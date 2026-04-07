Hội Mỹ thuật Việt Nam bàn giao 229 tranh cho Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM

Có 229 tác phẩm bao gồm: 1 tranh lụa, 23 tranh sơn dầu, 1 tranh acrylic, 4 tranh sơn mài, 200 tranh đồ họa (Việt Nam và nước ngoài). Các tác phẩm của các tác giả, như: Nguyễn Đăng Khoát, Ca Lê Thắng, Đặng Xuân Hòa, Siu Quý, Đặng Mậu Tựu, Mai Anh Dũng, Huỳnh Phú Hà… thể hiện các đề tài xoay quanh tình yêu quê hương đất nước, con người, phong cảnh… với mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một thông điệp riêng biệt.

Họa sĩ Mai Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, đây là những tác phẩm do hội viên sáng tác, được Hội Mỹ thuật Việt Nam tuyển chọn và lưu giữ thông qua các trại sáng tác quốc tế và trại sáng tác thường niên của Hội.

“Trong khoảng 20 năm, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã tuyển chọn và lưu giữ được bộ sưu tập với hơn 1.500 tác phẩm đạt giải cao từ các trại sáng tác. Nhưng công tác lưu trữ gặp rất nhiều khó khăn và đến nay không tiếp tục được nữa khi nhà lưu trữ của Hội nằm trong diện quy hoạch phải giải tỏa. Hội cũng không tìm được nơi để lưu giữ tiếp nên quyết định bàn giao cho các bảo tàng để các tác phẩm được bảo quản tốt hơn và có nhiều cơ hội đến với công chúng” – bà Mai Thị Ngọc Oanh cho biết.

Theo bà Oanh, ngoài Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM tiếp nhận 229 bức tranh, còn có hơn 900 tác phẩm được chuyển giao cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khoảng 500 tác phẩm đến Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng và gần 40 tác phẩm được giao cho Bảo tàng Thư viện Quảng Ninh.

Tại lễ tiếp nhận, Phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM Trần Minh Công đã gửi lời cảm ơn đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tạo điều kiện cho Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM tiếp nhận số lượng lớn tác phẩm có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, phong phú về chất liệu, đa dạng về loại hình.

Có thể nói, đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác sưu tầm tác phẩm mỹ thuật đương đại. Việc tiếp nhận các tác phẩm trên góp phần làm đa dạng bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, qua đó giúp công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước bên cạnh việc thưởng lãm các tác phẩm được trưng bày còn có thêm nhiều cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu nghệ thuật đương đại Việt Nam khi đến tham quan Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

"Chúng tôi cam kết sẽ bảo quản thật tốt và nhanh chóng tổ chức các chuyên đề trưng bày để giới thiệu các tác phẩm đến công chúng” – ông Trần Minh Công khẳng định.