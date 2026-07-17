Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương, dâng hoa và thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(Ngày Nay) -Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm các chiến sĩ đang tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM.

Tham dự còn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và lãnh đạo các bộ, ban, ngành tại TPHCM.

Về phía Quân khu 7 có sự tham dự của Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu…

Tại Công viên Lê Thị Riêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; tại nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thắp hương tại Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tại nhà quàn hài cốt các liệt sĩ vừa được tìm thấy. Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nghe Ban Chỉ đạo 515 TPHCM báo cáo về kết quả triển khai, thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 đã báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại đây.

Theo báo cáo, sau 10 ngày triển khai tìm kiếm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, các đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm thấy 93 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ tập thể chôn chung, cùng nhiều di vật đi kèm. Trong đó, có nhiều hài cốt còn nguyên vẹn, tạo điều kiện thuận lợi để lấy mẫu ADN xác định danh tính các liệt sĩ. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng khu vực hố đào để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Trao đổi với các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là kết quả của công tác chuyên môn mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, các cơ quan chức năng, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử cùng đông đảo nhân dân đã chung sức thực hiện nhiệm vụ đầy ý nghĩa này. Đặc biệt, việc huy động nhiều nguồn tư liệu trong nước và quốc tế; ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; kết hợp giữa tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và khảo sát thực địa đã mở ra hướng đi mới trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đây là mô hình rất đáng trân trọng, cần được nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ tại TPHCM cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

-TPHCM tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân; mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở Công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến.

-Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự TPHCM, UBND TPHCM cần phát huy vai trò nòng cốt, chỉ đạo thống nhất các lực lượng trong toàn Quân khu; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ trong toàn Quân khu.

-Các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác tư liệu lưu trữ trong nước, quốc tế phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm liệt sĩ.

-Cần mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tư liệu, bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh và nhân chứng từ các quốc gia từng tham chiến để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; lan tỏa những câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ để giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính các liệt sĩ của TPHCM, Quân khu 7 nói riêng và trên cả nước nói chung sẽ đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách người có công, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi đắp sức mạnh tinh thần để đưa đất nước vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới.