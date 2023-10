Khai mạc Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023

(Ngày Nay) - Tối 9/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và các Hội Văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023 với chủ đề “Vang mãi khúc quân hành”.

Dự lễ khai mạc có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Tại lễ khai mạc, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Hội diễn là hoạt động văn hóa trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Nhấn mạnh văn học nghệ thuật có vai trò, vị trí quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, các tác phẩm văn học nghệ thuật đã khắc họa đậm nét hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ qua mỗi thời kỳ. Đã có nhiều ca khúc đi cùng năm tháng, tạo thành cao trào “tiếng hát át tiếng bom”, tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên quân và dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh; truyền nhiệt huyết cách mạng cho lớp lớp thanh niên hăng hái ra chiến trường quyết chiến, quyết thắng.

Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, hoạt động văn học nghệ thuật trong Quân đội tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, thực sự là động lực tinh thần khích lệ, động viên quân và dân ta hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo của các đơn vị nghệ thuật tham gia Hội diễn cùng tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, sự công tâm, khách quan của Ban tổ chức và Hội đồng nghệ thuật, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ tin tưởng, Hội diễn lần này sẽ thành công tốt đẹp, để những khúc hát quân hành sẽ tiếp tục ngân xa, vang mãi.

Diễn ra từ ngày 9 - 21/10/2023 tại Hà Nội, Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân năm 2023 nhằm góp phần khẳng định thành tựu văn học nghệ thuật cách mạng, vị thế, vai trò của hoạt động biểu diễn nghệ thuật đối với đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và toàn xã hội; nâng cao chất lượng biểu diễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ phát huy tài năng sáng tạo nghệ thuật.

Với các loại hình nghệ thuật: Ca, múa, nhạc và sân khấu, nội dung các tiết mục tham gia Hội diễn ca ngợi truyền thống cách mạng; tình yêu quê hương, đất nước; Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hội diễn có sự tham gia của 19 đơn vị trong và ngoài Quân đội. Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng gồm: Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Nhà hát Chèo Quân đội; Nhà hát Kịch Quân đội; Đoàn Nghi lễ Quân đội; Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội; Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng; Đoàn Văn công Phòng không - Không quân; Đoàn Văn công Hải quân; Đoàn Văn công Quân khu 1; Đoàn Văn công Quân khu 2; Đoàn Văn công Quân khu 3; Đoàn Văn công Quân khu 4; Đoàn Văn công Quân khu 5; Đoàn Văn công Quân khu 7; Đoàn Văn công Quân khu 9.

Bên cạnh đó có các đơn vị tham gia thuộc Bộ Công an (Nhà hát Kịch Công an nhân dân; Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc) và tỉnh Thái Nguyên (Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên).

Sau 7 lần diễn ra với tên gọi “Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân”, đây là lần đầu tiên Chương trình được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức với sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, đồng thời đổi tên gọi thành “Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp về đề tài Quốc phòng toàn dân”.