự sẵn sàng. Theo đó, thành công của khối phải được đo lường bằng những kết quả thực tiễn, chuyển hóa những cam kết thành kết quả hữu hình mang lại lợi ích cho người dân, thông qua thương mại thông suốt, kết nối mạnh mẽ, việc làm tốt hơn và dịch vụ công được cải thiện. Điều này đòi hỏi ASEAN cần có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ quy trình sang kết quả, từ tham vấn sang phối hợp hành động và từ đồng thuận về nguyên tắc sang đồng thuận trong hành động.

Về "khả năng phục hồi," đây vẫn là nền tảng sức mạnh giúp ASEAN vượt qua các bất ổn địa chính trị, bảo vệ lợi ích chung và duy trì tự chủ chiến lược, nhất là khi năm nay kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Cùng với đó, sự "sẵn sàng" sẽ định hình một ASEAN hướng tới tương lai bằng cách chủ động đón nhận sự thay đổi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ một cách có trách nhiệm để duy trì tính cạnh tranh, linh hoạt và sẵn sàng cho tương lai.

Bằng cách xây dựng lòng tin, làm sâu sắc thêm hợp tác và phát triển các giải pháp khu vực của riêng mình, ASEAN có thể tăng cường hơn nữa vai trò của mình không chỉ là một bên đóng góp vào sự ổn định khu vực mà còn là người định hình trật tự khu vực.

Cũng tại buổi lễ, nhắc lại kỷ niệm 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định ASEAN không chỉ là ưu tiên chiến lược, là trụ cột trung tâm trong chính sách đối ngoại mà còn là ngôi nhà chung và một phần không thể thiếu trong hành trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Khi đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng vươn tới hai mục tiêu thế kỷ: trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, tương lai của Việt Nam và các nước thành viên gắn bó chặt chẽ với thành công chung của ASEAN.

Bộ trưởng khẳng định, một ASEAN vững mạnh sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho Việt Nam, và ngược lại, một Việt Nam vững mạnh sẽ đóng góp ý nghĩa hơn cho cộng đồng ASEAN.

"Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển cùng ASEAN và đóng góp vào tầm nhìn chung về một Cộng đồng ASEAN kiên cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm," Bộ trưởng khẳng định.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã kêu gọi các quốc gia tiếp tục củng cố quan hệ đối tác, nắm bắt đổi mới và chung tay làm việc để đảm bảo ASEAN luôn là mỏ neo vững chắc cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như thế giới.