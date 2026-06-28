Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế

(Ngày Nay) - Tối 28/6, thảm đỏ Lễ khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) thực sự bùng nổ khi quy tụ hàng loạt gương mặt điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, sự xuất hiện của ngôi sao Hàn Quốc Ji Chang Wook giữa dàn nghệ sĩ, đạo diễn và nhà sản xuất trong và ngoài nước đã đưa thảm đỏ trở thành tâm điểm chú ý của giới yêu điện ảnh.
(Ngày Nay) - Sáng ngày 29/6 tại rạp chiếu phim Lê Độ - Đà Nẵng, đã diễn ra chương trình mở màn Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ với buổi chiếu tác phẩm Somewhere in Time ( Ngược dòng thời gian ) của đạo diễn Jeannot Szwarc. Bộ phim nằm trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.
(Ngày Nay) - Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt cơ chế miễn trừ quy định, cho phép triển khai robot tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kiểm tra kỹ thuật máy bay tại các sân bay. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả bảo dưỡng, rút ngắn thời gian kiểm tra và tăng cường an toàn cho người lao động.
(Ngày Nay) - Ngày 28/6, Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) - tổ chức được ví như ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương – công bố báo cáo thường niên cảnh báo đỏ về 4 "điểm áp lực" đang trực tiếp đe dọa sự ổn định tài chính, đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ toàn cầu phải hành động ngay lập tức.
(Ngày Nay) - Tối 28/6/2026, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV-2026) đã chính thức khai mạc với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”. Điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc là việc Ban tổ chức trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho ông Bill Mechanic – cựu Chủ tịch kiêm CEO của hãng phim 20th Century Fox, người đứng sau nhiều thành công vang dội của Hollywood.
(Ngày Nay) - Nắng nóng và khô hạn kéo dài đang làm bùng phát các vụ cháy rừng tại nhiều khu vực của nước Đức. Công tác chữa cháy không chỉ gặp khó khăn do thời tiết mà còn bị cản trở bởi bom mìn, đạn dược còn sót lại trong lòng đất, gây ra nhiều vụ nổ và đe dọa an toàn của lực lượng cứu hộ.
(Ngày Nay) - Thị trường kim cương Việt Nam đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Trong đó, Tâm Luxury trở thành một trong những thương hiệu thu hút sự chú ý khi trước đây nhiều lần xuất hiện trong các phản ánh của khách hàng trên mạng xã hội.