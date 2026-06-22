Khi hình xăm kể lại câu chuyện của mỗi người

(Ngày Nay) - Đằng sau mỗi hình xăm là một câu chuyện khác nhau. Có người lưu giữ ký ức về một chuyến đi, có người đánh dấu một giai đoạn trong cuộc đời, cũng có người tìm thấy sự kết nối với những giá trị văn hóa mà mình trân trọng. Khi những định kiến dần được thay thế bằng cách nhìn cởi mở hơn, hình xăm đang giúp mỗi người kể câu chuyện riêng.

Trong một con ngõ nhỏ giữa lòng Hà Nội, tiếng máy xăm hòa vào những âm thanh quen thuộc của phố cũ: tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng trò chuyện của hàng xóm và nhịp sinh hoạt thường nhật phía sau những bức tường nhuốm màu thời gian. Bên trong căn nhà mang dấu ấn kiến trúc cũ, một nghệ sĩ xăm đang tỉ mỉ hoàn thiện tác phẩm trên làn da của vị khách nước ngoài. Không gian ấy không cố tách mình khỏi đời sống xung quanh mà giữ nguyên những nét đặc trưng của khu phố – từ con ngõ nhỏ, những bức tường cũ đến nhịp sống thường ngày – để trở thành một phần của trải nghiệm.

Theo Phương Anh, quản lý X.INK Studio Hà Nội, đó cũng là cách để nghệ thuật xăm mình hiện diện tự nhiên trong một không gian văn hóa đang sống, thay vì bị tách rời khỏi bối cảnh bản địa.

Nhìn từ hiện tại, hình xăm thường được hiểu như một lựa chọn cá nhân: một kỷ niệm, một dấu mốc hay một cách thể hiện bản thân. Nhưng phía sau những đường mực trên da, mỗi người lại mang theo một câu chuyện khác nhau.

Không chỉ là câu chuyện cá nhân...

Xã hội dần mở ra một cách nhìn mới về hình xăm, thì những người làm nghề xăm hiện nay lại đối diện với một câu hỏi khác: Làm thế nào để đưa văn hóa vào hình xăm mà không biến những giá trị ấy thành lớp trang trí bề mặt?

Với Đăng, thợ xăm tại X.INK Studio Hà Nội, việc đưa những yếu tố truyền thống vào hình xăm không bắt đầu từ việc lựa chọn một biểu tượng quen thuộc rồi đặt lên cơ thể.

Theo anh, một biểu tượng văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được đặt trong mối liên hệ với người sở hữu. Một hình ảnh lấy cảm hứng từ trống đồng, hoa văn dân gian hay thiên nhiên Việt Nam không chỉ cần đẹp về mặt thị giác, mà cần trả lời được câu hỏi: Vì sao người này lại chọn nó? Nó đại diện cho điều gì trong cuộc đời họ? Bởi khác với một hiện vật nằm trong bảo tàng, hình xăm tồn tại trên cơ thể một con người. Nó đi cùng họ qua những thay đổi của thời gian, chứng kiến những giai đoạn trưởng thành, cùng những chuyển biến trong cách họ nhìn nhận chính mình.

Với Đăng, cơ thể không chỉ là nơi để lưu giữ hình ảnh. Nó có thể trở thành một không gian để nghệ thuật hiện diện. Đăng cho rằng khi những chất liệu văn hóa Việt được đưa vào hình xăm, mục tiêu không phải là biến cơ thể thành một “bảo tàng di động” chứa đựng các biểu tượng truyền thống. Điều quan trọng hơn là để những giá trị ấy tiếp tục sống trong đời sống hiện tại.

Kết nối xuyên biên giới

Nếu với nhiều người Việt, hình xăm đang được nhìn nhận lại qua câu chuyện nghệ thuật, thì với nhiều du khách quốc tế, hình xăm lại trở thành cách lưu giữ mối liên hệ cá nhân với một vùng đất.

Guy, một du khách người Pháp, lựa chọn hình ảnh một chiếc xe máy chạy giữa núi rừng khi thực hiện hình xăm tại Việt Nam. Thiết kế ấy gợi nhắc về cung đường Hà Giang, nơi anh đi qua trong hành trình khám phá Đông Nam Á.

Điều Guy muốn lưu giữ không chỉ là hình ảnh của một địa danh, mà còn là cảm giác về một vùng đất: Những cung đường dài, nhịp sống chậm hơn và sự bình yên khác biệt với những thành phố lớn. Hình xăm ấy vì thế không chỉ nhắc anh về nơi mình từng đi qua, mà còn gợi lại những ký ức về con người, cảnh vật và những trải nghiệm anh đã có trong hành trình khám phá Việt Nam.

Đó cũng là điều Phương Anh nhận thấy ở nhiều khách quốc tế khi tìm đến X.INK Studio. Theo chị chia sẻ, điều họ tìm kiếm không chỉ là một hình ảnh đẹp trên cơ thể, mà là một dấu mốc giúp họ tiếp tục kết nối với trải nghiệm đã có tại Việt Nam.

“Không phải là để khẳng định cái tôi cá nhân như ngày xưa, hình xăm với họ giống như một lời nhắc cho bản thân hơn”, Phương Anh chia sẻ.

Với X.INK Studio Hà Nội, hình xăm không được xem như một sản phẩm có thể thay thế đơn giản. Bởi khác với nhiều món quà lưu niệm, một dấu mực tồn tại lâu dài trên cơ thể và gắn với sự tin tưởng của người sở hữu.

“Khách có thể đi ăn một quán ăn, nếu không hợp thì thôi. Nhưng hình xăm thì khác, khi họ lựa chọn, nghĩa là họ rất tin tưởng”, Phương Anh nói.

Chính sự tin tưởng đó khiến quá trình xăm trở thành một trải nghiệm văn hóa. Khách hàng không chỉ chọn một hình ảnh, mà còn chọn không gian, con người và câu chuyện mà họ muốn gắn với dấu mực ấy. Vì vậy, X.INK Studio Hà Nội được định hướng như một “tiệm xăm văn hóa”, nơi hình xăm chỉ là điểm bắt đầu cho một trải nghiệm rộng hơn về Việt Nam.

Trong hành trình khám phá một đất nước, đôi khi điều ở lại lâu nhất không phải là những điểm đến lớn, mà là những trải nghiệm rất nhỏ nhưng có khả năng thay đổi cách một người nhìn về nơi họ từng đi qua. Một trải nghiệm nhỏ có thể trở thành cách người khác hiểu về văn hóa Việt.

Trong con ngõ nhỏ ấy, tiếng máy xăm vẫn tiếp tục vang lên giữa những bức tường cũ của Hà Nội. Những đường mực mới xuất hiện trên da, mang theo những câu chuyện rất khác nhau.

Với người này, đó là ký ức về một chuyến đi. Với người khác, đó là một dấu mốc của tuổi trẻ, một giá trị muốn gìn giữ hay một phần bản sắc mà họ lựa chọn mang theo. Dù được nhìn nhận dưới góc độ nào, hình xăm dường như đang dần được hiểu như một cách con người lưu giữ trải nghiệm, kể câu chuyện của mình và kết nối với những điều có ý nghĩa trong cuộc sống.