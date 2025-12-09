Khi văn hóa dân gian được thổi bùng bằng sức trẻ

(Ngày Nay) - Chiều 6/12, workshop “Họa sắc Đông Hồ” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tại không gian Lasen – Hồ Văn, Văn Miếu (Hà Nội) đã thu hút nhiều sinh viên và du khách và đông đảo người yêu văn hóa truyền thống tham dự. Sự kiện hướng tới mục tiêu đưa nghệ thuật tranh Đông Hồ đến gần hơn với công chúng thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp.

Hồ Văn trở nên rực rỡ và ấm áp hơn thường ngày bởi sắc màu được tạo nên từ những mẫu tranh dân gian quen thuộc như Đám cưới chuột, Lợn đàn âm dương, Em bé ôm gà…, tạo nên phông nền đậm chất Việt cho hoạt động trải nghiệm.

Workshop được lấy cảm hứng từ nghệ thuật tranh Đông Hồ – dòng tranh dân gian nổi tiếng của Việt Nam, mang đậm hơi thở của cuộc sống người dân Bắc bộ xưa.

Sau gần một tháng chuẩn bị, sự kiện đã lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, nhận về nhiều tương tác và phản hồi tích cực. Các bài viết, hình ảnh, video không chỉ giới thiệu về workshop mà còn chia sẻ thêm kiến thức về lịch sử, văn hóa và giá trị truyền thống của nghề làm tranh Đông Hồ.

Workshop gồm ba hoạt động chính: check-in tại khu trưng bày, minigame tìm hiểu văn hóa và giao lưu – trải nghiệm làm tranh cùng nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm. Sự kiện có sự tham gia của ThS. Trịnh Hồng Thủy (khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo), đại diện các đơn vị đồng hành và hơn 30 người tham dự.

Theo Ban Tổ chức, mục tiêu của sự kiện là tôn vinh giá trị nguyên bản của tranh Đông Hồ, đưa người tham gia “từ hiện đại trở về truyền thống”. Ngay từ đầu giờ chiều, nhiều bạn trẻ đã có mặt để khám phá, chụp ảnh và lưu lại khoảnh khắc bên những họa phẩm dân gian đầy sắc màu. Không khí trở nên sôi nổi hơn với phần minigame, nơi người tham dự hào hứng trả lời câu hỏi về giấy điệp, màu thảo mộc hay lịch sử của dòng tranh.

Điểm nhấn chương trình nằm ở buổi trò chuyện với nghệ nhân Nguyễn Đăng Tâm. Thông qua những câu chuyện về chọn gỗ làm ván in, pha màu thảo mộc và hành trình gìn giữ nghề cổ, khán giả hiểu rõ hơn giá trị bền bỉ của dòng tranh truyền thống. Lần đầu được quan sát trực tiếp các công đoạn làm tranh, nhiều bạn trẻ bày tỏ sự thích thú và trân trọng đối với di sản văn hóa dân gian.

Ở phần trải nghiệm cuối, người tham dự được tự tay chọn mẫu, pha màu và in tranh dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Thành phẩm hoàn thiện khiến nhiều người xúc động khi cảm nhận được sự tỉ mỉ và tinh thần dân gian trong từng nét in. Bạn Nguyễn Thu chia sẻ: “Em từng nhìn tranh Đông Hồ qua ảnh, thấy ở các triển lãm tranh nhưng đây là lần đầu tiên được tự tay làm. Khi tô màu và in tranh, em mới hiểu được sự tỉ mỉ và công phu của nghệ nhân. Bức tranh em mang về thực sự rất ý nghĩa, không chỉ là kỷ niệm mà còn là bài học về văn hoá dân tộc.”

Theo Ban Tổ chức, khó khăn lớn nhất là dung hòa yếu tố trải nghiệm – giải trí – học hỏi nhưng vẫn giữ đúng tinh thần nguyên bản của dòng tranh. Các nội dung được chuẩn bị dựa trên quá trình trao đổi chặt chẽ với nghệ nhân và đơn vị đồng hành.

Workshop “Họa sắc Đông Hồ” khép lại trong không khí đầy cảm hứng, để lại trong lòng người tham dự sự trân trọng đối với di sản tranh dân gian và niềm vui khi được chạm vào “hồn Việt” qua trải nghiệm thực tế. Sự kiện cũng cho thấy nỗ lực của người trẻ trong việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống bằng những hoạt động sáng tạo và gần gũi.