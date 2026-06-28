Ji Chang Wook “hạ cánh” thảm đỏ, DANAFF IV trở thành điểm hẹn điện ảnh quốc tế

Jane Seymour mở màn "Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ" tại DANAFF IV (Ngày Nay) - Sáng ngày 29/6 tại rạp chiếu phim Lê Độ - Đà Nẵng, đã diễn ra chương trình mở màn Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ với buổi chiếu tác phẩm Somewhere in Time ( Ngược dòng thời gian ) của đạo diễn Jeannot Szwarc. Bộ phim nằm trong chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.

Tác phẩm về "Vua nhạc Pop" lập kỷ lục doanh thu trong dòng phim tiểu sử (Ngày Nay) - Với doanh thu toàn cầu 977 triệu USD, bộ phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc Michael Jackson, mang tên "Michael", đã chính thức trở thành phim tiểu sử có doanh thu cao nhất lịch sử.

Hàn Quốc cho phép sử dụng robot AI tự hành để kiểm tra máy bay (Ngày Nay) - Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt cơ chế miễn trừ quy định, cho phép triển khai robot tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kiểm tra kỹ thuật máy bay tại các sân bay. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả bảo dưỡng, rút ngắn thời gian kiểm tra và tăng cường an toàn cho người lao động.

Cảnh báo 4 "điểm nghẽn" cộng hưởng đe dọa kinh tế toàn cầu (Ngày Nay) - Ngày 28/6, Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) - tổ chức được ví như ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương – công bố báo cáo thường niên cảnh báo đỏ về 4 "điểm áp lực" đang trực tiếp đe dọa sự ổn định tài chính, đồng thời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ toàn cầu phải hành động ngay lập tức.

DANAFF IV trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho Bill Mechanic (Ngày Nay) - Tối 28/6/2026, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV-2026) đã chính thức khai mạc với chủ đề “Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới”. Điểm nhấn đặc biệt của đêm khai mạc là việc Ban tổ chức trao Giải Thành tựu điện ảnh trọn đời cho ông Bill Mechanic – cựu Chủ tịch kiêm CEO của hãng phim 20th Century Fox, người đứng sau nhiều thành công vang dội của Hollywood.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều hành giá (Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký ban hành Quyết định 1156/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Cháy rừng tại Đức đối mặt thách thức kép (Ngày Nay) - Nắng nóng và khô hạn kéo dài đang làm bùng phát các vụ cháy rừng tại nhiều khu vực của nước Đức. Công tác chữa cháy không chỉ gặp khó khăn do thời tiết mà còn bị cản trở bởi bom mìn, đạn dược còn sót lại trong lòng đất, gây ra nhiều vụ nổ và đe dọa an toàn của lực lượng cứu hộ.

LHQ hỗ trợ Cuba tăng cường an ninh lương thực (Ngày Nay) - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã thông qua kế hoạch chiến lược cho Cuba với việc phân bổ hơn 116,4 triệu USD cho giai đoạn từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2030.

Tâm Luxury: Khoản chi lớn cho người lao động và những dấu hỏi về thuế (Ngày Nay) - Thị trường kim cương Việt Nam đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Trong đó, Tâm Luxury trở thành một trong những thương hiệu thu hút sự chú ý khi trước đây nhiều lần xuất hiện trong các phản ánh của khách hàng trên mạng xã hội.