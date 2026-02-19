Khoảng 200.000 sinh viên tại Anh kiện đòi bồi thường vì ảnh hưởng thời COVID-19

(Ngày Nay) - Gần 200.000 sinh viên tại Anh đang tham gia một vụ kiện tập thể yêu cầu bồi thường với lý do chất lượng đào tạo bị ảnh hưởng trong thời kỳ xảy ra đại dịch COVID-19.
Khoảng 200.000 sinh viên tại Anh kiện đòi bồi thường vì ảnh hưởng thời COVID-19

University College London (UCL), một trong những trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh, trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện thông tin trường đã đồng ý chi trả 21 triệu bảng Anh (tương đương 28,3 triệu USD) để dàn xếp vụ kiện với 6.500 cựu sinh viên. Đây được coi là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, dự kiến sẽ tạo thêm áp lực đối với các trường đại học khác trong việc giải quyết các khiếu nại tương tự.

Các luật sư đại diện cho sinh viên cho biết khoảng 30.000 sinh viên từ nhiều trường khác đã đăng ký tham gia vụ kiện tập thể của sinh viên (Student Group Claim) trong tuần này, nâng tổng số tham gia lên gần 200.000 người. Con số này tăng mạnh sau khi UCL tuần trước xác nhận rằng đã đạt được thỏa thuận với nhóm cựu sinh viên khởi kiện.

Các nguyên đơn cho rằng họ không nhận được chất lượng giáo dục tương xứng với mức học phí đã đóng trong thời gian đại dịch khi nhiều khóa học phải chuyển sang hình thức trực tuyến và các cơ sở vật chất trong khuôn viên trường bị đóng cửa trong nhiều tháng.

Hiện tại, các điều khoản của thỏa thuận giữa UCL với nhóm sinh viên khởi kiện không được công bố, nhưng theo Financial Times, một email từ đội ngũ pháp lý gửi cho sinh viên cho thấy trường đã đồng ý chi 21 triệu bảng Anh để dàn xếp vụ kiện. Cả UCL và phía luật sư đại diện sinh viên đều từ chối xác nhận con số cụ thể. Theo đánh giá của truyền thông Anh, khoản dàn xếp này có thể làm gia tăng sức ép đối với hệ thống giáo dục đại học nước này trong bối cảnh nhiều trường đang đối mặt với khó khăn tài chính.

Cũng theo nội dung email được Financial Times dẫn lại, mức bồi thường mỗi sinh viên sẽ khác nhau và do một ủy ban đại diện các nguyên đơn quyết định. Khoảng 35% tổng số tiền dàn xếp dự kiến dùng để chi trả phí luật sư và các tổ chức tài trợ tài chính cho vụ kiện theo mô hình “không thắng kiện, không thu phí”.

Hiện các thư khởi kiện đã được gửi tới 36 trường đại học, trong đó có Bath, Bristol, Cardiff, Exeter, Imperial College London, Leeds, Liverpool và Warwick. Giới luật sư cho biết có thể sẽ còn có thêm các trường khác bị đưa vào danh sách.

Vụ kiện được tiến hành theo Luật bảo vệ người tiêu dùng của Anh, theo đó người sử dụng dịch vụ có quyền yêu cầu bồi thường nếu dịch vụ cung cấp không tương xứng với chi phí đã trả. Các luật sư lập luận rằng sinh viên đã đóng học phí cho hình thức giảng dạy trực tiếp và quyền sử dụng đầy đủ cơ sở vật chất; trong khi học phí các chương trình trực tuyến thường thấp hơn từ 25 - 50% so với hình thức học trực tiếp.

Phát biểu tuần trước, Chủ tịch kiêm Hiệu trưởng UCL Michael Spence cho rằng đại dịch COVID-19 đã gây xáo trộn trên toàn xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục đại học. Ông nhấn mạnh trong suốt thời gian dịch bệnh, trường đã thiết lập các cơ chế để sinh viên yêu cầu hỗ trợ và bồi thường, đồng thời cho biết thỏa thuận hiện nay giúp nhà trường tập trung vào sứ mệnh nghiên cứu và đào tạo.

