Khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh vai trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam cùng lịch sử các kỳ đại hội Đảng.

Những hình ảnh, tư liệu về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội đương đại đang được trưng bày, giới thiệu trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 14/1, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam đã khai mạc chuỗi hoạt động chính trị-văn hóa có ý nghĩa sâu sắc này.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Lê Thị Phượng cho biết chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh vai trò vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Cùng quan điểm đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục khẳng định khát vọng phát triển, ý chí tự cường dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong chuỗi hoạt động có triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam rực rỡ trang sử vàng” khái quát chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức 13 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ là một dấu mốc lịch sử quan trọng, tổng kết thắng lợi, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra đường lối phù hợp với yêu cầu cách mạng trong từng giai đoạn.

Triển lãm giới thiệu 280 hình ảnh, tư liệu tiêu biểu, gồm ba phần: Phần 1 khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, trong việc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin, sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần 2 giới thiệu 13 kỳ Đại hội với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, phản ánh sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Phần 3 hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhấn mạnh ý nghĩa của công tác chuẩn bị và sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội.

Trưng bày chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - 80 năm một chặng đường vẻ vang” tập trung vào nội dung Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trưng bày gồm 120 ảnh tư liệu, chia thành ba phần phản ánh hành trình Người về nước năm 1941 và lãnh đạo cách mạng giành độc lập; khắc họa vai trò của Bác trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, định hướng những quyết sách quan trọng của Quốc hội và thể hiện chặng đường 15 nhiệm kỳ Quốc hội đồng hành cùng dân tộc trong kháng chiến, kiến quốc, đổi mới và hội nhập.

Đặc biệt, trưng bày giới thiệu nhiều hiện vật gốc quý như sắc lệnh, bài báo về cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 và Thẻ cử tri của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1968, góp phần làm nổi bật sự quan tâm sâu sắc của Người đối với quyền làm chủ của Nhân dân.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nước Nga” có ý nghĩa kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga.

Triển lãm ảnh “Khoảnh khắc đẹp trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” giới thiệu 50 tác phẩm ảnh nghệ thuật tái hiện không gian sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969. Mỗi bức ảnh là một lát cắt thời gian, thể hiện vẻ đẹp giản dị mà sâu sắc của nơi ở và làm việc của Người.

Các tác phẩm được thực hiện với góc nhìn mới mẻ, khai thác tối đa ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác “quen mà lạ” cho người xem. Điểm nhấn của triển lãm là sự kết hợp giữa hình ảnh và những dòng cảm tưởng, tạo nên sự giao thoa giữa ký ức, cảm xúc và lịch sử.