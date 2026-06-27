Khi âm nhạc song hành cùng… di sản

(Ngày Nay) -Tối 27/6, đêm nhạc “Việt Anh - Chuyện chưa kể” diễn ra diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Lần đầu tiên, nhạc sĩ Việt Anh sẽ hội ngộ cùng các ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Quang Dũng, Lê Hiếu, Trọng Bắc… để kể cho khán giả những ký ức, những kỷ niệm gắn liền với các ca khúc nổi tiếng. Đây là chương trình nằm trong chuỗi đêm nhạc Museumoon, đưa âm nhạc song hành cùng với di sản.

Theo đại diện đơn vị tổ chức, chuỗi Museumoon là sự kết hợp biểu diễn âm nhạc với hình thức trò chuyện do MC Nguyên Khang dẫn dắt. Museumoon không được xây dựng như một sân khấu ca nhạc thông thường mà theo hướng trải nghiệm nghệ thuật. Mỗi chương trình đều có một chủ đề, một cấu trúc không gian và cách dẫn dắt với những cảm xúc riêng.

Tham dự chương trình, khán giả không chỉ ghé thăm các không gian trưng bày những tác phẩm mỹ thuật mà còn được hòa mình vào với âm nhạc. Trong không gian di sản của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, khán giả sẽ có thêm những trải nghiệm mới như vừa thưởng thức vẻ đẹp của âm nhạc, vừa cảm nhận vẻ đẹp của các tác phẩm mỹ thuật.

Tại đêm nhạc đầu tiên của dự án Museumoon mang tên Sóng tự tình diễn ra vào tối 31/5, nhiều ca khúc gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả như Thanh tân, Điều em lo sợ, Truy mộng nhân, Dạo bước trên đường đời, Vẫn như ngày mưa cũ, Họa khúc mỹ nhân (Hiền Thục); Kiếp nào có yêu nhau, Khi người đàn ông khóc, Lập đông, Ngày chưa giông bão (Ôn Vĩnh Quang), Tiếng lòng gửi đêm trăng (Phương Phương Thảo), Cà phê một mình, Mùa đông của anh, Dang dở (Nguyễn Đình Tuấn Dũng)… đã thực sự mang lại nhiều cảm xúc mới mẻ với khán giả. Bên cạnh đó, sự dẫn dắt của MC Nguyên Khang được đan xen giữa các phần trình diễn, khơi gợi các nghệ sĩ chia sẻ nhiều câu chuyện nghề nghiệp, những kỷ niệm gắn với từng ca khúc đã tạo nên không khí giao lưu gần gũi, gắn kết giữa nghệ sĩ và khán giả.

Sự thành công của đêm nhạc Sóng tự tình đã trở thành động lực để Ban tổ chức tiếp tục với với đêm nhạc án Museumoon thứ 2 mang tên Việt Anh - Chuyện chưa kể. Đêm diễn là dịp để nhạc sĩ Việt Anh lần đầu hé mở “ngăn kéo ký ức” của mình: những câu chuyện phía sau các giai điệu, những bản thảo còn dang dở và những dấu mốc trong hành trình hơn 30 năm sống cùng âm nhạc. Những bản Hit quen thuộc của Việt Anh sẽ đưa khán giả trở lại với những giai điệu quen thuộc đã đi cùng năm tháng, những hoài niệm của ký ức lắng đọng theo thời gian và không gian của di sản.

Theo đại diện của đơn vị tổ chức Museumoon cho biết trước mắt, chuỗi đêm diễn trong năm 2026 sẽ thể nghiệm các mô hình biểu diễn khác nhau, nhằm xây dựng độ nhận diện cho sản phẩm nghệ thuật riêng tại bảo tàng về đêm. Chương trình nhằm hướng tới sự phát triển các sản phẩm văn hóa- nghệ thuật, không chỉ tạo ra sức hấp dẫn mới cho nghệ thuật mà còn giúp cho sự hình thành một thói quen thưởng thức văn hóa mới cho công chúng.

Đặc biệt hơn, những tác phẩm âm nhạc, những nghệ sĩ tham gia chương trình Museumoon đều là những nghệ sĩ có tên tuổi với những tác phẩm âm nhạc có chiều sâu đã được người nghe thẩm định. Nếu bảo tàng là nơi lưu giữ những dấu vết của thời gian thông qua mỹ thuật, thì âm nhạc là những giai điệu lưu giữ những khung cảnh, những gam màu cảm xúc và những khoảng lặng giàu tính gợi mở. Các tác phẩm âm nhạc thông qua không gian của mỹ thuật như một bức tranh được vẽ bằng thanh âm, đưa ký ức và cảm xúc dần hiện lên qua từng lớp giai điệu, tạo ra một hành trình thưởng lãm đa giác quan dành cho khán giả.

Được biết hiện nay, các mô hình trình diễn tương tác trong các bảo tàng đang được phát triển mạnh cả trong và ngoài nước. Museumoon ra đời như một mô hình biểu diễn nghệ thuật thể nghiệm đa thể loại hướng đến việc tái định nghĩa cách khán giả tiếp cận nghệ thuật trong không gian bảo tàng, nhất là không gian về đêm. Thay vì chỉ mở cửa cho khách tham quan vào buổi tối, Museumoon tái cấu trúc toàn bộ trải nghiệm - đưa âm nhạc, ánh sáng và con người vào cùng một dòng vận hành để nâng tầm cảm nhận mới cho mỗi người khách xem.

Khán giả không còn đứng ngoài để quan sát mà trực tiếp bước vào, di chuyển và tương tác với toàn bộ trải nghiệm liền mạch: âm nhạc, kiến trúc và câu chuyện được thiết kế đồng thời như một dòng chảy. Từ nghệ sĩ, nội dung đến cách dàn dựng, tất cả đều được tinh tuyển và thiết kế kỹ lưỡng để tạo nên những trải nghiệm mang tính độc bản, không thể lặp lại ở bất kỳ sân khấu nào khác, tạo ra sức hấp dẫn mới mà còn hình thành một thói quen thưởng thức văn hóa mới cho công chúng.