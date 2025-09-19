Hồi hương 43 tác phẩm Mỹ thuật Đông Dương và Mỹ thuật Gia Định

(Ngày Nay) -Tin từ Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM cho biết, 43 tác phẩm của các họa sĩ nằm trong bộ sưu tập mang tên “Từ Mỹ thuật Đông Dương đến Mỹ thuật Gia Định (1925 – 1975)” được ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê hiến tặng đang hoàn tất các thủ tục thông quan để đến với người yêu mỹ thuật tại quê nhà Việt Nam.

Bộ sưu tập hội tụ tác phẩm của nhiều họa sĩ từng học tập và tốt nghiệp tại Trường Mỹ thuật Đông Dương và Mỹ thuật Gia Định, như: Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Bùi Xuân Phái, Tạ Tỵ, Phạm Tăng, Trần Phúc Duyên, Thái Tuấn…, cũng như những danh họa Việt Nam sau này sinh sống, làm việc ở Pháp. Bộ sưu tập này được ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê sưu tầm và trân trọng giữ gìn nhiều năm tại Pháp.

Đầu tháng 9/2025, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đã sang Pháp để gặp ông bà Lê Tất Luyện – Thụy Khuê làm các thủ tục cần thiết nhằm hồi hương cho 43 tác phẩm. Sau khi hoàn tất quy trình tiếp nhận tại Pháp, bộ sưu tập đã được vận chuyển về Việt Nam và chờ ngày chính thức ra mắt công chúng yêu mỹ thuật, đánh dấu một hành trình “hồi hương các tác phẩm mỹ thuật” đầy ý nghĩa.

Đây là bộ sưu tập thứ ba và là lần hiến tặng thứ tư của ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê. Năm 2018 và 2019, ông bà đã trao tặng 27 tác phẩm của vợ chồng họa sĩ Lê Thị Lựu – Ngô Thế Tân, gồm 26 tác phẩm của Lê Thị Lựu - nữ họa sĩ đầu tiên tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương và 1 tác phẩm của ông Ngô Thế Tân.

Đến năm 2023, ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê tiếp tục tặng bộ sưu tập lớn, gồm 236 tác phẩm và tư liệu quý của họa sĩ Lê Bá Đảng. Ba bộ sưu tập được hiến tặng liên tiếp trong chưa đầy mười năm đã hình thành một mạch liên kết đặc biệt, gắn kết di sản nghệ thuật Việt Nam ở trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định sự tin tưởng của ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê đối với Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM trong việc gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật.

Cũng như những lần trước, ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê đã ủy quyền cho bà Phạm Lan Hương và ông Lâm Nhân (Trường Đại học Văn hóa TPHCM) làm đại diện tại Việt Nam, giám sát việc bảo quản và phát huy giá trị của bộ sưu tập.

Được biết, sau khi hoàn tất các thủ tục thông quan, 43 tác phẩm này sẽ được “khui thùng” tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM dự kiến vào tuần tới và sẽ đón khách thưởng lãm trong thời gian sớm nhất.

Các tác giả và tác phẩm trong bộ sưu tập của ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê được hiến tặng Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM lần này: Lê Phổ: Hải quỳ (Anémone) (sơn dầu, 36 × 45 cm); Hoa huệ (sơn dầu, 36 × 45 cm) Vũ Cao Đàm: Rạng đông xanh (sơn dầu, 54 × 45 cm); Phụ nữ Bắc vấn tóc trần (lụa, 21 × 31 cm, kiệt tác); Nhị Kiều (sơn dầu, 36 × 44 cm) Thái Tuấn: Cô Tấm (sơn dầu, 45 × 61 cm) Phạm Đình Tín: Người mẹ Nam Bộ (1960, sơn dầu, 40 × 57 cm); Người mẹ Rha-đê (1960, sơn dầu, 40 × 60 cm); Thiếu nữ Rha-đê (1990, sơn dầu, 18 × 23 cm) Văn Đen: Tắm trăng (sơn mài trừu tượng, 60 × 40 cm) Bùi Xuân Phái: Tuồng đời (1967, sơn dầu, 20 × 25 cm, kiệt tác); Biển (1983, sơn dầu, 18 × 12 cm); Chữ Phái (sơn dầu, 20 × 12 cm) Tạ Tỵ: Xóm chài (1941, sơn mài, 65 × 75 cm) Trần Phúc Duyên: Chùa Thầy (sơn mài, 180 × 80 cm, ba tấm ghép) Phạm Tăng: Thiên thai (1975, sơn dầu, 300 × 120 cm, ba tấm ghép, kiệt tác) Võ Đình: Trải vách quế gió vàng hiu hắt (1994, sơn dầu, 60 × 60 cm); Cánh chim lạc xứ (1995, sơn dầu, 66 × 60 cm); Tan tác (2000, sơn dầu, 28 × 28 cm); Vực thẳm vũ trụ (2000, sơn dầu, 27 × 27 cm) Trịnh Cung: Chải tóc (1987, sơn dầu, 50 × 59 cm); Trăng trên sông Seine (1994, sơn dầu trừu tượng, 59 × 71 cm); Bên bờ Địa Trung Hải (1995, sơn dầu, 59 × 72 cm); Chân dung tự họa (1995, sơn dầu, 37 × 45 cm) Đinh Cường: Trong lòng biển cả (1992, màu nước, 11,5 × 21,5 cm); Phạm Duy (1993, chân dung, sơn dầu, 75 × 60 cm); Ta con bê vàng lạc dáng chiều xanh (1994, sơn dầu siêu thực, 30 × 28 cm); Trịnh Công Sơn (2001, chân dung, sơn dầu, 26,5 × 36,5 cm); Đi về với gió du côn. Mở giông bão xuống cõi tồn sinh phai (Chân dung Bùi Giáng) (2011, màu nước, 30,5 × 47 cm, kiệt tác); Thụy Khuê (2012, chân dung, bút chì, 21 × 27 cm) Nguyễn Trung: Một tòa thiên nhiên (sơn dầu, khỏa thân, 93 × 93 cm); Một mảnh trừu tượng (1993, sơn dầu, 37,5 × 37,5 cm) Đỗ Quang Em: Bát máu (sơn dầu, 70,5 × 55,5 cm) Bửu Chỉ: Quan tài Nguyễn Tuân (sơn dầu siêu thực, 60 × 80 cm).