Nhà đầu tư bất động sản “săn” đất nền giá “trăng non”

(Ngày Nay) - Đất nền ở các khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ các dự án hạ tầng trọng điểm nhưng chưa trải qua các đợt tăng giá, sốt nóng đang là “miếng bánh” hấp dẫn các nhà đầu tư bất động sản giàu kinh nghiệm.

Kênh đầu tư “vua”- tích sản an toàn

Trải qua mọi chu kỳ tăng trưởng, đất nền luôn giữ vững ngôi vị là kênh tích sản được nhiều nhà đầu tư yêu thích bởi tiềm năng tăng giá đột biến, nhất là đất nền ở các khu vực được hưởng lợi từ hạ tầng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh giá vàng tăng đột biến, lãi suất ngân hàng thấp, giá căn hộ chung cư tại các thành phố lớn tăng vượt ngưỡng người mua thì phân khúc đất nền càng được ưa chuộng hơn nhờ tính ổn định và lợi nhuận bền vững.

Thống kê của Hội môi giới BĐS Việt Nam (VARS) 9 tháng 2025 cho thấy thị trường đang được dẫn dắt bởi dòng tiền đầu tư. Nhu cầu đầu tư tăng mạnh nhờ chính sách tín dụng được nới lỏng, riêng trong lĩnh vực bất động sản, khoảng 4 triệu tỷ đồng đã được bơm vào nền kinh tế. Trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng và hạ tầng được đẩy mạnh, nhiều nhà đầu tư coi bất động sản là kênh trú ẩn an toàn và công cụ sinh lời hiệu quả.

Dòng tiền đầu tư tập trung vào sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, bên cạnh mục đích khai thác cho thuê thì kỳ vọng tăng giá là yếu tố chính thúc đẩy quyết định xuống tiền của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư yêu thích sản phẩm đất nền nhưng khác với chu kỳ trước, khi mà đất nền sốt khắp mọi nơi, mua đâu cũng có thể sinh lời, thời điểm hiện tại nhà đầu tư chỉ lựa chọn đất nền ở những khu vực có khả năng giữ giá trị, giảm rủi ro và tạo thu nhập ổn định trong bối cảnh thị trường biến động. Đó phải là khu vực đang đô thị hóa hoặc chuyển đổi cấu trúc kinh tế, có dân cư hiện hữu, được hưởng lợi từ các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm.

Báo cáo của VARS cũng cho thấy, người mua hướng tới những khu đô thị all in one tại khu vực vùng ven trung tâm có mức giá dễ tiếp cận, đồng thời đảm bảo khả năng kết nối giao thông tốt. Thanh khoản của thị trường đất nền tập trung ở các dự án pháp lý đã hoàn thiện, có sổ đỏ hoặc các dự án có pháp lý tốt, hạ tầng giao thông đồng bộ, vị trí liền kề khu dân cư, khu công nghiệp, thuận tiện kết nối về trung tâm thành phố. Các chuyên gia thị trường dự báo, thời gian tới và về lâu dài, phân khúc đất nền vẫn sẽ có sức bật tốt, nhất là các khu vực còn “vùng trũng” về giá, chưa trải qua các cơn sốt đất nền.

Điểm danh các khu vực đất nền giá “trăng non”

Theo kinh nghiệm của chị Phạm Huệ, một nhà đầu tư đất nền kỳ cựu ở Hà Nội, có 3 yếu tố quan trọng nhà đầu tư đất nền hướng đến. Thứ nhất là về giá, đất nền giá rẻ sẽ tăng giá theo thời gian nếu khu vực đó nằm trong khu vực đô thị hóa và được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông kết nối. Thứ hai về pháp lý và nguồn gốc đất, pháp lý đầy đủ người mua đã thắng 50%. Thứ ba là uy tín và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong triển khai dự án, đầu tư các tiện ích và thu hút dân cư về sinh sống.

Cũng theo nhà đầu tư này thì gần đây, người mua thích đất nền cạnh các khu công nghiệp lớn nhưng giá vẫn còn đang ở vùng chân sóng hay nói cách khác là đang như trăng non, nhất định sẽ sáng trong tương lai hiện hữu.

Nhận định này phù hợp với khảo sát mới đây của VARS, nhu cầu đầu tư đang dịch chuyển mạnh vào khu vực phía Nam với nguồn cung đa dạng, mức giá phù hợp hơn và hạ tầng đang được tăng tốc triển khai.

Xét trên các tiêu chí về một sản phẩm đất nền đáp ứng “khẩu vị” của nhà đầu tư Nam tiến như chị Phạm Huệ thì khu vực Bình Dương (cũ) mới sáp nhập vào TP HCM là có quỹ đất nền lớn và nhiều sản phẩm đa dạng cũng như đang còn là vùng trũng về giá, còn dư địa tăng trưởng.

Với vị trí địa lý chiến lược, là cửa ngõ phía Đông Bắc của TPHCM, thủ phủ công nghiệp lớn nhất miền Nam, hạ tầng đồng bộ, dòng vốn đầu tư công ngày càng tăng, khi được sáp nhập vào siêu đô thị TP Hồ Chí Minh, hầu hết các khu vực của Bình Dương (cũ) tiệm cận trung tâm thành phố, gần các khu công nghiệp đều có tiềm năng tăng giá mạnh.

Khảo sát về giá đất nền, phòng nghiên cứu thị trường của G.Empire Group, đơn vị phân phối, tiếp thị dự án BĐS tại Việt Nam cho biết, khu vực Phú Giáo là một trong những khu vực tiềm năng bậc nhất.

Đây là xã lớn thứ hai của siêu đô thị TP Hồ Chí Minh, đang được quy hoạch phát triển theo hướng đô thị công nghiệp và dịch vụ hậu cần cho các KCN.

Phú Giáo hiện có 19 khu và cụm công nghiệp đang được hình thành quanh trục DT741 với hơn 96.000 công nhân và chuyên gia đang sinh sống. Trong tương lai gần, đây sẽ là một cực tăng trưởng chủ lực, mang đến những cơ hội đột phá trong các lĩnh vực công nghiệp và logistics, trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị sản xuất của siêu đô thị, thu hút thêm đầu tư và công nghệ cao. Dự kiến, khu vực này sẽ tăng dân số cơ học lên khoảng 500.000 lao động công nghiệp, 150 ngàn chuyên gia và kỹ sư, kéo theo nhu cầu khổng lồ về lưu trú, thương mại, giáo dục, y tế.

Đây cũng là khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ các siêu dự án hạ tầng, điển hình là cao tốc TP Hồ Chí Minh - Chơn Thành cùng Vành đai 3, 4 và tuyến tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Khi các tuyến giao thông huyết mạch này đi vào hoạt động, sẽ biến khu vực này thành trung tâm logistics mới của miền Nam.

Tiềm năng rất lớn song khác với các khu vực trung tâm Bình Dương (cũ) như Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên…nơi đất nền đã trải qua nhiều cơn sốt nóng và hiện đã neo ở mức khá cao, khu vực Phú Giáo chưa từng trải qua các cơn sốt đất và hiện mới chỉ có duy nhất một khu đô thị đồng bộ hạ tầng và hứa hẹn trở thành khu dân cư đáng sống nhất khu vực, đó là dự án Alana City.

Nằm trên giao lộ công nghiệp, thương mại, đầu tư tâm điểm cửa ngõ Đông Bắc TP HCM, cách KCN Tân Bình chỉ 10 phút chạy xe, cách nút giao cao tốc HCM- Chơn Thành chỉ 200m, Alana City là tọa độ đầu tư thỏa mãn cả bốn yếu tố của một sản phẩm đầu tư sinh lời cao, an toàn và bền vững.

Sở hữu quỹ đất 41,9 ha, quy mô lớn nhất nhì khu vực Phú Giáo, Alana City cung cấp ra thị trường 2.760 sản phẩm đất nền và nhà phố, diện tích đa dạng từ 75m2 đến 120m2, đáp ứng nhu cầu ở thực cũng như là sản phẩm đầu tư “vừa túi tiền”.

Đáng chú ý, đây là dự án có pháp lý minh bạch, đã có sổ đỏ cho từng block và hạ tầng đã được hoàn thiện bài bản với đầy đủ tiện ích phục vụ cư dân bao gồm nhà trẻ, trường học, khu vực sinh hoạt cộng đồng, công viên trung tâm, các khu thương mại sầm uất, sôi động.

Đại diện G.Empire Group nhận định Alana City sẽ là dự án đất nền dẫn sóng thị trường khu vực với suất đầu tư rẻ nhất thị trường miền Nam và cơ hội tăng giá cao nhất thị trường. Hiện rất đông nhà đầu tư thứ cấp từ phía Bắc quan tâm tới Alana City, nhất là trong thời điểm các dự án hạ tầng đang hối hả về đích đúng hẹn, trước tiên là đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa sẽ thông xe từ tháng 11-2025 và vành đai trên địa phận khu Đông TP.HCM tới ngã tư Tân Vạn sẽ thông xe tháng 12/2025 và thông xe toàn tuyến vành đai 3 qua địa bàn Bình Dương cũ cũng sẽ được thông xe vào 30/4/2026.