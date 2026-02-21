Hàng không Phú Quốc bùng nổ đà tăng trưởng, tưng bừng du lịch đầu xuân

(Ngày Nay) - Du lịch Phú Quốc vừa xác lập cột mốc lịch sử ngay trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ với con số kỷ lục: 93 chuyến bay và gần 17.000 lượt du khách bằng đường hàng không trong ngày 18/02 (mùng 2 Tết).

Theo số liệu của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, lưu lượng chuyến bay và hành khách tiếp tục duy trì ở mức cao và chạm tới những cột mốc chưa từng có trong lịch sử hoạt động. Theo báo cáo sản lượng chi tiết ngày 18/02/2026 (mùng 2 Tết), sân bay đã ghi nhận kỷ lục mới với tổng cộng 93 chuyến bay đến, bao gồm 47 chuyến nội địa và 46 chuyến quốc tế. Đây là một trong những ngày có lưu lượng hành khách cao nhất từ trước đến nay, minh chứng rõ nét cho đà bứt tốc mạnh mẽ của du lịch đảo Ngọc.

Đáng chú ý hơn cả là lượng hành khách đạt mức 16.642 lượt chỉ trong ngày mùng 2 Tết. Sự tăng trưởng diễn ra đồng đều và mạnh mẽ ở cả hai thị trường trọng điểm. Cụ thể, lượng du khách nội địa đạt 8.899 lượt khách đến. Đặc biệt, lượt khách quốc tế đã xác lập một cột mốc ấn tượng khi đạt tới 7.743 lượt khách đến đảo Ngọc trong kỳ nghỉ. Đây là minh chứng rõ rệt nhất cho việc Phú Quốc đang trở thành điểm đến ưu tiên của thị trường quốc tế tin tưởng lựa chọn đến vui chơi, nghỉ dưỡng, đón năm mới.

Theo ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch An Giang, công tác phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 được các địa phương và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch quan tâm triển khai chu đáo, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách.

Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tại Nam đảo minh chứng sức hút điểm đến hàng đầu. Hệ sinh thái du lịch đồng bộ từ cáp treo Hòn Thơm đến các show diễn nghệ thuật đỉnh cao như "Nụ hôn của biển cả" hay "Bản giao hưởng đại dương" đã góp phần nối dài hành trình của du khách, với lượng khách tăng trưởng mạnh so với Tết năm trước. Đặc biệt, cáp treo Hòn Thơm ghi nhận lượng khách đạt khoảng 106% so với cùng kỳ Tết 2025, trong khi “Bản giao hưởng đại dương” bùng nổ tới 243%, còn “Nụ hôn của biển cả” đạt gần 129% so với cùng kỳ, cho thấy sức hút ngày càng mạnh của các trải nghiệm giải trí quy mô lớn tại Nam đảo.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời hai lần mỗi đêm khiến du khách có cảm giác ngày nào cũng là Giao thừa. Nhiều vị khách quốc tế đã không khỏi ngạc nhiên và dành những lời khen ngợi cho hệ sinh thái du lịch đồng bộ, từ hạ tầng nghỉ dưỡng đến ẩm thực đa dạng tại các nhà hàng ven biển, quán cà phê và khu mua sắm luôn đông khách, tạo nên nhịp sống về đêm đặc trưng mà nhiều du khách xem là trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến Phú Quốc.

Chị Annati Malik - du khách Ấn Độ cho biết: “Tôi thấy Phú Quốc thật ấn tượng, như được dạo bước trên những con phố của châu Âu vậy. Không khí Tết ở đây thật rộn ràng, những con phố nhuộm đỏ, mọi người rộn ràng quần áo đẹp và hai màn pháo hoa rực rỡ, giống như đêm nào cũng đang đón giao thừa”.

Sự sôi động tại Nam đảo phản ánh xu hướng du lịch mới của Phú Quốc – nơi du khách không chỉ tìm kiếm kỳ nghỉ biển đơn thuần mà còn mong muốn trải nghiệm trọn vẹn từ thiên nhiên, kiến trúc, giải trí đến đời sống về đêm. Hệ sinh thái du lịch tích hợp giúp hành trình khám phá được nối dài từ buổi sáng bên bãi biển đến những đêm lễ hội ven vịnh.

Song hành cùng đà tăng trưởng của lượt khách tham quan và sự sôi động của hệ sinh thái trải nghiệm tại Nam đảo, hạ tầng kết nối quốc tế của Phú Quốc cũng đang được mở rộng với những bước đi mang tính chiến lược dài hạn. Rạng sáng ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết), Sun PhuQuoc Airways – hãng hàng không mang tên đảo Ngọc – đã ký kết thỏa thuận với Boeing mua 40 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, với tổng giá trị hợp đồng lên tới 22,5 tỷ USD. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hình thành “cầu hàng không” kết nối đảo Ngọc với thế giới, tăng năng lực vận chuyển quốc tế, trực tiếp đưa du khách từ các thị trường trọng điểm trên thế giới đến Phú Quốc. Khi đội bay hiện đại dần hình thành, khả năng đón dòng khách quốc tế quy mô lớn sẽ được nâng lên rõ rệt, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng mới của du lịch Phú Quốc, như một trung tâm du lịch hàng không mới của khu vực, góp phần mở ra một tương lai bùng nổ du khách quốc tế cho đảo Ngọc trong thập kỷ tới.

Giới chuyên gia du lịch đánh giá, việc Phú Quốc duy trì được hệ sinh thái du lịch đồng bộ, từ hạ tầng hàng không thuận lợi, hệ thống lưu trú đa dạng đến chuỗi trải nghiệm quy mô lớn đã góp phần định hình đảo Ngọc như một điểm đến nghỉ dưỡng – giải trí toàn diện của khu vực. Đà tăng trưởng kỷ lục ngay trong những ngày đầu năm Bính Ngọ không chỉ phản ánh sức hút tức thời, mà còn là phép thử thực tế về khả năng vận hành và phục vụ dòng khách quy mô lớn, tạo tiền đề quan trọng giúp Phú Quốc không chỉ là một điểm nghỉ dưỡng biển đơn thuần mà còn là trung tâm giải trí toàn diện, sẵn sàng bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm cho những sự kiện đối ngoại quốc tế lớn như APEC 2027.