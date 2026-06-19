Khi Harry Potter, Star Wars và Interstellar gặp nhau trên sân khấu giao hưởng

(Ngày Nay) - Những giai điệu gắn liền với các bộ phim nổi tiếng như Harry Potter, Star Wars, Jurassic Park, Interstellar hay The Godfather sẽ được tái hiện trong chương trình giao hưởng "8 Seconds: Cinematic World" do 8 The Theatre và dàn nhạc CAM Philharmonic tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM vào tháng 8 tới.

Theo thông tin từ ban tổ chức, đây là concert thứ năm thuộc chuỗi CAM Philharmonic Concert, quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ trên sân khấu. Chương trình lấy cảm hứng từ những bản nhạc phim đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả trên thế giới, đồng thời giới thiệu các tác phẩm của những nhà soạn nhạc nổi tiếng như John Williams, Hans Zimmer, Ennio Morricone và Nino Rota.

Với chủ đề "8 Seconds", chương trình được xây dựng từ ý tưởng về khoảnh khắc 8 giây cuối cùng được cho là thời điểm não bộ tua lại những ký ức đáng nhớ trong cuộc đời. Từ đó, khán giả được dẫn dắt qua nhiều thế giới điện ảnh khác nhau thông qua ngôn ngữ giao hưởng, từ những cuộc phiêu lưu trong Harry Potter, Star Wars đến những câu chuyện giàu cảm xúc của The Lion King hay Interstellar.

Không chỉ tái hiện các soundtrack quen thuộc, chương trình còn hướng đến việc tạo ra không gian kết nối giữa âm nhạc và ký ức cá nhân của người nghe. Theo ê-kíp thực hiện, hơn 30 bản nhạc phim kinh điển sẽ được trình diễn trong đêm nhạc, mang đến trải nghiệm điện ảnh trực tiếp trên sân khấu giao hưởng.

Những năm gần đây, các chương trình giao hưởng khai thác chất liệu văn hóa đại chúng đang thu hút ngày càng nhiều khán giả trẻ tại Việt Nam. Trước đó, CAM Philharmonic từng thực hiện các dự án giao hưởng với chủ đề nhạc rock, âm nhạc của Hans Zimmer hay nhạc phim Studio Ghibli, thu hút hàng nghìn khán giả tại Hà Nội và TP.HCM.

Theo kế hoạch, "8 Seconds: Cinematic World" sẽ diễn ra ngày 16/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) và ngày 22/8 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Ban tổ chức dự kiến chương trình sẽ thu hút khoảng 4.000 khán giả tham dự tại hai thành phố.