Hệ sinh thái An Phước Thắng SG giữa tâm bão biến thịt “thối” thành thịt… tươi

(Ngày Nay) - Tỷ lệ thành công trong đấu thầu của hệ sinh thái An Phước Thắng SG đã thu hút sự chú ý không chỉ bởi con số trúng thầu tuyệt đốii mà còn tập trung ở các cơ sở giáo dục, y tế và các cơ quan hành chính sự nghiệp công lập.

Ngày 30/01/2026, Sở GDĐT TP.HCM đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục ngừng ngay dịch vụ của đơn vị cung cấp suất ăn bán trú đang bị phản ánh từ phụ huynh, báo chí.

Trước đó, Báo Điện tử Dân Việt đã có loạt bài phản ánh: “Sự thật phía sau những suất ăn học đường ở TP.HCM” trong đó có nội dung liên quan đến Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG là đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM.

An Phước Thắng SG là ai?

Trong nhiều năm trở lại đây, lĩnh vực cung cấp thực phẩm, suất ăn bán trú và nước uống cho trường học, cơ sở y tế tại TP.HCM và các địa phương lân cận chứng kiến sự xuất hiện lặp đi lặp lại của một số cái tên quen thuộc trên hệ thống đấu thầu quốc gia. Trong số đó, Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG cùng các đơn vị có liên hệ về pháp nhân, người đại diện và lĩnh vực hoạt động nổi lên như một “hệ sinh thái doanh nghiệp” tham gia dày đặc vào các gói thầu công.

Theo tìm hiểu của Phóng viên từ dữ liệu được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bà Mai Thị Hồng Vân hiện là người đại diện pháp luật và là người đứng tên quản lý của nhiều đơn vị hoạt động trong chuỗi thực phẩm, suất ăn, nước uống, bao gồm: Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG, Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn Xanh, Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng, Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng – Nông trại và Hộ kinh doanh Thực phẩm Sài Gòn Xanh SaGoFood.

Sự xuất hiện đặc trong các gói thầu công với khả năng tỷ lệ trúng thầu trên 90% đã khiến nhiều người phải tò mò. Câu hỏi đặt ra về cách tổ chức, vận hành và mức độ bao phủ thị trường của nhóm doanh nghiệp này.

Trong hệ sinh thái nói trên, Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG được xem là đơn vị trung tâm. Dữ liệu đấu thầu cho thấy, chỉ riêng trong năm học 2025–2026, doanh nghiệp này đã tham gia và trúng hàng loạt gói thầu cung cấp thực phẩm và suất ăn cho các trường mầm non, tiểu học, THCS và một số cơ sở y tế.

Các gói thầu mà An Phước Thắng SG trúng chủ yếu tập trung vào suất ăn bán trú, thực phẩm tươi sống, nguyên liệu chế biến, với phạm vi trải rộng tại nhiều xã, phường của TP.HCM. Đáng chú ý, trong phần lớn các gói, doanh nghiệp này tham gia với tư cách nhà thầu độc lập, bên cạnh một số trường hợp tham gia liên danh với doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực.

Việc trúng thầu liên tiếp tại nhiều đơn vị mời thầu khác nhau cho thấy mức độ hiện diện dày đặc của An Phước Thắng SG trong thị trường cung cấp thực phẩm học đường. Ở góc độ quản lý công, điều này phản ánh một thực tế quen thuộc: nguồn cung dịch vụ công có xu hướng tập trung vào một số nhà thầu “thân hữu”.

Đáng chú ý hơn, mặc dù giấy phép đăng ký kinh doanh với tư cách pháp nhân là “hộ kinh doanh”, nhưng Hộ kinh doanh Thực phẩm Sài Gòn Xanh SaGoFood do bà Mai Thị Hồng Vân đứng tên lại là một trường hợp đặc biệt. SaGoFood xuất hiện với tần suất “đáng nể” trong các gói thầu cung cấp thực phẩm và suất ăn cho trường học có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Trong cùng năm học 2025–2026, SaGoFood đã trúng nhiều gói thầu tại các trường mầm non, tiểu học và THCS, phần lớn với vai trò nhà thầu độc lập. Nội dung các gói thầu khá đa dạng, từ thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến đến suất ăn trưa, suất ăn xế cho học sinh bán trú.

Việc một hộ kinh doanh cá thể có thể tham gia và trúng số lượng lớn gói thầu công cho thấy khung pháp lý hiện hành cho phép nhiều mô hình kinh doanh cùng tiếp cận nguồn ngân sách nhà nước và chỉ cần đáp ứng điều kiện hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là chức năng giám sát về chất lượng gần như có… lỗ hổng.

Mai Thị Vân Anh và những lần trúng thầu đáng kinh ngạc của doanh nghiệp nước uống tinh khiết Sài Gòn Xanh

Nếu An Phước Thắng SG và SaGoFood tập trung vào thực phẩm và suất ăn, thì Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn Xanh lại đảm nhiệm mảng nước uống đóng chai, đóng bình và là một phần không thể thiếu trong bữa ăn học đường. Dữ liệu đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp nước uống tinh khiết cho các trường học và đơn vị công lập trong những năm gần đây. Các gói thầu thường có giá trị không quá lớn, nhưng số lượng nhiều và trải rộng về địa bàn.

Vẫn trong chuỗi sinh thái đó, chi nhánh Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng và chi nhánh Nông trại không có trong dữ liệu đấu thầu công khai nên không ghi nhận việc các đơn vị này trực tiếp đứng tên nhà thầu. Thực tế, các chi nhánh hoạt động sản xuất và cung ứng có thể được hoạt toán hoặc thể hiện dưới sự quản lý của công ty mẹ.

Đối với An Phước Thắng SG, trong năm 2025, công ty này đã được công bố trúng nhiều gói thầu liên tiếp. Các bên mời thầu của những gói này gồm các trường học từ bậc mầm non tới trung học cơ sở, cũng như một đơn vị y tế công lập lớn: Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ở mỗi gói thầu mà An Phước Thắng SG tham dự, kết quả đều là trúng thầu.

Cụ thể, công ty trúng thầu cung cấp suất ăn nấu chín cho bệnh nhân nội trú do Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa mời thầu; cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Tân Quy, Trường THCS Trung Sơn và nhiều trường khác; cùng các gói cung cấp rau củ quả, thịt cá tươi sống và trái cây cho Trường Mầm non Tuổi Ngọc và Trường Mầm non Hoa Hồng.

Những kết quả này cho thấy rằng trong số các gói thầu liên quan tới thực phẩm và suất ăn có yếu tố định kỳ theo năm học. An Phước Thắng SG đã giành được hầu hết gói thầu mà đơn vị này tham dự trong hệ thống dữ liệu công khai hiện có.

Phía còn lại là của Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn Xanh, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình. Mặc dù dữ liệu chi tiết về từng gói thầu (bao gồm cơ quan mời thầu và giá trị), không được hiển thị đầy đủ công khai. Theo thống kê được đăng tải trên hệ thống đấu thầu, trong tổng số khoảng 40 gói thầu mà nhà thầu này tham gia trên phạm vi toàn quốc, có tới 39 gói trúng thầu và chỉ 1 gói trượt thầu. Điều này phản ánh một tỷ lệ trúng thầu hoàn hảo và gần như tuyệt đối. Trong hoạt động cung cấp nước uống cho các chủ đầu tư công, bao gồm các cơ quan giáo dục và y tế, nơi nhu cầu nước sạch và nước uống tinh khiết là thiết yếu hàng ngày.

Tỷ lệ thành công trong đấu thầu của hai doanh nghiệp này và gần như tuyệt đối của Công ty TNHH Nước uống tinh khiết Sài Gòn Xanh trong số gói thầu đã tham gia đã thu hút sự chú ý không chỉ bởi con số mà còn bởi cấu trúc của các gói thầu. Trong khi những gói của An Phước Thắng SG thường là các hợp đồng nhiều ngàn suất ăn hoặc khối lượng thực phẩm lớn, thì các hợp đồng của Sài Gòn Xanh lại tập trung vào cung cấp nước uống tinh khiết định kỳ tập trung ở các cơ sở giáo dục, y tế và các cơ quan hành chính sự nghiệp công lập.