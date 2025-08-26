Cơm tấm Việt Nam xuất hiện trong thực đơn của hệ thống ăn nhanh hàng đầu của Nhật Bản

(Ngày Nay) - Ngày 26/8, tại cửa hàng Roppongi của hệ thống Matsuya, đã diễn ra sự kiện khai trương thực đơn có món “Cơm thịt heo phong cách cơm tấm Việt Nam”. Việc chính thức có mặt trong thực đơn tại hơn 1.000 cửa hàng của hệ thống Matsuya, một trong những chuỗi ăn nhanh lớn của Nhật Bản, được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong hành trình ẩm thực Việt Nam tiếp tục chinh phục thị trường Nhật Bản.
Với mong muốn quảng bá món cơm tấm Việt Nam nói riêng và ẩm thực Việt Nam nói chung, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã tham dự và tích cực thực hiện vai trò quảng bá, giới thiệu nét đặc sắc của các món ăn Việt Nam với đông đảo phóng viên Nhật Bản có mặt tại sự kiện.

Đại diện Matsuya, bà Aya Aoki, cho biết trong quá trình khảo sát thực địa mở cửa hàng tại Việt Nam, đội ngũ công ty đã phát hiện món cơm tấm và bị hương vị của món ăn này hấp dẫn. Từ đó, Matsuya đã nảy sinh ý tưởng tái hiện hương vị cơm tấm Việt Nam tại Nhật Bản. Vào tháng 4/2025, chương trình bán hàng thử nghiệm đã được tiến hành tại một số cửa hàng được chọn. Nhờ quá trình vận hành thuận lợi và phản hồi tích cực từ khách hàng, Matsuya đã quyết định triển khai món cơm tấm Việt Nam tại 1.112 cửa hàng trên toàn quốc. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác, khẳng định sự thành công của việc đưa một món ăn Việt Nam vào chuỗi nhà hàng lớn của Nhật Bản.

Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản, ông Tạ Đức Minh, cho rằng việc món cơm tấm Việt Nam chính thức xuất hiện tại chuỗi nhà hàng Matsuya có thể coi là một bước ngoặt trong hành trình đưa ẩm thực Việt vươn ra thế giới. Ông cho biết món cơm tấm Việt Nam tại Matsuya sẽ được phục vụ cùng nước mắm truyền thống của Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên nước mắm truyền thống Việt Nam – một loại gia vị đặc trưng và biểu tượng của văn hóa ẩm thực Việt – được sử dụng trong chế biến món ăn tại một hệ thống nhà hàng lớn ở Nhật Bản.

Theo ông Tạ Đức Minh, để phục vụ cho lần ra mắt cơm tấm Việt Nam tại Matsuya, 10 tấn nước mắm đã được nhập khẩu trực tiếp từ Việt Nam và đưa vào nhà máy chế biến của Matsuya. Ông Tạ Đức Minh nhận định điều này không chỉ minh chứng cho chất lượng và tính phù hợp của sản phẩm Việt Nam với thị trường Nhật Bản, mà còn mở ra một hướng đi mới cho xuất khẩu gia vị, nguyên liệu và thực phẩm chế biến của Việt Nam sang Nhật.

Ông bày tỏ hy vọng mô hình hợp tác này là tiền đề quan trọng để nhiều sản phẩm thực phẩm khác của Việt Nam, từ gạo, cà phê cho đến rau quả và đồ chế biến, từng bước chinh phục thị trường Nhật Bản. Ngoài ra, điều này cũng góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác thương mại Việt Nam – Nhật Bản, đưa nông sản, thực phẩm Việt vươn tới nhiều đối tượng khách hàng Nhật Bản hơn trong tương lai.

Anh Kiyoshi Muramatsu, một thực khách Nhật Bản, chia sẻ đây là lần đầu tiên thưởng thức món cơm tấm Việt Nam và anh sẽ thưởng thức nhiều lần nữa. Khi thưởng thức món cơm tấm Việt Nam, anh cảm nhận sự cân bằng của tất cả các nguyên liệu, đặc trưng của ẩm thực Việt Nam và rất tươi mát.

Anh cho biết là một đơn vị nhập khẩu gia vị Việt Nam vào Nhật Bản trong nhiều năm, từ lâu anh đã nhận ra những gia vị và nguyên liệu độc đáo được sử dụng trong ẩm thực Việt Nam. Anh cho rằng ẩm thực Việt Nam thực sự rất sâu sắc, có sự cân bằng giữa thịt và rau vì vậy sẽ không gây chán. Anh cho rằng ẩm thực Việt Nam rất đa dạng và muốn tìm hiểu thêm về ẩm thực Việt Nam, tiếp tục thưởng thức những món ăn khác của Việt Nam trong những lần sang Việt Nam trong tương lai.

Theo thống kê của Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Nhật Bản đạt gần 24,4 tỷ USD, tăng 9,93% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nhật Bản đạt 12,81 tỷ USD, tăng 11,79% so với cùng kỳ năm 2025; nhập khẩu của Việt Nam từ Nhật Bản đạt hơn 11,59 tỷ USD, tăng 7,96% so với cùng kỳ năm 2024.

Với những số liệu tăng trưởng tích cực kể trên, Tham tán Tạ Đức Minh cho biết Nhật Bản có dân số hơn 126 triệu người, là thị trường có nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ lớn đối với các sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh như: nông, lâm, thủy sản (trái cây, thực phẩm đông lạnh, thủy hải sản, sản phẩm gỗ…); các sản phẩm chế biến, chế tạo: sản phẩm dệt may, da giày; phương tiện vận tải, phụ tùng… Theo ông, đây là yếu tố rất thuận lợi để Việt Nam có thể tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng này sang thị trường Nhật Bản.

