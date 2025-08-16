Hơn 1 triệu người cùng đi bộ vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường tiến vào kỷ nguyên mới

(Ngày Nay) - Vào lúc 6 giờ đến 7 giờ 30 phút sáng 16/8, hơn 1 triệu người dân tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã khoác lên mình áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc và đồng loạt hát Quốc ca, sau đó cùng thực hiện hoạt động đi bộ vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Đây là hoạt động thuộc chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Tham dự Lễ phát động chương trình tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) sáng 16/8 có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an.

Cùng dự có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội; đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương...

Tại các điểm cầu 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3.121/3.321 xã, phường, đặc khu, có sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và nhân dân cả nước.

Với thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" được kỳ vọng sẽ huy động sức mạnh tập thể của hàng triệu người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng tham gia đi bộ, ghi dấu 1 tỷ bước chân vì sức khỏe, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của một dân tộc đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Từ sáng sớm hôm nay, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân Thủ đô đã có mặt tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ - Phố đi bộ Hoàn Kiếm để sẵn sàng tham dự hoạt động đi bộ đầy ý nghĩa với quy mô lớn chưa từng có.

Vào đúng 6 giờ, ít phút trước khi Lễ phát động chính thức diễn ra, chương trình đã kết nối trực tiếp với Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Trong không khí thiêng liêng, xúc động và tự hào, hàng trăm nghìn người tại các điểm cầu trên toàn quốc đã cùng dõi theo những bước chân trang nghiêm của Đội Tiêu binh danh dự thực hiện nghi lễ thượng cờ, đồng loạt hát Quốc ca hòa chung nhịp đập con tim hướng về Tổ quốc.

Cùng chung bước vì một Việt Nam đoàn kết, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, với sứ mệnh và trách nhiệm của cơ quan báo chí hàng đầu của cả nước, trong những năm qua, Báo Nhân Dân đã thông tin tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước bằng nhiều loại hình, nhiều sản phẩm đa dạng, ngày càng tiếp cận đông đảo công chúng.

Bên cạnh đó, Báo cũng tổ chức nhiều chương trình văn hóa-thể thao, hoạt động xã hội nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết cũng như cống hiến cho những mục tiêu quan trọng về xã hội, môi trường, sức khỏe.

Gần đây nhất là chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” vào tối 10/8 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thu hút hơn 50 nghìn khán giả tham dự trực tiếp cùng hàng triệu người theo dõi trên truyền hình và các nền tảng số.

Chia sẻ về chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh đây là một hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa, với quy mô chưa từng có, diễn ra vào đúng thời điểm đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc, hàng trăm nghìn người tham gia chương trình trên toàn quốc sẽ khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, và cùng thực hiện chương trình đi bộ tại nhiều địa điểm của nhiều địa phương.

"Đây không chỉ là một sự kiện thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Mỗi địa phương cùng góp một phần sức mạnh cùng chung bước vì một mục tiêu lớn lao: vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, vì tương lai hùng cường", đồng chí Lê Quốc Minh cho hay.

Mỗi bước chân là một bước vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu phát động chương trình, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an nhấn mạnh, là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự, Công an nhân dân luôn tiên phong, đi đầu trong việc tổ chức các hoạt động động viên nhân dân xây dựng thói quen đi bộ để nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường. Từ đó, lan tỏa tinh thần tích cực, đề cao trách nhiệm, khơi dậy sáng tạo đến từng địa phương, đơn vị, phường, xã, đặc khu, để mỗi bước chân hôm nay là một bước vững chắc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với sự tham gia của hàng trăm nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ từ cấp xã đến cấp tỉnh; với tinh thần "một giờ - một tỷ bước chân - vì một Việt Nam khỏe mạnh, đoàn kết, tiến bộ", chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" sẽ khẳng định rõ nét một Việt Nam đổi mới và đồng lòng, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm vóc và khí thế mới.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cũng cho biết, sự kiện là khởi đầu thiết thực trong hành trình thúc đẩy xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất - tinh thần, xây dựng xã hội kỷ cương, thượng tôn pháp luật, an ninh, an toàn, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an nhân dân với nhân dân.

Sau lời phát động của Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ, hàng triệu người tham dự trực tiếp tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước đã đồng loạt thực hiện hoạt động đi bộ, đóng góp vào mục tiêu "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới".

Tại điểm cầu Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã cùng cất bước đi bộ một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm nhằm lan tỏa thông điệp nâng cao sức khỏe cộng đồng; đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của một dân tộc đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Hòa chung dòng người thực hiện hoạt động đầy ý nghĩa, Nguyễn Đình Trung Kiên, sinh viên lớp K12, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội không giấu được sự háo hức, tự hào khi đây là lần đầu tiên em được trực tiếp tham gia một sự kiện đi bộ lớn với quy mô toàn quốc như "Cùng Việt Nam tiến bước".

"Em cùng các bạn đã rất mong chờ đến ngày hôm nay. Hàng nghìn người trong màu áo đỏ sao vàng đã tạo ra một bầu không khí thực sự ấn tượng. Đây là một chương trình đầy ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày Truyền thống Công an nhân dân. Thông qua tham dự chương trình, em mong muốn truyền tải thông điệp về tình yêu nước đến với nhân dân và bạn bè quốc tế", Kiên bày tỏ.

Không chỉ thể hiện lòng yêu nước, lan tỏa lối sống lành mạnh, mỗi bước chân tích lũy được trong chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" sẽ trở thành một “bước xanh”, góp phần giảm thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu quốc gia phát thải ròng bằng 0 (net-zero) mà Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị COP26.

Theo số liệu thống kê của Ban tổ chức, tính đến thời điểm kết thúc Lễ phát động, đã có 1.112.336 người trực tiếp tham gia đi bộ hưởng ứng tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc; 138.248 đăng ký tham gia trực tuyến qua website cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn , bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Tổng số bước chân tích lũy thông qua hình thức trực tuyến và trực tiếp là khoảng 5 tỷ bước chân

Trong khuôn khổ chương trình, đơn vị đồng hành - Vietcombank đã cam kết đóng góp 3 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đồng thời kêu gọi khách hàng lan tỏa thông điệp "1 tỷ bước xanh" bằng cách tuyên truyền, chuyển tiền ủng hộ qua tài khoản “Cùng em tiến bước” để đồng hành cùng các em học sinh nghèo vượt khó nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026.