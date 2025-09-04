Hội chợ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2025: Rực rỡ "Đêm Việt Nam"

(Ngày Nay) - Tối 3/9, chương trình nghệ thuật Đêm Việt Nam đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2025 (ITE HCMC 2025).

Tối 3/9, chương trình nghệ thuật Đêm Việt Nam với chủ đề "Dòng chảy tinh hoa - The Flow of Quintessence" đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 năm 2025 (ITE HCMC 2025) do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Sở Du lịch Thành phố tổ chức.

Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng đại biểu đến từ các tỉnh thành và 41 quốc gia, vùng lãnh thổ tới tham dự ITE HCMC 2025 và Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu lần thứ 12 (TPO).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, là một quốc gia nằm ở lưu vực hạ nguồn sông Mê Kông - dòng sông huyền thoại chảy qua năm quốc gia, các thế hệ người Việt Nam đã theo sông mà đến - nương sông mà ở - nhờ sông mà phát triển.

Thông điệp "Dòng chảy" không chỉ là hình ảnh của thiên nhiên, mà còn là ẩn dụ cho sự kế thừa, tiếp nối những "tinh hoa" được chắt lọc từ lịch sử, từ di sản, từ chiều sâu văn hóa của mỗi quốc gia dọc dòng sông, để rồi hòa quyện, kết tinh thành những giá trị trường tồn.

Ông Nguyễn Văn Được cũng khẳng định, chủ đề "Dòng chảy tinh hoa" không chỉ là lời chào mừng khách quý đến với Việt Nam tươi đẹp, hiền hòa, mà còn là thông điệp về tình hữu nghị, hợp tác để cùng phát triển bền vững, để nuôi dưỡng dòng chảy của tự nhiên và văn hóa các cộng đồng, tộc người trong tiến trình phát triển.

Chương trình cũng là lời chào đón của Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến bạn bè năm châu với diện mạo, không gian, tiềm lực mới: Một siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế - tài chính năng động hàng đầu cả nước với hệ thống hạ tầng giao thông - logistics ngày càng phát triển, kết nối mạnh mẽ liên vùng và quốc tế.

Một siêu đô thị hội tụ hài hòa của nhiều nền văn hóa, nơi bản sắc truyền thống giao thoa cùng nhịp sống hiện đại, sáng tạo; có bề dày lịch sử đặc sắc, núi - rừng - sông - biển, khu ramsan biển đảo đầu tiên của Việt Nam, khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận...

Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh là một siêu đô thị đang từng bước trở thành trung tâm tổ chức sự kiện - MICE của khu vực, đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn, năng động và đầy triển vọng.

Sự kiện Đêm Việt Nam là cầu nối văn hóa, nơi tinh hoa du lịch và ẩm thực Việt Nam được giới thiệu tới các đại biểu, khách mời, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và quốc tế các trải nghiệm sâu sắc về con người và văn hóa Việt Nam.

Tham dự sự kiện, các đại biểu được thưởng thức đa dạng loại hình nghệ thuật đặc sắc, gồm Múa bóng "Welcome Ho Chi Minh City" và Mashup "Đến với con người Việt Nam tôi - Hello Ho Chi Minh City"; đoạn phim ngắn "Thành phố Hồ Chí Minh - dòng chảy tinh hoa"; tiết mục ca cảnh và võ nhạc "Tinh hoa văn hóa"; trình diễn bộ sưu tập thời trang áo dài "Tinh hoa di sản"…

Bên cạnh đó, Đêm Việt Nam: Ẩm thực - Tinh hoa văn hóa lúa nước, với những món ăn mang đến hành trình trải nghiệm văn hóa trong từng hương vị và cách chế biến truyền tải bản sắc văn hóa Việt.