Nhà hát Opera Hà Nội xuất hiện trên trang tin âm nhạc cổ điển hàng đầu thế giới

(Ngày Nay) - Sau khi Nhà hát Opera Hà Nội được khởi công, Classic FM, đài phát thanh và trang tin âm nhạc cổ điển danh tiếng hàng đầu Vương quốc Anh, đã đưa tin bài và dành sự quan tâm đặc biệt cho công trình được kỳ vọng trở thành biểu tượng văn hóa mới của Việt Nam.

Classic FM mô tả công trình được thiết kế bởi Renzo Piano Building Workshop phối hợp cùng PTW Architects, nằm nổi trên mặt hồ Đầm Trị như một hòn đảo. Trang tin này nhấn mạnh hình khối kiến trúc gợi hình ảnh viên ngọc trai giữa nổi trên mặt nước, với mái vòm gợn sóng và phủ chất liệu phản chiếu ánh sáng. Classic FM cũng dẫn lời nhóm thiết kế mô tả đây là “kết quả của một nghiên cứu sâu sắc về các mô hình toán học trong tự nhiên, không chỉ đơn thuần là một hình khối mang tính biểu tượng”.

Đáng chú ý, Classic FM vốn là nền tảng có sức ảnh hưởng mạnh trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển với hàng triệu người nghe mỗi tháng. Việc dự án Nhà hát Opera Hà Nội xuất hiện trên trang tin này cho thấy Hà Nội đã chính thức được truyền thông quốc tế biết đến như một điểm đến mới của nghệ thuật hàn lâm và kiến trúc hiện đại.

“Nhà hát sẽ bao gồm một khán phòng opera khoảng 1.800 chỗ và một khán phòng đa năng hơn 1.000 chỗ, phục vụ các buổi biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật và sự kiện quốc tế. Nhà hát dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027, sau khi hoàn tất các công tác môi trường và xây dựng hạ tầng liên quan. Công trình được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa, trong khi thành phố Hà Nội tập trung nâng cấp hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng khu vực xung quanh. Toàn bộ khu vực dự án được quy hoạch trở thành công viên văn hóa và nghệ thuật chuyên đề với nhà hát, các điểm đến tâm linh, khu vui chơi giải trí, dịch vụ và lưu trú” - Classic FM viết.

Classic FM cũng khẳng định tầm ảnh hưởng của huyền thoại kiến trúc Renzo Piano – cha đẻ của Nhà hát Opera Hà Nội “là tác giả của nhiều công trình nổi tiếng thế giới như The Shard ở London, Trung tâm Pompidou ở Paris và Bảo tàng Nghệ thuật Whitney ở New York”.

Là một huyền thoại trong ngành kiến trúc đương đại thế giới, Renzo Piano từng giành giải Pritzker Architecture Prize năm 1998, và được cộng đồng kiến trúc thế giới nể phục bởi tài hoa và nhân cách lớn. Các tác phẩm của ông luôn hướng đến sự cân bằng giữa nghệ thuật, kỹ thuật và tính nhân văn, đề cao mối quan hệ hài hòa giữa công trình và thiên nhiên xung quanh.

Với Nhà hát Opera Hà Nội, huyền thoại Renzo Piano tiếp tục thể hiện triết lý thiết kế đặc trưng của mình khi tạo nên một công trình “nổi trên mặt nước”, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh biểu tượng. Ông và đội ngũ thiết kế mô tả dự án là “một nơi âm nhạc, ánh sáng và con người hòa quyện”, đồng thời bày tỏ mong muốn đưa Nhà hát Opera Hà Nội vào danh sách những nhà hát nổi tiếng nhất thế giới.

Sau Classic FM, hàng loạt tạp chí và nền tảng quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc và thiết kế cũng đồng loạt đưa tin về Nhà hát Opera Hà Nội, tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ từ giới nghệ thuật biểu diễn đến giới kiến trúc toàn cầu.

Domus, tạp chí kiến trúc và thiết kế danh tiếng của Ý, gọi dự án là “một tuyên ngôn của sự giao thoa giữa công nghệ hiện đại và bản sắc địa phương”. Bài viết nhấn mạnh rằng Nhà hát Opera Hà Nội không chỉ là một công trình mang giá trị thẩm mỹ mà còn góp phần khẳng định vị thế của thủ đô nước Việt Nam như một “nhân tố năng động trên bản đồ văn hóa quốc tế”, nơi kỹ thuật, công nghệ và chất thơ cùng hòa quyện trong ngôn ngữ kiến trúc hiện đại.

Archilovers, mạng xã hội quốc tế dành cho kiến trúc sư và nhà thiết kế, mô tả nhà hát như “một viên ngọc kiến trúc lơ lửng giữa mặt nước, được lấy cảm hứng từ sắc óng ánh của vỏ trai nước ngọt”. Designboom, một trong top 100 tạp chí có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới trong lĩnh vực thiết kế, cũng là một trong những trang đầu tiên đưa tin “Hà Nội chính thức khởi công nhà hát opera mới do Renzo Piano thiết kế”.

Sự xuất hiện của Nhà hát Opera Hà Nội đồng thời trên cả các ấn phẩm âm nhạc và kiến trúc uy tín trên thế giới cho thấy sức ảnh hưởng của công trình này: vừa là một biểu tượng nghệ thuật, vừa là một kỳ quan kiến trúc đương đại. Dự kiến hoàn thành vào năm 2027, Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng không chỉ định vị Việt Nam trên bản đồ âm nhạc hàn lâm thế giới, mà còn là một điểm đến du lịch văn hoá toàn cầu.