Khai mạc Ngày Văn hoá Việt Nam-Hàn Quốc tại Huế

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - "Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025" không chỉ đơn thuần là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn là sự kiện ngoại giao nhân dân và ngoại giao văn hóa mang tầm vóc lớn.
Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình tặng hoa cho các đại diện Hàn Quốc tham gia ngày hội.
Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình tặng hoa cho các đại diện Hàn Quốc tham gia ngày hội.

Tối 27/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc 2025.”

Đây là hoạt động ngoại giao văn hóa quan trọng trong chuỗi sự kiện diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước năm 2025, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

"Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025" không chỉ đơn thuần là một hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn là sự kiện ngoại giao nhân dân và ngoại giao văn hóa mang tầm vóc lớn.

Đây là dịp để Huế thể hiện khát vọng hội nhập, khẳng định vị thế mới của một thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, sự kiện còn tạo nền tảng vững chắc cho những hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại và công nghiệp sáng tạo.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế Phan Thanh Hải khẳng định Hàn Quốc luôn là đối tác đặc biệt quan trọng và thân thiết đối với Huế. Trong gần hai thập niên qua, nhiều dự án hợp tác phát triển có sự đồng hành của Hàn Quốc đã để lại dấu ấn rõ nét.

Từ năm 2007 đến nay, Huế đã triển khai thành công 6 dự án ODA với tổng vốn khoảng 55 triệu USD. Riêng giai đoạn 2022-2026, Huế tiếp tục đón nhận các dự án hỗ trợ không hoàn lại thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc - KOICA.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư Hàn Quốc ngày càng quan tâm đến Huế, nhiều dự án đã và đang được xúc tiến.

Không chỉ vậy, hàng loạt chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực và thời trang trong khuôn khổ Festival Huế, Tuần lễ Áo dài cộng đồng... đã làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, góp phần làm cho Huế ngày càng trở thành điểm đến kết nối, sáng tạo.

Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại Huế không chỉ là dịp để thắt chặt hơn quan hệ hữu nghị, mà còn là cơ hội để người dân Huế được thưởng thức, cảm nhận và thêm hiểu biết về nền văn hóa đặc sắc của xứ sở Kim Chi.

Ông Phan Thanh Hải kỳ vọng tương lai sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật, nhiều cơ hội hợp tác đa dạng và sâu rộng hơn giữa Huế và các địa phương Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, khoảng 100 gian hàng được bố trí để giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và sản phẩm truyền thống đặc sắc của hai nước.

Du khách có cơ hội trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Hanbok, tham gia trò chơi dân gian Hàn Quốc, thưởng thức ẩm thực truyền thống, tham gia hoạt động nhảy ngẫu nhiên K-pop random dance, chiêm ngưỡng sản phẩm thủ công, áo dài Huế và trình diễn làng nghề truyền thống.

Đặc biệt, thành phố Gyeongju - cố đô nghìn năm của Hàn Quốc và là nơi đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC 2025 - lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện.Điểm nhấn của “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc 2025” là chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Công chúng sẽ được thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế – Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các tiết mục âm nhạc truyền thống Hàn Quốc (Gugak), cùng những màn trình diễn K-pop, V-pop trẻ trung, sôi động.

Sự kiện có sự tham gia của đoàn nghệ thuật Uheeska (Hàn Quốc), ca sỹ Minh Hằng cùng nhiều nghệ sỹ, nghệ nhân đến từ Huế và các địa phương trong nước, hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa giao thoa độc đáo, đậm chất truyền thống nhưng vẫn hiện đại, hấp dẫn.

Ngày hội sẽ kéo dài đến hết ngày 28/9.

PV
Ngày Văn hoá Việt Nam-Hàn Quốc Huế Việt-Hàn

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo toàn lực lượng Công an nhân dân "vượt qua chính mình" vì Đảng, vì dân
Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân
(Ngày Nay) - Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề “Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân”.
Một cơ sở hạt nhân tại Iran
Liên hợp quốc chính thức tái áp đặt trừng phạt Iran
(Ngày Nay) - Nhóm E3 thông báo các lệnh trừng phạt sâu rộng của Liên hợp quốc nhằm vào Iran đã chính thức có hiệu lực trở lại sau khi các cuộc đàm phán vào phút chót về vấn đề hạt nhân của Tehran thất bại.
Các quan chức ước tính có tới 50.000 người tập trung tại địa điểm rộng khoảng 11.100m2.
Giẫm đạp tại Ấn Độ làm hơn 36 người thiệt mạng
(Ngày Nay) - Vụ giẫm đạp tang thương trong một cuộc vận động tranh cử tại Karur, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, đã làm 36 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, thiệt mạng và gần 60 người phải nhập viện.
Hà Như, Quan Trí và Thùy Dương sẵn sàng tranh danh hiệu Chuông vàng vọng cổ 2025 vào tối 28/9 - Ảnh: HTV
Chuông vàng vọng cổ 2025: “tiếng chuông” nào sẽ vang xa?
(Ngày Nay) -Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2025 đã đến vòng thi cuối khi 3 thí sinh Thùy Dương, Hà Như và Quan Trí sẽ cạnh tranh danh hiệu quán quân vào tối nay 28/9. Đêm thi hứa hẹn hấp dẫn khi cả 3 được nhận định khá “cân tài cân sức”.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Gaza
Israel tăng cường tấn công tại Dải Gaza
(Ngày Nay) - Không quân Israel cho biết đã tấn công khoảng 120 mục tiêu tại Dải Gaza trong 24 giờ qua, bao gồm các tòa nhà được các nhóm vũ trang sử dụng, tay súng và nhiều cơ sở hạ tầng.