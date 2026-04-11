Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Sáng 10/4, tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam (số 1A Yết Kiêu, Hà Nội), Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2026 đã diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hiệp hội Du lịch ĐBSCL tổ chức, nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và quảng bá hình ảnh du lịch vùng “Chín Rồng” đến thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đồng thời, hội nghị hướng tới tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Hội nghị thu hút khoảng 200 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, thành phố Hà Nội và các địa phương phía Bắc; đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam; cùng đông đảo doanh nghiệp du lịch, khu, điểm du lịch và các cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

Tại hội nghị, các địa phương vùng ĐBSCL đã giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng, từ du lịch sinh thái sông nước, văn hóa miệt vườn đến ẩm thực đặc sắc. Hình ảnh vùng đất “Chín Rồng” với hệ sinh thái đa dạng, bản sắc văn hóa phong phú được quảng bá như một điểm đến giàu trải nghiệm, phù hợp với nhiều phân khúc du khách.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng là diễn đàn để các địa phương, doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, xúc tiến và quảng bá du lịch; đồng thời thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp ĐBSCL với các đối tác tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức như trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền; giao lưu, kết nối doanh nghiệp; chương trình rút thăm trúng thưởng với các phần quà là tour du lịch, voucher nghỉ dưỡng… Qua đó, tạo không gian quảng bá trực quan và cơ hội xúc tiến thương mại du lịch hiệu quả.

Hội nghị được đánh giá là hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường khách và thúc đẩy phát triển du lịch giữa ĐBSCL với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Tiếp nối chương trình, ngày 11/4, Ban Tổ chức sẽ tổ chức đoàn khảo sát các điểm đến du lịch tiêu biểu tại tỉnh Ninh Bình, nhằm kết nối xây dựng tour, tuyến và học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch xanh, bền vững.