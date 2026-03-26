Học sinh Hà Nội được đổi nguyện vọng vào lớp 10 trong thời gian đăng ký trực tuyến

(Ngày Nay) - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường công lập không chuyên bất kỳ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến khích học sinh sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID để đăng nhập và khai phiếu đăng ký dự tuyển tại Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố, địa chỉ: tsdaucap.hanoi.gov.vn. Đây là những điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội so với các năm học trước.

Trường hợp không thể đăng ký trực tuyến, học sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp theo mẫu quy định tại trường. Các trường sẽ hỗ trợ nhập dữ liệu lên hệ thống, hướng dẫn học sinh kiểm tra, rà soát thông tin trước khi xác nhận.

Thời gian đăng ký được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thử nghiệm diễn ra từ ngày 4/4 đến 17 giờ ngày 6/4 nhằm giúp học sinh làm quen với hệ thống. Sau thời gian này, toàn bộ dữ liệu thử nghiệm sẽ được xóa. Giai đoạn đăng ký chính thức từ ngày 10/4 đến 24 giờ ngày 17/4. Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng (nếu có) trên cổng tuyển sinh trước 24 giờ ngày 17/4. Sau thời điểm này, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký. Các trường sẽ in phiếu đăng ký, tổ chức cho học sinh kiểm tra, ký xác nhận để hoàn tất thủ tục.

Điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm nay là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập bất kỳ thay vì đăng ký theo khu vực như những năm học trước. Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 3. Học sinh không được điều chỉnh nguyện vọng sau khi hết hạn đăng ký.

Về phương thức tuyển sinh, các trường trung học phổ thông công lập không chuyên tiếp tục áp dụng hình thức thi tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các trường. Kỳ thi gồm ba môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút/môn; môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.

Cũng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, điểm các bài thi dự kiến được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 19-22/6; điểm chuẩn xét tuyển cũng được công bố đồng thời.