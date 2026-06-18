(Ngày Nay) - Chiều 18/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, qua Đại sứ Jim Nickel, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chào và thăm hỏi đến bà Toàn quyền Canada, Chủ tịch Hạ viện, Thượng viện và nhân dân Canada, đồng thời đánh giá cao các nỗ lực của Đại sứ trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Canada.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada, trong đó trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và hợp tác các kênh, các cấp được duy trì hiệu quả, góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Kim ngạch thương mại hai chiều gia tăng nhanh chóng, đạt 8,6 tỷ USD năm 2025, đưa hai nước trở thành đối tác thương mại quan trọng của nhau; hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, giáo dục - đào tạo phát triển tích cực. Đặc biệt, quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục được coi trọng, đạt nhiều kết quả thiết thực với việc thành lập các nhóm Nghị sỹ hữu nghị ở hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam coi Canada là một trong các đối tác quan trọng; nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều mong muốn và lợi ích chung về hòa bình, ổn định, pháp quyền, đa dạng hóa, đa phương hóa; có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong các lĩnh vực năng lượng, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần tận dụng tốt hơn lợi thế của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để không ngừng mở rộng phạm vi hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam - Canada phát triển lên tầm cao mới, trên cơ sở cùng có lợi, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại sứ Jim Nickel tiếp tục thúc đẩy hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước trên các lĩnh vực năng lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về quan hệ kênh lập pháp, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và hoan nghênh sự hỗ trợ của Canada trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ quan của Quốc hội; đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, phát huy hơn nữa vai trò các nhóm nghị sỹ hữu nghị; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương thế giới và khu vực.

Đại sứ Jim Nickel trân trọng chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa XVI, chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đánh giá cao những định hướng, ưu tiên phát triển và hội nhập quốc tế mới của Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được thành công mới, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Đại sứ khẳng định Canada coi Việt Nam là một đối tác chủ chốt trong ASEAN, là cầu nối giúp tăng cường quan hệ giữa Canada với ASEAN. Bày tỏ nhất trí với các đánh giá và đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về sự phát triển tốt đẹp và tiềm năng phát triển, nâng cấp khuôn khổ quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Đại sứ Jim Nickel nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều thách thức, Canada và Việt Nam có lợi ích chung to lớn trong duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tự do thương mại, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tự chủ chiến lược để tăng cường quan hệ tin cậy, cùng phát triển, vì lợi ích của mỗi nước.

Đại sứ khẳng định Canada sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm tăng cường thực chất quan hệ hợp tác trong xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quan hệ hợp tác ở kênh lập pháp...; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).