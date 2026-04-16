Khẩn trương làm rõ vụ giáo viên dùng kim tiêm răn đe học sinh

(Ngày Nay) - Vụ việc giáo viên dùng kim tiêm để xử phạt học sinh gây xôn xao, chính quyền đã yêu cầu xác minh, xử lý và kiểm tra sức khỏe các em liên quan.

Tối 15/4, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết lãnh đạo phường đã yêu cầu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin về việc giáo viên xử phạt nhiều học sinh tiểu học bằng hình thức để các em tự dùng kim tiêm đâm vào tay; đồng thời thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với giáo viên liên quan đến vụ việc.

Theo bà Thảo, qua làm việc với các đơn vị chức năng, giáo viên chủ nhiệm đã thừa nhận có hành vi sử dụng kim tiêm để răn đe học sinh.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể vụ việc để tổng hợp, gửi cơ quan quản lý giáo dục xem xét theo thẩm quyền; đồng thời tạm thời phân công công việc khác đối với giáo viên nêu trên, không để tiếp xúc trực tiếp với học sinh trong thời gian chờ kết luận chính thức.

Cùng với việc xử lý về mặt hành chính, lãnh đạo phường đã chỉ đạo lực lượng y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe các học sinh liên quan.

Kết quả ban đầu cho thấy tình trạng sức khỏe của các em cơ bản ổn định, chưa ghi nhận diễn biến bất thường.

Trước đó, phụ huynh phản ánh nhiều con em có biểu hiện bất thường sau khi đến lớp. Qua xác minh, có một số học sinh cho biết đã tự dùng kim tiêm do giáo viên đưa ra để đâm vào tay mình như một hình thức răn dạy.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường rà soát công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh trong môi trường học đường.