Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

(Ngày Nay) - Trong chương trình đại hội, Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW tập trung, dành thời gian thỏa đáng cho nội dung thảo luận văn kiện đại hội đảng bộ và văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 190-KL/TW (ngày 3/9/2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kết luận nêu rõ, tại phiên họp ngày 29/8/2025, sau khi nghe Báo cáo số 447-BC/VPTW, ngày 28/8/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình, tiến độ đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết luận như sau:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương:

- Căn cứ thông báo kết luận làm việc của Bộ Chính trị, Tổ Công tác của Bộ Chính trị cho ý kiến vào văn kiện và phương án nhân sự đại hội, ý kiến góp ý của các cơ quan Trung ương để bổ sung, hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

- Trong chương trình đại hội, tập trung, dành thời gian thỏa đáng cho nội dung thảo luận văn kiện đại hội đảng bộ và văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

- Tập trung thảo luận kỹ những điểm mới, những đột phá trọng tâm, những hạn chế, điểm nghẽn cần tháo gỡ; khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội cụ thể, phù hợp, bám sát thực tiễn của đảng bộ, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, lộ trình, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để kịp thời tổ chức thực hiện.

2. Giao Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV báo cáo tình hình, tiến độ đại hội đảng bộ các cấp, kịp thời phát hiện, hướng dẫn, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết.

3. Giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIV của Đảng.