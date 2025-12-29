Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội làm rõ vụ huỷ show diễn "Về đây bốn cánh chim trời"

(Ngày Nay) - Tối 28/12, đông đảo khán giả có mặt tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội (đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm) đã không khỏi bất ngờ khi chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời” không thể diễn ra như kế hoạch, dù trước đó đơn vị tổ chức khẳng định sự kiện vẫn được thực hiện đúng lịch.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ngày 15/12/2025, Sở đã tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của Công ty TNHH Ngọc Việt Education do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty làm đại diện pháp luật, đề nghị tổ chức chương trình biểu diễn vào 20 giờ ngày 28/12/2025.

Trên cơ sở thẩm định nội dung, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở đã ban hành văn bản chấp thuận cho phép tổ chức chương trình theo đúng quy định. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã cử cán bộ giám sát chương trình.

Khoảng 17 giờ chiều 28/12, ngay khi xuất hiện thông tin cho thấy chương trình có khả năng bị hoãn, Sở đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, gồm Phòng PA03, Công an Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Cục A03, Bộ Công an làm việc trực tiếp với đại diện đơn vị tổ chức.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo đang tiếp tục trao đổi với nghệ sĩ để tháo gỡ các khúc mắc; đồng thời, khẳng định chương trình sẽ vẫn diễn ra theo đúng thời gian đã đăng ký. Tuy nhiên, thực tế trái ngược hoàn toàn với những gì đã được trao đổi trước đó.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trực tiếp thông báo tới khán giả việc không thể tổ chức chương trình trong tối 28/12. Đại diện đơn vị tổ chức nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi tới khán giả và cam kết giải quyết các vấn đề phát sinh, trong đó có việc hoàn trả tiền vé cho người xem do chương trình bị hoãn.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education quyết định hoãn tổ chức chương trình ngay trước giờ biểu diễn, nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan chức năng không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Ngày 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã ban hành văn bản mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu đơn vị này khẩn trương giải quyết toàn bộ các vấn đề phát sinh từ việc hoãn chương trình, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của khán giả đã mua vé cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh trong quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn và quyền lợi chính đáng của công chúng.