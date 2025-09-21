Hơn 300 nghệ sĩ tham gia chương trình “Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích”

(Ngày Nay) - Hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Đền Trần Thương, tưởng niệm 725 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Chương trình dự kiến diễn ra tối 9/10 (tức ngày 18/8 năm Ất Tỵ), tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích” là điểm nhấn nổi bật trong lễ khai mạc. Chương trình được Thạc sĩ Lê Thế Song viết kịch bản và làm Tổng đạo diễn. Ông là người đã đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn của nhiều chương trình quốc gia như Lễ hội Đền Hùng, Lễ hội Đền Trần Thái Bình, Chương trình bài ca đi cùng năm tháng và nhiều chương trình lớn khác.

Theo Thạc sĩ Lê Thế Song, kịch bản đêm nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và các hiệu ứng hiện đại với nghệ thuật múa, nhạc và kịch, mang đến một không gian đậm chất sử thi. Ban tổ chức sẽ nỗ lực tạo không gian văn hóa đậm chất sử thi, nghệ thuật và giải trí hấp dẫn, nhằm chuyển tải những thông điệp nhiều ý nghĩa đến khán giả về vùng đất địa linh Trần Thương với vị trí quan trọng trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc

Chương trình dự kiến quy tụ hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều gương mặt tên tuổi như Nghệ sĩ nhân dân Tự Long, Nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngần, Nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, Nghệ sĩ ưu tú Lê Hằng, Quán quân Sao Mai Quách Mai Thy, Á quân Sao Mai điểm hẹn Nguyễn Ngọc Anh….

Ngày 20/9, thông tin tại hội nghị triển khai lễ hội truyền thống Đền Trần Thương và tưởng niệm 725 năm Ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn năm 2025, ông Lê Đức Nhượng, Chủ tịch UBND xã Trần Thương (tỉnh Ninh Bình) cho biết, Đền Trần Thương là một trong những ngôi đền lớn của cả nước, thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Hằng năm, địa phương tổ chức 2 lễ hội gắn liền với di tích này, trong đó có Lễ hội phát lương Đức Thánh Trần vào đầu năm và Lễ hội tưởng nhớ người Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo vào tháng 8 âm lịch.

Lễ khai mạc lễ hội Đền Trần Thương năm 2025 dự kiến diễn ra vào tối 9/10 (tức ngày 18/8 năm Ất Tỵ), trên khu vực sân khấu ngoài trời quảng trường Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình. Năm 2025, Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương gắn với dịp tưởng niệm 725 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, diễn ra từ đầu tháng 8 âm lịch. Mỗi mùa lễ hội thu hút khoảng 20.000 - 30.000 lượt du khách, thể hiện lòng biết ơn và sự tôn kính sâu sắc của nhân dân đối với vị anh hùng dân tộc.

Theo ông Lê Đức Nhượng, Chủ tịch UBND xã Trần Thương, năm nay phần lễ vẫn giữ nguyên theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, bảo đảm tính trang nghiêm và truyền thống. Phần hội và đặc biệt là đêm khai mạc sẽ mang màu sắc mới, kết hợp yếu tố văn hóa, nghệ thuật và giải trí để truyền tải thông điệp về giá trị lịch sử, tinh thần dựng nước - giữ nước của dân tộc. Công tác chuẩn bị, tổ chức lễ hội được triển khai dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy và Chủ tịch HĐND xã Trần Thương.