Lễ hội Quán Thế Âm - kết nối di sản với phát triển du lịch bền vững

(Ngày Nay) - Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm không chỉ là dịp cầu nguyện mà còn là cơ hội để mỗi người thực hành lòng từ bi, sống thiện lành, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
Nghi lễ rước Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Nghi lễ rước Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Sáng 6/4 (tức ngày 19/2 âm lịch), tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, hàng nghìn tăng ni, phật tử, người dân và du khách thập phương đã tề tựu tham dự lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm - nghi lễ chính, thiêng liêng nhất của Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Chia sẻ về ý nghĩa của lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh: Thông qua lễ hội, không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc mà còn lan tỏa các giá trị nhân văn tốt đẹp, qua đó xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh; góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, mến khách đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cho biết Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm không chỉ là dịp cầu nguyện mà còn là cơ hội để mỗi người thực hành lòng từ bi, sống thiện lành, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm được tổ chức theo nghi thức Phật giáo truyền thống với các phần tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sinh an lạc; dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công chúa.

Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn là di sản văn hóa phi vật thể có giá trị đặc biệt. Năm 2021, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; trước đó, năm 2000, được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước.

Các đoàn rước lễ tham dự lễ vía chính Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đáng chú ý, Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2026 diễn ra trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các hoạt động của lễ hội thể hiện rõ tinh thần này khi gắn kết giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Phần hội năm nay diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật “Ánh từ quang,” “Giai điệu Quán Thế Âm,” trình diễn diều nghệ thuật, thi ẩm thực chay, các trò chơi dân gian...

Đặc biệt, chương trình đi bộ vì hòa bình với sự tham gia của hơn 600 đại biểu trong và ngoài nước đã lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Song song đó, không gian trưng bày sản phẩm OCOP, đặc trưng địa phương cùng các gian hàng dịch vụ được tổ chức hợp lý, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân và du khách.

Công tác tổ chức lễ hội được chú trọng theo hướng văn minh, an toàn, thân thiện môi trường với việc triển khai mô hình “5 không” gồm: không có trộm, cướp và tệ nạn xã hội; không có lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; không xả rác, không vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; không chèo kéo khách, nâng giá, ép giá; không phóng sinh và thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan; xây dựng “Lễ hội xanh.”

Ý thức của người dân và du khách trong việc giữ gìn môi trường, ứng xử văn minh ngày càng được nâng cao.

Diễn ra từ ngày 4-7/4, Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng năm 2026 để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, qua đó, góp phần khẳng định giá trị của di sản văn hóa dân tộc; đồng thời thực hiện hiệu quả các chủ trương phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

(Ngày Nay) - Nhiệt độ nước biển tại khu vực Nam California (Mỹ) đang liên tiếp phá vỡ các kỷ lục lịch sử, dấy lên lo ngại về một đợt sóng nhiệt đại dương bất thường. Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng tình trạng áp cao khí quyển có thể phá hủy hệ sinh thái biển nếu còn tiếp diễn.
OPEC+ tiếp tục nới hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày
OPEC+ tiếp tục nới hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày
(Ngày Nay) - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+ - ngày 5/4 đã nhất trí tăng hạn ngạch khai thác dầu mỏ thêm 206.000 thùng/ngày từ tháng 5 tới. Đây là mức tăng khiêm tốn và chủ yếu chỉ mang tính biểu tượng, do các thành viên chủ chốt trong liên minh không thể tăng sản lượng thực tế bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
EU triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới từ ngày 10/4
EU triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới từ ngày 10/4
(Ngày Nay) - Từ ngày 10/4/2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai đầy đủ hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh mới mang tên EES (Entry/Exit System), đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoạt động quản lý biên giới khu vực Schengen. Việc áp dụng kiểm tra 100% đối với hành khách ngoài EU được dự báo sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại các sân bay, nhà ga quốc tế và cảng biển ngay trong những ngày đầu triển khai.
(Ngày Nay) - Các phim Việt Nam ra rạp kể từ đầu năm 2026 đến hết tháng 3/2026 gặt thành công lớn khi lập kỷ lục doanh thu phòng vé lên tới 1.130 tỷ đồng , vượt qua con số 1.110 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái . Điều này cho thấy khán giả đang rất ủng hộ và thích xem phim Việt.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng gần 11% vào Quý I
(Ngày Nay) - Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, hoạt động đầu tư trong quý I/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với quy mô vốn toàn xã hội mở rộng và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng rõ rệt.