Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội

Hương Giang In bài viết
(Ngày Nay) - Sáng 10/4, tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn Việt Nam (số 1A Yết Kiêu, Hà Nội), Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2026 đã diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2026.
Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Đồng bằng sông Cửu Long tại Hà Nội

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hiệp hội Du lịch ĐBSCL tổ chức, nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và quảng bá hình ảnh du lịch vùng “Chín Rồng” đến thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đồng thời, hội nghị hướng tới tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Hội nghị thu hút khoảng 200 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, thành phố Hà Nội và các địa phương phía Bắc; đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam; cùng đông đảo doanh nghiệp du lịch, khu, điểm du lịch và các cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

Hội nghị thu hút đông đảo đại biểu là lãnh đạo các địa phương, cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch và cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

Tại hội nghị, các địa phương vùng ĐBSCL đã giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng, từ du lịch sinh thái sông nước, văn hóa miệt vườn đến ẩm thực đặc sắc. Hình ảnh vùng đất “Chín Rồng” với hệ sinh thái đa dạng, bản sắc văn hóa phong phú được quảng bá như một điểm đến giàu trải nghiệm, phù hợp với nhiều phân khúc du khách.

Các địa phương ĐBSCL giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng và quảng bá hình ảnh vùng “Chín Rồng” như điểm đến giàu trải nghiệm, phù hợp nhiều phân khúc du khách.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng là diễn đàn để các địa phương, doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, xúc tiến và quảng bá du lịch; đồng thời thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp ĐBSCL với các đối tác tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức như trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền; giao lưu, kết nối doanh nghiệp; chương trình rút thăm trúng thưởng với các phần quà là tour du lịch, voucher nghỉ dưỡng… Qua đó, tạo không gian quảng bá trực quan và cơ hội xúc tiến thương mại du lịch hiệu quả.

Các hoạt động bên lề như trưng bày sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và rút thăm trúng thưởng góp phần tạo không gian quảng bá trực quan và thúc đẩy xúc tiến thương mại du lịch hiệu quả.

Hội nghị được đánh giá là hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường khách và thúc đẩy phát triển du lịch giữa ĐBSCL với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Tiếp nối chương trình, ngày 11/4, Ban Tổ chức sẽ tổ chức đoàn khảo sát các điểm đến du lịch tiêu biểu tại tỉnh Ninh Bình, nhằm kết nối xây dựng tour, tuyến và học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch xanh, bền vững.

Hương Giang
(Ngày Nay) -Lúc 16 giờ 30 ngày 11/4 tại Sân khấu A Đường Sách TPHCM, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ra mắt sách "Một hôm tôi bỗng nhớ ra" (Phanbook & NXB Dân Trí ấn hành), đánh dấu lần đầu tiên nhạc sĩ này viết tản văn về âm nhạc và cuộc sống thay cho giai điệu và tiếng hát.
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 10/4 tuyên bố Tehran sẽ chỉ bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ khi hai điều kiện tiên quyết được đáp ứng, gồm việc thiết lập lệnh ngừng bắn tại Liban và giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.
(Ngày Nay) - Ngày 10/4, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia cho biết tập đoàn công nghệ Meta của Mỹ đã chính thức tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ trẻ em theo Quy định của chính phủ về quản trị hệ thống điện tử trong bảo vệ trẻ em. Trong khi đó, các cơ quan chức năng Indonesia đang tăng cường biện pháp chế tài đối với những nền tảng số chưa đáp ứng quy định.
