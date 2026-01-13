Khi “đi học là hạnh phúc” bắt đầu từ sự an tâm của những ngày đầu đời

(Ngày Nay) - Giữa nhịp sống đô thị, điều khiến nhiều phụ huynh có con nhỏ trăn trở không chỉ là con học được gì, mà quan trọng hơn là con có hạnh phúc khi đến trường mỗi ngày. Với trẻ mầm non, trường học không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức, mà còn là không gian đầu tiên ngoài gia đình - nơi các em học cách khám phá thế giới và hình thành những cảm xúc đầu đời với việc học tập.

Từ sự thấu hiểu đó, Trường Mầm non Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng campus chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2025 tại Khu đô thị Waterfront (phường Lê Chân). Đây cũng là cơ sở đầu tiên của Hệ thống Giáo dục Ngôi Sao Hà Nội (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) tại thành phố Hải Phòng.

Kế thừa kinh nghiệm từ một hệ thống giáo dục hàng đầu

Là thành viên của Hệ thống giáo dục Ngôi Sao Hà Nội với hơn 15 năm phát triển, và rộng hơn là một phần của Tập đoàn Giáo dục EQuest với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng campus mang theo những giá trị đã được kiểm chứng để kiến tạo một môi trường học tập bài bản, an toàn và giàu tính nhân văn cho trẻ em Hải Phòng.

Ngay từ giai đoạn đầu, nhà trường triển khai 10 lớp học với thiết kế không gian mở, ưu tiên ánh sáng tự nhiên, sự thông thoáng và an toàn. Các khu học tập, vui chơi ngoài trời, vườn thực nghiệm và phòng chức năng được bố trí hài hòa, tạo điều kiện để trẻ vận động, quan sát và tương tác với môi trường xung quanh một cách tự nhiên, phù hợp với nhịp phát triển của lứa tuổi mầm non.

Việc vận hành trường học không bắt đầu từ những tuyên ngôn về quy mô hay thành tích, mà từ sự lắng nghe và thấu hiểu, những giá trị đã trở thành nền tảng xuyên suốt của hệ thống Ngôi Sao Hà Nội trong nhiều năm qua.

Nơi mỗi đứa trẻ được yêu thương và che chở

Theo Thạc sĩ Phạm Thị Phương Thảo - Hiệu trưởng nhà trường, điều quan trọng nhất với trẻ mầm non không phải là học được bao nhiêu, mà là cảm thấy được yêu thương, che chở và an toàn mỗi ngày đến lớp. Khi trẻ được tôn trọng, được lắng nghe và vui vẻ trong môi trường quen thuộc, việc học tập và trải nghiệm sẽ diễn ra một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và không áp lực.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong từng chi tiết nhỏ: từ cách tổ chức lớp học, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, đến việc thầy cô luôn đồng hành cùng trẻ trong từng thay đổi nhỏ về cảm xúc. Chị Phạm Thị Thu Trang, một phụ huynh của trường chia sẻ: "Mọi hành động xuất phát từ trái tim chân thành, nhiệt huyết và yêu thương sẽ chạm tới trái tim của nhiều người khác". Theo chị, điều khiến gia đình yên tâm không nằm ở những yếu tố hình thức, mà ở cách nhà trường đặt sự phát triển và hạnh phúc của trẻ làm trung tâm trong mọi hoạt động giáo dục.

Sự an tâm ấy được cảm nhận rõ qua ánh mắt háo hức của con mỗi sáng đến lớp, cũng như những thay đổi tích cực trong thói quen và cảm xúc của trẻ theo thời gian. “Đi học là hạnh phúc” vì thế không còn là một khẩu hiệu, mà trở thành trải nghiệm hiện hữu trong đời sống thường nhật của mỗi gia đình.

Học bằng trải nghiệm, không bằng áp lực

Thay vì tập trung vào học sớm hay thành tích, Trường Mầm non Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng campus tạo điều kiện để trẻ học thông qua chơi, các dự án nhỏ, hoạt động trải nghiệm, kịch nghệ và những tình huống gần gũi với đời sống. Bên cạnh chương trình theo khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường chú trọng phát triển các kỹ năng nền tảng như tự lập, hợp tác, giao tiếp xã hội, vận động và quản lý cảm xúc.

Tiếng Anh được triển khai từ sớm theo cách tự nhiên, thông qua bài hát, trò chơi và giao tiếp hằng ngày, phù hợp với từng độ tuổi. Với 14 tiết mỗi tuần ở hệ Tài năng và 7 tiết ở hệ CLC, trẻ làm quen với tiếng Anh một cách nhẹ nhàng, không áp lực điểm số, mà bằng niềm vui khi cùng thầy cô nước ngoài tham gia các hoạt động học tập và sinh hoạt thường ngày.

Song song với đó, các hoạt động vận động và năng khiếu như yoga, cảm thụ âm nhạc, Taekwondo, bóng đá, bóng rổ… được tổ chức thường xuyên, góp phần giúp trẻ phát triển thể chất, sự tự tin và tinh thần kỷ luật, những yếu tố quan trọng cho hành trình học tập lâu dài.

Dù là cơ sở đầu tiên tại Hải Phòng, nhà trường kế thừa trọn vẹn nền tảng quản trị và triết lý giáo dục đã được kiểm chứng từ hệ thống 25 trường trên toàn quốc, đồng thời linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với nhịp phát triển của từng trẻ và điều kiện của mỗi gia đình. Thay vì giúp trẻ “đi nhanh hơn”, nhà trường chú trọng xây dựng nền tảng học tập vững chắc và vừa sức, để trẻ bước vào lớp 1 với sự tự tin, chủ động và tâm thế tích cực.

Với Ngôi Sao Hà Nội - Hải Phòng campus, sự xuất sắc không được đo bằng việc trẻ nổi bật sớm, mà bằng việc mỗi ngày các em tiến bộ trong khả năng của chính mình và cảm nhận được niềm vui trong quá trình lớn lên. Giữa một thành phố đang phát triển nhanh như Hải Phòng, ngôi trường mầm non này lựa chọn con đường thận trọng nhưng bền vững - nơi mỗi ngày đến trường của trẻ bắt đầu bằng cảm giác an toàn, thân quen và tràn đầy yêu thương, để trẻ không chỉ học để biết, mà được nuôi dưỡng và trở thành phiên bản hạnh phúc nhất của chính mình.