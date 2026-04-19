Ngày hội giáo dục nghề nghiệp Thủ đô 2026: Cầu nối nhà trường với doanh nghiệp và thị trường lao động

(Ngày Nay) - Ngày 19/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2026. Đây sự kiện lớn thường niên của thành phố Hà Nội được tổ chức liên tục từ năm 2019 với quy mô và hiệu quả ngày càng tăng. Với sự tham gia của 71 đơn vị, gồm 41 trường cao đẳng, 26 trường trung cấp và các doanh nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp…, ngày hội mang đến cơ hội học tập lớn với khoảng 110.000 chỉ tiêu cho hơn 300 ngành, nghề đào tạo.
Học sinh lớp cao đẳng cắt gọt kim loại hệ 9+ K12 thực hành trên máy tiện vạn năng.
Phát biểu khai mạc Ngày hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền cho rằng, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, giáo dục nghề nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của thị trường lao động.

“Tại Hà Nội, với quy mô dân số lớn và nền kinh tế năng động, việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là chiến lược lâu dài để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, nâng cao năng suất lao động, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập,… góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại”, ông Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh.

Được tổ chức với mục tiêu cao nhất là tạo cầu nối hiệu quả giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động, đẩy mạnh tuyên truyền tới các em học sinh về định hướng nghề nghiệp, tiếp cận cơ hội học tập và việc làm phù hợp, Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2026 là cơ hội để các học sinh trải nghiệm thực tế, khám phá các ngành nghề, đồng thời để các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân sự có chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Theo nhà giáo Phạm Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề cơ khí 1 Hà Nội, xu hướng phân luồng đang có chiều hướng rất tích cực và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, để triển khai có hiệu quả, cần sát với thị trường lao động, tránh trạng thái dạy quá nhiều hoặc dạy những nội dung không đáp ứng nhu cầu lao động. Vì vậy, các doanh nghiệp và các nhà trường cần kết nối chặt chẽ với nhau để xác định nội dung mục tiêu cũng như cách thức đào tạo, kể cả đánh giá kết quả đầu ra làm sao đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Có như vậy, việc đào tạo nghề mới thiết thực và hiệu quả.

Tới tham dự Ngày hội với mong muốn tìm hiểu thêm các thông tin về các ngành nghề, em Phan Thùy Chi, lớp 11D7, Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (phường Hà Đông, Hà Nội) cho rằng, Đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, mà đối với em, còn rất nhiều các cơ hội khác phù hợp với bản thân trong tương lai.

Tại Ngày hội đã diễn ra các hoạt động như: Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp dành cho học sinh cuối cấp; hoạt động của Phiên giao dịch việc làm, tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa người lao động và nhà tuyển dụng; trưng bày sản phẩm, mô hình thiết bị đào tạo và các hoạt động trình diễn kỹ năng nghề, trải nghiệm nghề nghiệp thực tế. Những hoạt động này không chỉ mang tính thực tiễn cao mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy đam mê nghề nghiệp trong thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong việc đáp ứng nhu cầu nhân lực của Thủ đô.

Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động là sự kiện lớn thường niên của thành phố được tổ chức từ năm 2019. Quy mô và hiệu quả gắn kết của Ngày hội cũng được tăng trưởng đều qua từng năm. Nếu Ngày hội năm 2019 với gần 5.000 người tham gia thì năm nay Ngày hội thu hút và quy tụ khoảng 15.000 người.

Về gắn kết các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, nếu trong năm 2019, 2020, mỗi năm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn hợp tác với khoảng từ 300 - 400 doanh nghiệp thì đến cuối năm 2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hợp tác, kết nối với hơn 1.000 doanh nghiệp trong việc tuyển sinh, đặt hàng đào tạo và hỗ trợ trang thiết bị, nguyên vật liệu, kinh phí cho các cơ sở trong quá trình đào tạo; hỗ trợ, tham gia xây dựng, chỉnh sửa chương trình, giáo trình ở các trình độ đào tạo (trong đó có xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao) nhằm đào tạo theo địa chỉ sử dụng, phát triển nguồn lao động có trình độ chuyên môn, có năng lực nghề nghiệp, thành thạo kỹ năng đáp ứng ngay quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị sử dụng lao động…

Vì vậy, tỷ lệ học sinh, sinh viên, học viên có việc làm sau tốt nghiệp trung bình đạt từ 70-80%, nhiều em chưa tốt nghiệp ra trường đã có việc làm, nhiều ngành nghề khi học sinh, sinh viên ra trường được doanh nghiệp tuyển dụng 100%. Năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố Hà Nội đạt 75,34%, trong đó tỷ lệ có bằng, chứng chỉ là 55%.

