Khám phá Nhà máy chè cổ 1927 gần 100 tuổi tại Lâm Đồng

(Ngày Nay) - Trong tâm thức của nhiều du khách, Lâm Đồng gắn liền với những vườn hoa rực rỡ và khí hậu mát lành. Tuy nhiên, khi đến đây, du khách còn có cơ hội tham quan, tìm hiểu về Nhà máy chè cổ 1927 gần 100 năm tuổi.

Nhà máy chè 1927 (tọa lạc tại phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc cũ, nay là phường B’lao, tỉnh Lâm Đồng) đang lưu giữ những giá trị lịch sử vô giá của ngành trà Việt Nam. Năm 1930, Nhà máy chè 1927 được xây dựng tại Bảo Lộc, với năng suất 2 tấn chè/ngày. Nhà máy thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư người Pháp. Đến năm 1950, được chuyển giao quyền sở hữu cho một người Hoa; năm 1975, thuộc quản lý của Nhà Nước. Hiện nay, nhà máy được quản lý bởi Công ty cổ phần chè Lâm Đồng.

Du khách khi đến Nhà máy chè 1927 sẽ như “du hành” ngược về những năm đầu thế kỷ 20, chiêm ngưỡng máy móc và thiết bị xưa được giữ nguyên bản từ lúc nhà máy mới xây dựng. Bên cạnh những bức tường gạch cũ, mái ngói phủ màu thời gian, điểm nhấn là các cỗ máy sản xuất trà đen truyền thống, từng được xem là hiện đại bậc nhất Đông Dương, nay vẫn còn nguyên vẹn, tạo nên bầu không khí hoài niệm đặc sắc. Mỗi khu tham quan trưng bày hệ thống máy móc cổ, giúp du khách hình dung trọn vẹn công sức, trí tuệ và tâm huyết của nhiều thế hệ gắn bó với cây trà Việt Nam tại Lâm Đồng.

Ngay từ khi hình thành, nhà máy đã được trang bị hệ thống máy móc hiện đại theo công nghệ Pháp, với hai dây chuyền sản xuất trà đen: OTD (Orthodox – phương pháp truyền thống) và CTC (Crush, Tear, Curl – phương pháp hiện đại), phục vụ chế biến trà xuất khẩu. Sau khi được thu hái, chè được vận chuyển về nhà máy và sử dụng hệ thống lò củi tỏa nhiệt để làm héo. Tiếp đó, nguyên liệu được đưa lên sàng nhằm loại bỏ tạp chất, rồi chuyển qua các công đoạn nghiền, cắt và vò. Chè sau khi vò sẽ được ủ men trong máy, sau đó sấy khô theo tiêu chuẩn, cuối cùng được đóng gói và lưu kho.

Anh Hữu Nghị, một du khách đến từ Gia Lai cho biết: “Khi tận mắt thấy những chiếc máy cổ vẫn còn hoạt động và nghe hướng dẫn viên kể lại lịch sử hình thành, tôi cảm nhận rõ ràng trà không chỉ là thức uống mà còn là ký ức, là linh hồn của vùng đất này. Đặc biệt, trong không gian cổ kính, nhâm nhi tách trà đen đậm đà, tôi thấy như mình đang được kết nối với những câu chuyện gần trăm năm trước”.

Tương tự, chị Thu Trinh, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cũng cho biết: “Không gian nơi đây mang đến cho tôi cảm giác thật sự bình yên. Tôi đã từng tham quan nhiều bảo tàng nhưng nhà máy này lại khác và rất sống động, như một cuốn phim quay ngược quá khứ. Tôi đặc biệt ấn tượng khi được tận tay chạm vào những chiếc máy cũ, nghe tiếng hướng dẫn viên kể chuyện về đời sống công nhân ngành trà năm xưa. Đặc biệt, được thưởng thứ một ly trà tại chính nơi nó được sinh ra gần trăm năm trước, tôi thấy như cả lịch sử ngành trà đang chảy trong từng hương vị. Chắc chắn, tôi sẽ quay lại lần thứ hai, không chỉ để chụp thêm nhiều bức ảnh kỷ niệm mà còn để tìm lại sự an yên hiếm có trong nhịp sống hiện đại”.

Nhiều du khách cảm nhận, khi tham quan Nhà máy chè cổ 1927, du khách không chỉ tham quan không gian cổ kính của nhà máy sản xuất chè mà còn được trải nghiệm và thưởng thức trọn vẹn hành trình làm trà truyền thống. Từ khâu hái, sao, lên men đến giai đoạn hoàn thiện, mọi quy trình đều được tái hiện công phu. Cùng với đó, bộ sưu tập trà cụ độc đáo từ nhiều quốc gia khiến chuyến đi thêm phần thú vị, đưa người xem hiểu hơn về sự đa dạng và phong phú của văn hóa trà thế giới.

Điểm nhấn của chuyến tham quan tại Nhà máy chè 1927 là hành trình tìm hiểu về “Việt Trà Thức” - tinh hoa uống trà của người Việt qua hàng ngàn năm. Ở đó, trà không đơn thuần là thức uống mà là sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, là cách nuôi dưỡng tâm hồn và phong thái sống.

Thưởng thức một tách trà, du khách như lắng nghe nhịp đập quá khứ, để rồi thấy mình bình tâm hơn giữa nhịp sống hiện đại. Nhà máy chè 1927 vì thế không chỉ là điểm đến của những người yêu trà, mà còn là nơi lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử đáng trân trọng. Với không gian cổ kính đầy chất vintage, nơi đây cũng trở thành phông nền lý tưởng cho những bức ảnh gợi nhớ về một thời đã xa.