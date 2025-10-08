Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

(Ngày Nay) - Tối 7/10, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra trận đấu cuối trong ngày khởi tranh giai đoạn 2 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025 giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nội dung nam.

Kết quả chung cuộc, đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng áp đảo trước Đà Nẵng với tỷ số các sét lần lượt là 25-16, 25-21 và 27-25. Ở các trận đấu diễn ra trước đó có các kết quả: Viettinbank - Geleximco Hưng Yên: 3-0 (nữ); Sanest Khánh Hòa - Thể công Tân Cảng: 0-3 (nam) và Hóa chất Đức Giang - Xi măng Long Sơn Thanh Hóa: 3-0 (nữ).

Giai đoạn 2 của giải đấu có sự góp mặt của 16 đội bóng chuyền gồm 8 đội nam và 8 đội nữ với 4 lượt trận cuối của vòng bảng và các trận đấu ở vòng chung kết. Kết thúc vòng bảng, 4 đội nam và 4 đội nữ có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết ở mỗi nội dung. Tại vòng này sẽ diễn ra các trận bán kết và chung kết.

Ngày 8/10, tiếp tục diễn ra 2 cặp đấu ở nội dung nam và nữ tại vòng bảng. Dự kiến, trận chung kết nội dung nam diễn ra ngày 15/10 và chung kết nội dung nữ được tổ chức sau đó 1 ngày.

Giai đoạn 2 của giải đấu do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức.