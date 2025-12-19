Nhiều thuốc miễn dịch có thuốc tương đương sinh học với giá thành thấp

(Ngày Nay) - Lĩnh vực dược lâm sàng ngày càng có vai trò quan trọng, không chỉ trong việc tư vấn lựa chọn, theo dõi và tối ưu hóa phác đồ điều trị, mà còn trong quản lý tác dụng không mong muốn.

Song song với thuốc đích, liệu pháp miễn dịch cũng ghi nhận những bước tiến lớn về khả năng tiếp cận đối với các bệnh nhân ung thư. Trước đây, rào cản lớn nhất của nhóm thuốc này là chi phí đắt đỏ do độc quyền. Hiện, thị trường đã xuất hiện các loại thuốc tương đương sinh học với giá thành thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

Giáo sư Lê Văn Quảng - Giám đốc Bệnh viện K cho biết như vậy tại Hội thảo khoa học Dược lâm sàng trong điều trị đa mô thức bệnh ung thư và Vật lý y khoa cho kỷ nguyên điều trị chính xác, diễn ra trong hai ngày 18-19/12, tại Hà Nội.

Giám đốc Bệnh viện K phân tích, điều trị ung thư là điều trị đa mô thức. Trong kỷ nguyên điều trị miễn dịch, điều trị đích, ngày càng có nhiều thuốc mới, phác đồ mới với cơ chế tác dụng thuốc phức tạp và có nguy cơ tương tác thuốc, một số tác dụng không mong muốn. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với việc sử dụng thuốc một cách cá thể hóa, an toàn, hợp lý và hiệu quả.

Chính vì vậy, lĩnh vực dược lâm sàng ngày càng có vai trò quan trọng, không chỉ trong việc tư vấn lựa chọn, theo dõi và tối ưu hóa phác đồ điều trị, mà còn trong quản lý tác dụng không mong muốn, tương tác thuốc, nâng cao tuân thủ điều trị và phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa lâm sàng, góp phần chăm sóc toàn diện cho người bệnh ung thư.

Giáo sư Lê Văn Quảng cho hay nếu như trước đây, hóa chất - nhóm thuốc chủ lực thường gây nhiều tác dụng phụ do tiêu diệt cả tế bào ung thư lẫn tế bào lành, khiến người bệnh suy kiệt trong quá trình điều trị, thì nay các thuốc mới đã khắc phục đáng kể hạn chế này. Cụ thể, các thuốc đích hiện nay đã phát triển đến thế hệ thứ ba, hoạt động theo cơ chế tác động trực tiếp vào đột biến gene của tế bào ác tính. Nhờ đó, người bệnh rút ngắn được thời gian nằm viện, không phải truyền thuốc kéo dài như trước. Dữ liệu thống kê cho thấy phương pháp này giúp bệnh nhân kéo dài thời gian sống thêm không bệnh lên tới gần 37 tháng.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh ung thư cũng như các bệnh không lây nhiễm khác, là gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế do tỷ lệ mắc và tử vong cao, cùng yêu cầu điều trị phức tạp, kéo dài và tiêu tốn nhiều nguồn lực. Điều trị ung thư hiện nay đòi hỏi cách tiếp cận đa mô thức, đa chuyên khoa nhằm tối ưu hiệu quả và an toàn cho người bệnh.

Dược lâm sàng đóng vai trò quan trọng trong phối hợp đa chuyên khoa, xuyên suốt trong toàn bộ quá trình điều trị từ lựa chọn phác đồ, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đến theo dõi hiệu quả, độc tính, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và kết quả điều trị cho bệnh nhân.

Ông Hà cho hay, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, các bệnh viện đầu ngành, các cơ sở đào tạo và Hội Vật lý Y khoa Việt Nam để từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tiêu chuẩn năng lực cho Nhà Vật lý Y khoa; Gắn đào tạo với thực hành lâm sàng, kiểm soát chất lượng và an toàn bức xạ; Tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Tại 6 phiên của Hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng trao đổi về một số chuyên đề chính gồm: Phát triển Dược lâm sàng trong lĩnh vực ung thư; Nâng cao vai trò của Dược lâm sàng trong chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh ung thư; Phát triển Vật lý y khoa tại Việt Nam: Hợp tác và hội nhập quốc tế; Vật lý y khoa: Kỷ nguyên điều trị chính xác; Xạ trị ung thư chính xác: Từ lý thuyết đến thực hành lâm sàng; Ứng dụng của Y học hạt nhân trong chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư.

Hội thảo với 18 bài báo cáo đến từ các chuyên gia trong nước và quốc tế, mang đến nhiều kiến thức giá trị, mở rộng cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững lĩnh vực dược lâm sàng trong điều trị ung thư tại Việt Nam.