Huế khẳng định vị thế "Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh"

(Ngày Nay) - Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), thành phố Huế đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Triển lãm thành tựu đất nước - sự kiện văn hóa chính trị trọng đại diễn ra từ ngày 28/8 - 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội.

Với quy mô không gian hơn 645m2, Huế tự tin mang đến một diện mạo mới, vừa đậm chất di sản, thể hiện khát vọng phát triển bền vững, hiện đại, lan tỏa thông điệp “Huế - Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh”.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Những ngày này, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), các công nhân của thành phố Huế đang khẩn trương thi công những công đoạn cuối cùng để hoàn thiện không gian trưng bày của địa phương. Các hạng mục thô như: Dựng nhà Nghênh Lương Đình, sân khấu, cổng trường Quốc Học… đến nay đã đạt hơn 80% tiến độ và dự kiến sẽ hoàn thành trong sáng 19/8. Các sản phẩm thủ công, tranh ảnh, hiện vật trưng bày có mặt tại Thủ đô trong ngày 18/8 để gấp rút hoàn thiện toàn bộ nội dung, phục vụ sơ duyệt và tổng duyệt. Trong buổi kiểm tra, đánh giá tiến độ thi công triển lãm, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính biểu dương thành phố Huế là một trong những địa phương dẫn đầu.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế Nguyễn Đức Lộc cho biết, gian trưng bày Huế được thiết kế như một không gian mở, linh hoạt, hiện đại nhưng vẫn đậm chất nghệ thuật và bản sắc xứ Huế. Điểm nhấn là mô hình Nghênh Lương Đình - công trình kiến trúc biểu trưng vừa là sân khấu nhỏ trình diễn ca Huế, Nhã nhạc cung đình, vừa là nơi thao diễn các nghề thủ công truyền thống địa phương. Hình ảnh bình phong Tam Tòa (trụ sở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế) cũng được đưa vào không gian để giới thiệu thông tin, gắn kết chiều sâu lịch sử với thông điệp phát triển của thành phố trực thuộc Trung ương.

Từng hạng mục, từ không gian áo dài, thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP đến trải nghiệm chính quyền số, ẩm thực, đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Du khách khi bước vào không gian trưng bày sẽ cảm nhận được toàn diện về Huế từ lịch sử, văn hóa đến đổi mới, sáng tạo - ông Nguyễn Đức Lộc nhấn mạnh.

Trưng bày của Huế tại Triển lãm thành tựu đất nước gồm: Triển lãm ảnh “Huế - từ đô thị cổ đến hiện đại”, không gian “Huế - thành phố di sản”, “Huế - Kinh đô áo dài”, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống và sản phẩm OCOP cùng khu vực trưng bày mô hình đô thị thông minh, phát triển xanh. Tất cả tạo thành một tổng thể hài hòa, phản ánh rõ nét hành trình hơn 700 năm lịch sử phát triển của vùng đất kinh kỳ, từ quá khứ vàng son đến tương lai hội nhập và đổi mới.

Triển lãm ảnh “Huế - từ đô thị cổ đến hiện đại” đưa người xem ngược dòng thời gian, chiêm ngưỡng những tư liệu, hình ảnh quý về vùng đất Phú Xuân - kinh đô triều Nguyễn, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam và lưu giữ gần như nguyên vẹn hệ thống di sản cung đình độc đáo, được UNESCO vinh danh. Ngoài tư liệu, hiện vật, các mô hình sáng tạo mang đến những trải nghiệm tương tác cho người xem về giá trị di sản một cách trực quan, sinh động.

Song song với chiều sâu lịch sử, khu trưng bày còn giới thiệu bước chuyển mình của Huế trong thời kỳ hội nhập. Mô hình đô thị thông minh, phát triển xanh với xe đạp công cộng, hệ thống quản lý cây xanh, xử lý nước thải, du lịch số (VR, QR, thuyết minh số…) cho thấy quyết tâm của chính quyền và nhân dân thành phố Huế đoàn kết một lòng trong công cuộc hội nhập và chuyển đổi số toàn diện vùng, quốc gia.

Tại không gian trải nghiệm nghề thủ công truyền thống và sản phẩm OCOP Huế, các nghệ nhân Cố đô trực tiếp thao diễn công đoạn làm hoa giấy Thanh Tiên, chằm nón lá, thêu truyền thống…; mời du khách cùng tham gia thực hành. Qua đó, công chúng sẽ hiểu được sự tỉ mẩn và tinh thần sáng tạo của nghệ nhân trong từng sản phẩm. Các sản phẩm OCOP đặc trưng như trà sen Huế, bánh ngũ sắc, phấn nụ, mây tre Bao La… sẽ được giới thiệu, khẳng định giá trị văn hóa bền vững mà Huế đã lưu giữ, bảo tồn đến nay. Song song đó, khu vực ẩm thực giới thiệu những món đặc trưng như cà phê muối, chè sen, bánh gói, bánh in, bánh phục linh… để du khách thưởng thức, trải nghiệm trọn vẹn “Huế - Kinh đô ẩm thực”.

Khẳng định vị thế Huế trong hành trình đất nước

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế Phan Thanh Hải thông tin, địa phương mang đến Triển lãm thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không gian trưng bày quy mô lớn, mang đậm bản sắc và đặc trưng văn hóa của vùng Huế. Chủ đề trưng bày tập trung giới thiệu và làm rõ vị thế của “Huế - Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh”. Đây là dịp để thành phố khẳng định vị thế “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới”, quảng bá hình ảnh và truyền tải thông điệp phát triển bền vững trên nền tảng bảo tồn di sản văn hóa đến đông đảo công chúng, khách tham quan trong nước và quốc tế. Với thông điệp “Huế - Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh”, Huế kỳ vọng tạo dấu ấn đậm nét tại triển lãm quốc gia chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Những ngày này, nhà thiết kế áo dài Đặng Viết Bảo thường xuyên tất bật di chuyển giữa thành phố Huế, Thủ đô Hà Nội và vượt núi đèo đến miền núi A Lưới để chuẩn bị cho bộ sưu tập mới sắp ra mắt tại triển lãm thành tựu đất nước. Nhà thiết kế trẻ bộc bạch, điều đặc biệt anh muốn giới thiệu đến công chúng là vẻ đẹp song hành của hai di sản tri thức may mặc áo dài Huế và nghề dệt Zèng thông qua bộ sưu tập áo dài chất liệu Zèng.

Đội ngũ nhà thiết kế Viết Bảo sẽ thao diễn quy trình may áo dài ngũ thân, áo dài hiện đại cũng như giới thiệu kỹ thuật tạo mẫu vải áo dài đậm chất Huế qua các sản phẩm trưng bày. Đặc biệt, không gian trải nghiệm mặc áo dài Nhật Bình miễn phí, check-in nón lá cung đình hứa hẹn sẽ truyền cảm hứng yêu trang phục truyền thống đất nước đến du khách và thiếu nhi.

Khu vực “Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam” là một điểm nhấn không thể thiếu khi nói đến văn hóa Huế, với sự góp mặt của nhiều tên tuổi nhà thiết kế nổi tiếng Cố đô, giới thiệu các bộ sưu tập áo dài truyền thống qua các thời kỳ, đặc biệt là áo dài ngũ thân xưa và nay - biểu trưng văn hóa đặc sắc của đất kinh kỳ. Những thiết kế tinh tế, mang màu sắc và hoa văn đặc trưng của Huế sẽ góp phần khẳng định thương hiệu “Huế - Kinh đô áo dài Việt Nam”.

Không chỉ là không gian tĩnh, khu trưng bày của Huế còn là sân khấu tương tác giao lưu nghệ thuật nhiều màu sắc và sống động. Các minishow, workshop, trình diễn thủ công, livestream trực tiếp, mã QR cung cấp thông tin phong phú cho người xem… biến triển lãm thành một “bảo tàng sống” - nơi di sản và công nghệ gặp nhau. Mỗi khu vực đều được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức thể hiện, đảm bảo tính khoa học, nghệ thuật và bản sắc văn hóa Huế.

Đặc biệt, Đêm nghệ thuật Huế vào tối 2/9 tại sân khấu trung tâm là sự kiện nổi bật do UBND thành phố Huế chủ trì, Sở Văn hóa và Thể thao triển khai. Chương trình được dàn dựng công phu, tái hiện tinh hoa nghệ thuật diễn xướng truyền thống của kinh đô xưa như Nhã nhạc cung đình, ca Huế, dân ca Huế cùng những ca khúc bất hủ nhằm khẳng định Huế xứng đáng là thành phố Festival của Việt Nam và khu vực.

Với sự đầu tư công phu cả về hình thức và nội dung, khu triển lãm Huế được kỳ vọng là nơi quá khứ vàng son và tương lai hội nhập cùng hòa quyện. Từ hình ảnh Nghênh Lương Đình, áo dài ngũ thân, hoa giấy Thanh Tiên… đến mô hình đô thị thông minh, du lịch số, tất cả tạo nên một bức tranh tổng thể, vừa cổ kính vừa hiện đại.

Huế đến với triển lãm lần này không chỉ để khẳng định những thành tựu mà quan trọng hơn là truyền tải khát vọng xây dựng một thành phố di sản, xanh, thông minh, một trung tâm văn hóa du lịch tầm quốc tế, đồng thời giữ trọn bản sắc, hồn cốt dân tộc.