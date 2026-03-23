Israel đối mặt với rủi ro về an ninh năng lượng

(Ngày Nay) - Nếu nguồn cung khí đốt tiếp tục bị gián đoạn, cơ sở lọc dầu có thể phải chuyển sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng, qua đó làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu cho cả công nghiệp và sinh hoạt.

Israel đang đối mặt với rủi ro gia tăng đối với an ninh năng lượng sau khi cơ sở lọc dầu tại Vịnh Haifa bị ảnh hưởng trong một vụ tấn công liên quan đến tên lửa Iran.

Theo thông tin từ Tập đoàn BAZAN, mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn đã gây hư hại một số hạng mục quan trọng, bao gồm hạ tầng điện và các công trình tại tổ hợp lọc dầu. Sự cố cũng ảnh hưởng đến hệ thống của Công ty Đường ống Khí đốt Israel, đơn vị cung cấp khí cho hoạt động sản xuất tại đây.

Giới chuyên gia cảnh báo nếu nguồn cung khí đốt tiếp tục bị gián đoạn, nhà máy có thể phải chuyển sang sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), qua đó làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu cho cả công nghiệp và sinh hoạt.

Tập đoàn BAZAN hiện cung cấp khoảng 45% nhu cầu nhiên liệu tinh chế của Israel, bao gồm dầu diesel, xăng và nhiên liệu hàng không, khiến cơ sở này trở thành mục tiêu chiến lược trong bối cảnh xung đột. Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy một năm khu vực này bị ảnh hưởng bởi các vụ tấn công liên quan đến Iran.

Trước các rủi ro an ninh, Israel đã tạm dừng hoạt động tại các mỏ khí ngoài khơi như Karish và Leviathan nhằm tránh nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng nếu bị tấn công trực tiếp. Quyết định này khiến ngành điện phải tăng sử dụng than với chi phí cao hơn, đồng thời gây tổn thất tài chính đáng kể cho các doanh nghiệp năng lượng.

Các quan chức cho rằng dù chi phí kinh tế lớn, việc dừng khai thác vẫn cần thiết để bảo vệ hạ tầng chiến lược. Tuy nhiên, nếu xung đột kéo dài, việc phụ thuộc vào nguồn năng lượng thay thế đắt đỏ có thể đẩy giá điện và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Diễn biến mới nhất cho thấy hạ tầng năng lượng đang trở thành mục tiêu trọng yếu trong xung đột, làm gia tăng nguy cơ bất ổn kinh tế và gây sức ép lớn đối với khả năng bảo đảm nguồn cung năng lượng của Israel.

Trong bối cảnh xung đột với Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban tiếp diễn, Israel đang bước vào tuần then chốt khi Quốc hội (Knesset) chuẩn bị bỏ phiếu về ngân sách nhà nước - yếu tố có thể quyết định tương lai của chính phủ.

Liên minh cầm quyền dự kiến tổ chức cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào 26/3 tới, chỉ vài ngày trước hạn chót pháp lý. Nếu ngân sách không được thông qua trước 31/3, ngay trước dịp lễ Lễ Vượt qua, Quốc hội sẽ tự động giải tán, kéo theo việc tổ chức bầu cử trong vòng 3 tháng.

Trong khi đó, phe đối lập đã đệ trình hơn 5.000 kiến nghị nhằm trì hoãn quá trình thông qua ngân sách. Dù tồn tại căng thẳng liên quan đến dự luật nghĩa vụ quân sự, các đảng Do Thái Chính thống cực đoan được dự báo vẫn sẽ ủng hộ ngân sách.