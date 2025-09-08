Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương

Yêu cầu làm rõ vụ nhân viên y tế đánh bệnh nhân tại TP Hồ Chí Minh (Ngày Nay) - Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu làm rõ vụ nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh tại TP Hồ Chí Minh.

Mưa đỏ "mở đường lớn" cho dòng phim lịch sử, chiến tranh (Ngày Nay) - Điện ảnh Việt Nam đang chứng kiến một hiện tượng chưa từng có với sự xuất hiện của Mưa đỏ . Liên tiếp những kỷ lục phòng vé được thiết lập trong thời gian ngắn, bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân này đã mở ra triển vọng về "một con đường lớn" cho dòng phim lịch sử, chiến tranh.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 chính thức khép lại với concert thứ 8 tại TP.HCM (Ngày Nay) - Đêm diễn cuối cùng của chuỗi Anh trai vượt ngàn chông gai concert 2024 chính thức khép tại TP.HCM vào ngày 7/9/2025. Xuyên suốt concert day 8, 33 anh tài đã cháy hết mình cùng hàng chục ngàn khán giả với setlist hơn 50 bài hát.

Cần chiến lược dài hạn, bản sắc để bứt phá linh vực du lịch đêm ven biển TP Hồ Chí Minh (Ngày Nay) - Với lợi thế bờ biển dài, cảnh quan thiên nhiên đẹp, văn hóa đặc sắc cùng vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng ven biển của Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện để phát triển du lịch đêm. Tuy nhiên, hiện nay loại hình kinh tế này vẫn còn rời rạc, manh mún, chưa tạo thành hệ sinh thái đủ sức hấp dẫn để giữ chân du khách.

Chứng khoán giảm sâu phiên đầu tuần (Ngày Nay) - Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới sáng 8/9 trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 28 điểm, còn 1.639 điểm. Áp lực chốt lời lan rộng ở nhóm ngân hàng và bất động sản, trong khi lực đỡ từ một số mã trụ như HPG, MWG không đủ giúp thị trường thoát khỏi đà giảm.

Chiêm ngưỡng bộ sưu tập lồng đèn Trung thu xưa (Ngày Nay) - Tại đình Sơn Trà có tuổi đời hơn 100 năm (phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) đang trưng bày hơn 50 chiếc lồng đèn truyền thống cổ xưa, được phục dựng dựa trên các mẫu có từ hơn một thế kỷ trước.

Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố từ chức (Ngày Nay) - Việc ông Ishiba Shigeru lựa chọn rút lui ngay trước hạn chót nộp văn bản đề nghị bầu cử chủ tịch đảng nhằm làm dịu căng thẳng trong nội bộ và tránh nguy cơ chia rẽ sâu sắc.

Hơn 1/3 dân số châu Âu đang sử dụng TikTok (Ngày Nay) - TikTok cho biết có hơn 200 triệu người dùng hàng tháng tại châu Âu, tương đương khoảng 1/3 dân số châu lục, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ứng dụng này.

Việt Nam dần khẳng định vị thế và chất lượng giáo dục (Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, ngày 7/9, Giáo sư - Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ về một số thành tựu nổi bật trong quản lý chất lượng giáo dục của Việt Nam ở cả cấp học phổ thông và đại học.