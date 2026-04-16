Khẩn trương làm rõ vụ giáo viên dùng kim tiêm răn đe học sinh

(Ngày Nay) - Vụ việc giáo viên dùng kim tiêm để xử phạt học sinh gây xôn xao, chính quyền đã yêu cầu xác minh, xử lý và kiểm tra sức khỏe các em liên quan.
Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, nơi xảy ra sự việc giáo viên dùng kim tiêm phạt học sinh.
Tối 15/4, bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết lãnh đạo phường đã yêu cầu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin về việc giáo viên xử phạt nhiều học sinh tiểu học bằng hình thức để các em tự dùng kim tiêm đâm vào tay; đồng thời thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với giáo viên liên quan đến vụ việc.

Theo bà Thảo, qua làm việc với các đơn vị chức năng, giáo viên chủ nhiệm đã thừa nhận có hành vi sử dụng kim tiêm để răn đe học sinh.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể vụ việc để tổng hợp, gửi cơ quan quản lý giáo dục xem xét theo thẩm quyền; đồng thời tạm thời phân công công việc khác đối với giáo viên nêu trên, không để tiếp xúc trực tiếp với học sinh trong thời gian chờ kết luận chính thức.

Cùng với việc xử lý về mặt hành chính, lãnh đạo phường đã chỉ đạo lực lượng y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe các học sinh liên quan.

Kết quả ban đầu cho thấy tình trạng sức khỏe của các em cơ bản ổn định, chưa ghi nhận diễn biến bất thường.

Trước đó, phụ huynh phản ánh nhiều con em có biểu hiện bất thường sau khi đến lớp. Qua xác minh, có một số học sinh cho biết đã tự dùng kim tiêm do giáo viên đưa ra để đâm vào tay mình như một hình thức răn dạy.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường rà soát công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh trong môi trường học đường.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh dùng kim tiêm đâm vào tay kỷ luật

Mỹ và Iran bác tin đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn
(Ngày Nay) - Ngày 15/4, giới chức Iran và Mỹ đều lên tiếng bác bỏ thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải trước đó rằng hai nước đã nhất trí được về nguyên tắc việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.
Cảnh báo dịch bệnh não mô cầu "ẩn mình" trong cộng đồng
(Ngày Nay) - Bệnh não mô cầu không chỉ nguy hiểm ở tốc độ biến chứng chỉ trong 24 giờ, mà còn ở khả năng “ẩn mình” trước khi bùng phát. Trước nguy cơ bệnh diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, nhất là trẻ em.
Chọn đúng môn thi tốt nghiệp THPT 2026 để tăng cơ hội vào đại học
(Ngày Nay) - Không chỉ là kỳ thi xét tốt nghiệp, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ vai trò “cửa ngõ” quan trọng vào đại học. Trong bối cảnh quy chế tuyển sinh gắn chặt với tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm tối thiểu, việc lựa chọn môn thi - đặc biệt hai môn tự chọn, trở thành yếu tố mang tính chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội trúng tuyển của thí sinh.