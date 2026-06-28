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Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế

Nguyệt Linh In bài viết
(Ngày Nay) - Tối 28/6, thảm đỏ Lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) thực sự bùng nổ khi quy tụ hàng loạt gương mặt điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, sự xuất hiện của ngôi sao Hàn Quốc Ji Chang Wook giữa dàn nghệ sĩ, đạo diễn và nhà sản xuất trong và ngoài nước đã đưa thảm đỏ trở thành tâm điểm chú ý của giới yêu điện ảnh.

Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 1
Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 2
Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 3
Nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang-wook trên thảm đỏ DANAFF IV, anh là một trong những điểm nhấn của sự kiện
Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 4
Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 5
Đạo diễn Đặng Thái Huyền và đoàn phim Mưa Đỏ. Năm nay, Mưa Đỏ nằm trong danh sách các tác phẩm Việt Nam dự thi tại liên hoan năm nay.
Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 6
Đạo diễn và nhà sản xuất quốc tế tham dự thảm đỏ khai mạc DANAFF IV
Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 7
Minh tinh Hollywood Jane Seymour trên thảm đỏ, bà sẽ dẫn dắt chương trình Masterclass trong khuôn khổ DANAFF Talents 2026.
Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 8
Đoàn làm phim Ốc mượn hồn
Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 9

Đoàn làm phim Viên đạn cuối cùng với sự góp mặt của diễn viên Hàn Quốc Jung Il-woo
Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 10
Nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il-woo tham gia liên hoan trong khuôn khổ hợp tác điện ảnh Việt – Hàn với dự án Mang mẹ đi bỏ
Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 11
Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong — Trưởng ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi — trên thảm đỏ Lễ khai mạc
Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 12
Nhà sản xuất Bill Mechanic (thứ tư từ phải sang) trên thảm đỏ, ông sẽ đảm nhận một vai trò bất ngờ tại liên hoan phim năm nay
Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 13

NSND Lê Khanh (bìa trái), NSND Thu Quỳnh (giữa) và NSND Hoàng Cúc
Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 14
Diễn viên Tam Triều Dâng và Liên Bỉnh Phát đại diện đoàn phim Bẫy tiền trên thảm đỏ

Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế ảnh 15
Sức hút của DANAFF ngày càng được thể hiện qua sự hội tụ đông đảo của các chuyên gia, nhà làm phim, diễn viên quốc tế và Việt Nam qua thảm đỏ các năm
Nguyệt Linh
Liên hoan phim Đà Nẵng 2026 DANAFF 2026 thảm đỏ liên hoan phim Ji Chang-wook Đà Nẵng

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