Khởi tranh giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025

(Ngày Nay) - Tối 7/10, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra trận đấu cuối trong ngày khởi tranh giai đoạn 2 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2025 giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng nội dung nam.
Kết quả chung cuộc, đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng áp đảo trước Đà Nẵng với tỷ số các sét lần lượt là 25-16, 25-21 và 27-25. Ở các trận đấu diễn ra trước đó có các kết quả: Viettinbank - Geleximco Hưng Yên: 3-0 (nữ); Sanest Khánh Hòa - Thể công Tân Cảng: 0-3 (nam) và Hóa chất Đức Giang - Xi măng Long Sơn Thanh Hóa: 3-0 (nữ).
Giai đoạn 2 của giải đấu có sự góp mặt của 16 đội bóng chuyền gồm 8 đội nam và 8 đội nữ với 4 lượt trận cuối của vòng bảng và các trận đấu ở vòng chung kết. Kết thúc vòng bảng, 4 đội nam và 4 đội nữ có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết ở mỗi nội dung. Tại vòng này sẽ diễn ra các trận bán kết và chung kết.
Ngày 8/10, tiếp tục diễn ra 2 cặp đấu ở nội dung nam và nữ tại vòng bảng. Dự kiến, trận chung kết nội dung nam diễn ra ngày 15/10 và chung kết nội dung nữ được tổ chức sau đó 1 ngày.
Giai đoạn 2 của giải đấu do Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức.
(Ngày Nay) - Tối 7/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ký Công điện hỏa tốc số 5751/CĐ-TM về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.
(Ngày Nay) - Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 190/CĐ-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.
(Ngày Nay) - Một nhóm các gia đình trong Phong trào Phụ huynh Italy (MOIGE) vừa đệ đơn kiện lên Tòa án Milan, cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và TikTok không đảm bảo thực thi quy định giới hạn độ tuổi và sử dụng các tính năng gây nghiện làm tổn hại sức khỏe tâm thần của trẻ em.
(Ngày Nay) - Ngày 17/10 tại Tokyo (Nhật Bản), Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam sẽ phối hợp cùng Liên hiệp các Hội UNESCO Nhật Bản tổ chức Hội nghị quốc tế “Công nghiệp văn hóa – Động lực chiến lược trong phát triển bền vững”. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn di sản và chuyển đổi sáng tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.
(Ngày Nay) - Việt Nam kiên định thúc đẩy chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, giữ vững cam kết tạo điều kiện để phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà còn là kiến trúc sư của hòa bình bền vững.
(Ngày Nay) - Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp bổ sung quy định mới đối với các hành vi xúc phạm, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhà giáo.
(Ngày Nay) - Tổng thống Trump đưa ra lời đe dọa này giữa lúc giới chức bang Illinois và Oregon tiến hành khởi kiện vào sáng cùng ngày nhằm ngăn cản chính quyền của ông đưa Vệ binh Quốc gia tới Chicago, Portland.