Malaysia tập trung quảng bá năm du lịch 2026 tại Hà Nội

Sự kiện năm nay đánh dấu cột mốc lần thứ 15 VITM được tổ chức và cũng là lần thứ 10 Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam tham gia sự kiện, tiếp tục khẳng định cam kết của Malaysia trong việc thúc đẩy hợp tác du lịch và tăng cường kết nối với thị trường Việt Nam.

Xuyên suốt một thập kỷ đồng hành cùng VITM, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia luôn đánh giá đây là một trong những sự kiện du lịch uy tín và có sức ảnh hưởng hàng đầu trong khu vực. Thông qua việc tham gia thường niên, Malaysia đã thiết lập và củng cố các mối quan hệ hợp tác bền vững với các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và cơ quan truyền thông tại Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy trao đổi du lịch và tăng cường quan hệ song phương giữa hai quốc gia.

Tại VITM Hà Nội 2026, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia sẽ hiện diện tại gian hàng số 121-143 với không gian được thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và bản sắc văn hóa đặc trưng của đảo Borneo, mang đến trải nghiệm sống động về một Malaysia đa dạng và giàu cảm hứng. Nổi tiếng với những cánh rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh, hệ sinh thái đa dạng và cộng đồng bản địa giàu bản sắc, Borneo thể hiện rõ sức hấp dẫn đặc trưng của Malaysia. Kết hợp cùng chủ đề của Năm Du lịch Malaysia 2026 (Visit Malaysia 2026), gian hàng tái hiện hình ảnh Malaysia như một điểm đến kỳ thú – nơi thiên nhiên, văn hóa cùng những trải nghiệm trong mơ hội tụ.

Trong khuôn khổ VITM Hà Nội 2026, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia cũng đã tổ chức thành công Hội thảo Visit Malaysia 2026 (VM2026) hôm 08/04 tại Hà Nội với sự tham dự của 50 đại diện đến từ các công ty du lịch và cơ quan truyền thông tại Hà Nội. Trong hội thảo, Cục đã chia sẻ định hướng xúc tiến du lịch của Malaysia trong năm trọng điểm 2026, đồng thời tạo nền tảng để các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và các bên liên quan trong ngành du lịch hai nước gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai. Bên cạnh đó, chương trình cũng cập nhật các chính sách hỗ trợ từ chính phủ Malaysia dành cho các đoàn khách du lịch khen thưởng, hội nghị (MICE), qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác và thúc đẩy phân khúc du lịch này giữa hai quốc gia.

Bà Amirah Nadiah Mazlan - Giám đốc văn phòng Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam cho biết: “Sự tham gia của Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại VITM Hà Nội 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi chúng tôi đang tích cực quảng bá chiến dịch Visit Malaysia 2026 với thông điệp “Surreal Experiences - Những trải nghiệm như mơ”, giới thiệu những trải nghiệm đa dạng của Malaysia từ thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực đến mua sắm. Thông qua chiến dịch này, chúng tôi kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều du khách quốc tế, đặc biệt từ Việt Nam, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác du lịch giữa hai quốc gia. Chúng tôi cũng đánh giá cao vai trò của VITM Hà Nội và Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong việc thúc đẩy giao thương và kết nối du lịch giữa Việt Nam và Malaysia”.

Hiện nay, có khoảng 180 chuyến bay kết nối giữa Việt Nam và Malaysia, cung cấp khoảng 32.574 chỗ mỗi tuần. Đây được xem là động lực quan trọng thúc đẩy lưu lượng khách du lịch từ cả hai phía. Trong bối cảnh du lịch toàn cầu có nhiều biến động và nhu cầu du lịch giữa các nước trong khối ASEAN tiếp tục tăng trưởng, Malaysia và Việt Nam đang nổi lên như những điểm sáng trong khu vực nhờ các điểm đến an toàn, giàu trải nghiệm văn hóa và sản phẩm du lịch đa dạng. Điều này mở ra nhiều cơ hội để hai quốc gia tăng cường hợp tác, thúc đẩy trao đổi khách song phương và cùng nhau thu hút du khách quốc tế đến khu vực.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Malaysia cũng giới thiệu Calendar of Events 2026 (Lịch Sự kiện Malaysia 2026) với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí diễn ra xuyên suốt năm. Nổi bật trong đó là các lễ hội quy mô lớn như Lễ hội mua sắm giảm giá Malaysia Mega Sales, Lễ hội Sắc Màu Malaysia (Citrawarna), Lễ hội Âm nhạc Thế giới Rừng mưa nhiệt đới, Lễ hội chào mừng Ngày Quốc Khánh Malaysia VM2026, Giải đua Mô tô Petronas Grand Prix of Malaysia 2026 cùng những lễ hội văn hóa mang tính biểu tượng của các bang như Tadau Ka’amatan tại Sabah và Gawai tại Sarawak.

Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Malaysia tại khu vực Đông Nam Á, trong khi Malaysia duy trì vị thế điểm đến quen thuộc đối với du khách Việt Nam nhờ khoảng cách địa lý gần, hệ thống kết nối hàng không thuận lợi và sự tương đồng về văn hóa - ẩm thực. Bên cạnh đó, Malaysia đang tích cực phát triển các phân khúc du lịch chuyên biệt như du lịch MICE, các chương trình lưu trú dài hạn như Malaysia My Second Home (MM2H) cũng như các trải nghiệm du lịch sinh thái tại các khu bảo tồn thiên nhiên, đảo và điểm đến ven biển nổi tiếng.