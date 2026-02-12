Hỗ trợ người lao động “mang Tết về nhà” - để không ai bị bỏ lại phía sau

(Ngày Nay) - Hôm nay, hơn 4.000 học sinh, sinh viên, người lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được lên xe về quê đón Tết trên những chuyến xe miễn phí do Trung ương Đoàn trao tặng.

Ngày 11/02/2026, hàng nghìn sinh viên, người lao động đã tập trung tại Nhà Văn hoá Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh để lên các chuyến xe miễn phí về quê ăn Tết trong chương trình “Mang Tết về nhà” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức.

Chương trình “Mang Tết về nhà” dành tặng vé xe ô tô cùng các phần quà ý nghĩa đưa sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động đang lao động, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai về các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Sau hơn 1 tháng triển khai chương trình, có hơn 7.000 hồ sơ đăng ký tham gia chương trình. Ban Tổ chức đã phối hợp cùng các tỉnh, thành đoàn và các cơ quan, đơn vị tại các địa phương tiến hành rà soát, thẩm định và xét chọn 4.230 hồ sơ sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để tặng 4.230 vé xe cùng các phần quà ý nghĩa về quê đón Tết. Mỗi tấm vé không chỉ là phương tiện, mà là một lời hứa được thực hiện... để thêm nhiều gia đình được trọn vẹn mùa Tết với những khoảnh khắc vàng đoàn viên, sum họp.

Bà Hà Thị Vân (quê Gia Lai) xúc động cho biết suốt ba năm qua bà chưa được về quê ăn Tết vì gánh nặng chi phí. Vì vậy, được chương trình hỗ trợ về quê đón Tết năm với bà là niềm hạnh phúc rất lớn, là giấc mơ có thật.

Theo Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết năm 2025 là một năm rất đặc biệt về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước nhưng cũng là năm người dân không may phải gánh chịu nhiều thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt.

Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026 tiếp tục khẳng định truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau.” Những tấm vé không chỉ lan tỏa sự yêu thương, sẻ chia mà còn là sự gắn kết, bồi đắp niềm tin, tiếp thêm động lực để sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui tươi, học tập tốt hơn, lao động hiệu quả hơn góp phần xây dựng đất nước, quê hương trong kỷ nguyên vươn mình.

Chương trình “Mang Tết về nhà” được tổ chức lần đầu tiên vào Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và trở thành hoạt động thường niên của Trung ương Đoàn và các đơn vị phối hợp. Trong 5 năm qua, chương trình đã trao tặng tổng cộng 20.406 vé về quê đón Tết, trong đó có 3.388 vé máy bay khứ hồi, 16.743 vé ô tô khứ hồi và 275 vé tàu khứ hồi, “mang Tết về nhà” cho những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ được đón năm mới bên gia đình sau một thời gian dài vất vả mưu sinh, học tập và làm việc xa nhà.