Hòa nhạc “Tinh hoa Pháp” do Techcombank và Masterise Group độc quyền tài trợ sắp diễn ra

(Ngày Nay) - Đêm hòa nhạc "Tinh hoa Pháp" (Florilèges Français) sẽ chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào hai tối 25-26/4/2026. Chương trình do Techcombank và Masterise Group độc quyền tài trợ, hứa hẹn mang đến một không gian thưởng thức âm nhạc đặc biệt, nơi những kiệt tác bất hủ như "Flower Duet”, "Salut! demeure chaste et pure" hay khúc hát chèo thuyền "Barcarolle" được tái hiện sống động và đầy cảm xúc.
Hòa nhạc “Tinh hoa Pháp” do Techcombank và Masterise Group độc quyền tài trợ sắp diễn ra

Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Victor Jacob – người từng nhận đề cử “Victoires de la Musique Classique” – giải thưởng âm nhạc cổ điển danh giá bậc nhất của nước Pháp. Ông cũng là “linh hồn” của nhiều tác phẩm kinh điển, từng tham gia chỉ huy tại nhiều Nhà hát Opera lớn ở Montpellier, Rouen, Versailles, Hồng Kông và Hà Nội. Hai đêm diễn hứa hẹn đưa khán giả đắm chìm trong những không gian di sản âm nhạc đầy cảm hứng của những nhà hát sang trọng tại Paris thế kỷ 19.

Chỉ trong thời lượng 90 phút, hơn 55 nghệ sĩ quốc tế thuộc Dàn nhạc Giao hưởng Opera Hoàng gia Versailles - biểu tượng âm nhạc lâu đời và là niềm tự hào của nước Pháp, sẽ trình diễn với sự kết hợp hoàn hảo giữa các bản đơn ca (Solo), song ca (Duos) và các bản khí nhạc (Orchestra), cùng sự góp mặt của giọng nam cao lừng danh Julien Behr, chương trình chắc chắn sẽ tạo nên sức cuốn hút khó cưỡng. Là “bảo vật âm nhạc” của nước Pháp, ghi dấu ấn tại những Nhà hát danh giá nhất thế giới từ Paris, New York đến Tokyo, Hồng Kông (Trung Quốc)..., dàn nhạc đã chinh phục giới thưởng lãm tinh hoa và nhiều nguyên thủ quốc gia, cùng đoàn ngoại giao cấp cao khi đến thăm nước Pháp bằng những chuẩn mực nghệ thuật khắt khe nhất. Dàn nhạc sẽ có mặt tại Hà Nội từ ngày 21/4 để chuẩn bị chỉn chu cho 2 đêm diễn, với những trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn nhất, đưa không gian thưởng lãm âm nhạc đẳng cấp quốc tế trở lại Thủ đô.

Hòa nhạc “Tinh hoa Pháp” do Techcombank và Masterise Group độc quyền tài trợ sắp diễn ra ảnh 1

Sáng 21/4 Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles đã chính thức đặt chân tới Hà Nội
Hòa nhạc “Tinh hoa Pháp” do Techcombank và Masterise Group độc quyền tài trợ sắp diễn ra ảnh 2

Không chỉ là nét độc đáo của không gian âm nhạc, “Tinh hoa Pháp” còn khơi gợi tò mò với khán giả và khách hàng cao cấp của Techcombank và hệ sinh thái bởi sự xuất hiện của thương hiệu Mellow Six, một đẳng cấp danh giá về ẩm thực được ghi nhớ bởi ánh sáng, âm nhạc và hương vị, hòa quyện như một bản giao hưởng được sắp đặt khéo léo, dẫn dắt một hành trình trải nghiệm trọn vẹn.

Hòa nhạc “Tinh hoa Pháp” do Techcombank và Masterise Group độc quyền tài trợ sắp diễn ra ảnh 3

Bà Thái Minh Diễm Tú - Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank chia sẻ: “Kiên định mang đến những trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng, “Tinh hoa Pháp” không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là một phần trong hành trình kiến tạo trải nghiệm xứng tầm của Hệ sinh thái toàn diện - nơi văn hoá, nghệ thuật và phong cách sống hội tụ để định hình chuẩn quốc tế. Qua đó, Techcombank và Hệ sinh thái mang đến những giá trị và đặc quyền tinh hoa của thế giới, mỗi trải nghiệm được thiết kế riêng và nhất quán cho từng khách hàng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình có quy mô và tầm vóc quốc tế, từng bước kiến tạo những đặc quyền xứng tầm, hướng tới hành trình khác biệt, đẳng cấp và bền vững”.

Khởi đầu dự án “Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện”
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 - lần V, được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM chủ trì, phát xuất từ ý tưởng của Quỹ Hoa Sen, dự án “Thư viện Người - Người Nam Bộ kể chuyện” đã chính thức ra mắt tại Đường Sách TPHCM vào ngày 22/4, gặp gỡ Cécile Ngọc Sương Perdu với câu chuyện “Đi tuốt luốt bên Tây rồi dìa miền Tây bày trò Lộn Xộn”
(Ngày Nay) - Malaysia đã ghi dấu ấn quan trọng tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) 2026, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến du lịch được ưa chuộng trong khu vực ASEAN. Năm nay đánh dấu kỳ tổ chức thứ 15 của VITM và cũng là lần thứ 10 Tourism Malaysia tham gia sự kiện, cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường kết nối với thị trường Việt Nam.
Ngắm 5 tờ báo xưa “quý như vàng”
(Ngày Nay) - Lần đầu tiên bản gốc in giấy cả 5 tờ báo xưa gồm: Gia Định Báo, Nam Phong, Đông Dương Tạp chí, Phụ Nữ Tân văn và Trung Bắc chủ nhật cùng được triển lãm nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 – 2026 ở TPHCM.