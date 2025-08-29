Hướng đến đại lễ, đông đảo nghệ sỹ hòa chung giai điệu vinh quang Việt Nam

(Ngày Nay) - Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, MV mong muốn lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên trong mỗi trái tim người Việt.

“Việt Nam nay vững mạnh đi lên muôn dặm đường xa! Việt Nam ta nên bản hùng ca vang xa, vang xa!”

Đó là ca từ của bài hát “Vinh quang, ơi Việt Nam!” mà mất hơn 3 năm Giáo sư-Tiến sỹ-Anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí mới hoàn thành.

Ngày 29/8, ông chính thức ra mắt video âm nhạc (MV) “Vinh quang, ơi Việt Nam!” quy tụ hơn 30 ca sỹ và hơn 1.000 diễn viên quần chúng, ghi hình liên tục trong một tháng ở nhiều địa danh của đất nước.

Về cảm hứng sáng tác ca khúc, tác giả Nguyễn Anh Trí cho hay trong suốt 3 năm, ông đã nhiều lần viết, thậm chí hoàn thành vài bản, nhưng vẫn không thấy hài lòng vì có thể dài quá, hoặc vì giai điệu chưa đủ thôi thúc, tự hào.

“Cho đến một ngày, giai điệu ‘Vinh quang, ơi Việt Nam!’ bỗng vang lên trong đầu. Tôi lẩm nhẩm những câu đầu tiên và thấy vô cùng thích thú, chưa đầy 30 phút sau tôi đã hoàn thành. Ca khúc được viết nhanh bởi cảm xúc đã được dồn nén từ lâu và đúng thời điểm thì bật lên giai điệu và ca từ,” tác giả chia sẻ.

Ca khúc do nhạc sỹ Trần Thị Phương Thảo, Đặng Mạnh Cường hòa âm phối khí; kịch bản và đạo diễn MV: Dương Lan Hương; đạo diễn hình ảnh: Nghệ sỹ Ưu tú Phùng Lê Anh Minh, Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Tài Văn. Tham gia biểu diễn có hơn 30 ca sỹ, trong đó có Nghệ sỹ Ưu tú Tố Nga, Nghệ sỹ Ưu tú Lương Huy, Nghệ sỹ Ưu tú Cẩm Tú, Nghệ sỹ Ưu tú Đinh Thành Lê, các ca sỹ Huyền Trang (Sao Mai), Viết Danh, Lê Xuân Hảo, Minh Tuấn, An Nhi, Nguyễn Minh Ngọc... tốp ca Medlatec và Câu lạc bộ Thiếu nhi Ngọc Trai Việt.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Đỗ Hồng Quân cho hay ca khúc có giai điệu hào hùng, sôi nổi, ca từ ngắn gọn và cô đọng, dễ hiểu, dễ thuộc, mang tính cổ động, khích lệ và lan tỏa tinh thần hứng khởi đến với người nghe.

Bài hát khắc họa hình ảnh một đất nước Việt Nam đoàn kết, kiên cường làm nên niềm tự hào hôm nay. Thông điệp cốt lõi của ca khúc chính là tinh thần dân tộc, khát vọng vươn lên trong mỗi người dân Việt Nam.

“Ngay từ năm 1930, nhạc sỹ Đinh Nhu đã sáng tác ca khúc ‘Cùng nhau đi Hồng binh,’ đến năm 1953 nhạc sỹ Đỗ Nhuận sáng tác ‘Hành quân xa,’ và năm 1975 nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác ‘Như có Bác trong ngày đại thắng’ đều là các ca khúc có ca từ ngắn gọn, khúc triết, điệp khúc hùng tráng. Đến hôm nay, ‘Vinh quang, ơi Việt Nam!’ có lẽ cũng tiếp nối từ hình thức âm nhạc yêu nước trong truyền thống. Ca khúc dường như không phải dành cho một tác giả hay cho một số ít người mà thích hợp cho đông đảo quần chúng,” ông Đỗ Hồng Quân nói.

MV huy động hơn 1.000 người tham gia và được quay tại các bối cảnh mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa trải dài từ Bắc vào Nam như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm huấn luyện Vùng 3 Hải quân, Bến Nhà Rồng, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, cầu Hiền Lương, Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9 (Quảng Trị), Cột cờ Lũng Cú (Tuyên Quang), Trường Trung học phổ thông Văn Lang...

Tác giả Nguyễn Anh Trí cùng êkip thực hiện, các nghệ sỹ, diễn viên... đều chung niềm tự hào khi được tham gia một MV giàu cảm xúc, giàu ý nghĩa, phản ánh tinh thần đồng lòng của các tầng lớp nhân dân đúng dịp cả nước hân hoan hướng về ngày lễ lớn của dân tộc.