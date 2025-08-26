(Ngày Nay) - Ngày 26/8, tại Lâm Đồng, Bộ Y tế phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nova Group tổ chức Hội nghị toàn quốc về Du lịch-Y tế gắn với phát triển bền vững. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hợp tác phát triển du lịch - y tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Thời gian qua, ngành Y tế đã phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương đẩy mạnh triển khai hoạt động thúc đẩy du lịch y tế. Trọng tâm là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng một số bệnh viện, trung tâm y tế đạt chuẩn quốc tế, có khả năng tiếp nhận và điều trị cho khách du lịch; phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, trị liệu bằng y học cổ truyền; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch y tế Việt Nam ra thế giới.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Hà Văn Siêu thông tin, du lịch vốn là hoạt động góp phần tái tạo sức khỏe, nâng cao thể chất và tinh thần cho con người. Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia đón lượng khách quốc tế hàng đầu thế giới, sở hữu nhiều lợi thế phát triển du lịch y tế với biển đẹp, thiên nhiên đa dạng, văn hóa đặc sắc...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn, thách thức trong phát triển du lịch y tế, đồng thời góp ý cho Đề án phát triển du lịch y tế và dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao giai đoạn 2025–2030, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực. Để đạt được mục tiêu này, cần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo chuẩn quốc tế, hình thành các bệnh viện, trung tâm y tế đủ năng lực tiếp nhận và điều trị cho khách quốc tế. Mỗi địa phương cần phát triển những sản phẩm du lịch y tế đặc thù, gắn với thế mạnh riêng như nghỉ dưỡng chăm sóc người cao tuổi, trị liệu bằng y học cổ truyền, phục hồi chức năng, kết hợp du lịch sinh thái và văn hóa.

Các đại biểu nêu rõ, phát triển du lịch y tế không chỉ là cơ hội kinh tế mà còn là trách nhiệm bảo đảm an sinh xã hội. Mục tiêu không chỉ thu hút bệnh nhân quốc tế mà còn giảm tình trạng người dân ra nước ngoài chữa bệnh, góp phần tiết kiệm nguồn lực và tăng cường niềm tin vào hệ thống y tế trong nước. Các mô hình dịch vụ y tế – nghỉ dưỡng cần được thiết kế để người dân Việt Nam cũng có cơ hội tiếp cận.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn khẳng định, Bộ Y tế cam kết luôn đồng hành cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Việt Nam sẽ tạo nên bước đột phá trong phát triển du lịch y tế, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh một Việt Nam hiện đại, nhân văn, giàu bản sắc.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, du lịch y tế đã và đang trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia. Đây là lĩnh vực kết hợp hài hòa giữa dịch vụ y tế chất lượng cao và dịch vụ du lịch đa dạng, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn khẳng định uy tín, vị thế của quốc gia trên bản đồ du lịch và y tế thế giới. Hiện quy mô thị trường du lịch y tế toàn cầu đã đạt khoảng 100 tỷ USD vào năm 2024. Tại Việt Nam, thị trường này đạt khoảng 700 triệu USD năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên gần 4 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng khoảng 18% mỗi năm trong giai đoạn 2025-2033. Những con số này cho thấy tiềm năng to lớn cũng như cơ hội để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực du lịch y tế.

Các đại biểu đánh giá, với lợi thế về nguồn lực thiên nhiên, văn hóa, y tế, Việt Nam có đầy đủ tiềm năng để tham gia vào xu hướng phát triển du lịch y tế một cách chủ động và hiệu quả. Hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế đang ngày càng hiện đại, nhiều chuyên ngành có thế mạnh, được khu vực và thế giới công nhận. Đặc biệt, ngành Y tế đã triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao, minh chứng cho năng lực vượt bậc như ghép tạng, ghép đa tạng, can thiệp tim bẩm sinh, điều trị hiếm muộn… Việt Nam còn có lợi thế của một nền y học cổ truyền lâu đời, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tay nghề cao, mức chi phí hợp lý, cạnh tranh so với nhiều quốc gia trong khu vực. Bên cạnh đó, nền văn hóa đặc sắc, thiên nhiên phong phú, con người thân thiện cũng tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách quốc tế.