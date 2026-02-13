Lần đầu có quy định riêng về chế độ làm việc cho giáo viên giáo dục thường xuyên

(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 04/2026/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên. Thông tư được ban hành nhằm đáp ứng đặc thù hoạt động của hệ thống giáo dục thường xuyên và cụ thể hóa Luật Nhà giáo.
Lần đầu có quy định riêng về chế độ làm việc cho giáo viên giáo dục thường xuyên

Trước đây, giáo viên giáo dục thường xuyên áp dụng chung chế độ làm việc như giáo viên Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Thông tư mới là văn bản đầu tiên xây dựng quy định riêng đối với giáo viên giáo dục thường xuyên, phù hợp hơn với tính chất công việc đa dạng của lĩnh vực này.

Theo Thông tư, giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên không bị giới hạn chỉ kiêm nhiệm tối đa 2 nhiệm vụ như giáo viên phổ thông, do đặc thù phải đảm nhận nhiều công việc như quản lý nhiều lớp với độ tuổi, quy mô, hình thức học tập khác nhau, thực hiện công tác tuyển sinh liên tục, thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, linh hoạt hoạt động giảng dạy, giáo dục theo nhu cầu học tập của người học, tư vấn các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho học viên.

Để bảo đảm chất lượng giảng dạy, giáo dục của giáo viên và bảo đảm chi trả các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, Thông tư quy định tổng số tiết được giảm và quy đổi đối với các nhiệm vụ kiêm nhiệm trong một năm học không vượt quá 50% định mức tiết dạy trong một năm học của giáo viên.

Theo quy định của Thông tư mới ban hành, người đứng đầu cơ sở giáo dục thường xuyên được tăng quyền chủ động trong phân công, quy đổi nhiệm vụ phù hợp thực tế hoạt động. Quy định mới hướng tới phân công công việc công bằng hơn, đồng thời, bảo đảm giáo viên tập trung vào nhiệm vụ giảng dạy.

Do đặc thù hoạt động liên tục của giáo dục thường xuyên, Thông tư không quy định cứng tổng số tuần làm việc trong năm học, giúp các cơ sở linh hoạt bố trí công việc.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên từ 4 đến 8 tuần, do cơ sở giáo dục quy định. Trong thời gian này, giáo viên có thể tham gia bồi dưỡng chuyên môn, tuyển sinh hoặc các nhiệm vụ cần thiết.

Đối với giám đốc, phó giám đốc, Thông tư không quy định thời gian nghỉ hè cố định; việc bố trí thời gian nghỉ do cơ sở giáo dục thường xuyên quy định và thực hiện linh hoạt. Quy định tương tự được áp dụng đối với nhà giáo được giao nhiệm vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương.

Thông tư quy định định mức tiết dạy trung bình trong một tuần của giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên là 17 tiết. Định mức tiết dạy trong một năm học của giám đốc là 8% và của phó giám đốc là 10% định mức tiết dạy trong một năm học của giáo viên giáo dục thường xuyên tương ứng với chương trình giảng dạy.

Thông tư cũng quy định cụ thể việc giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn sang tiết giảng, giúp các cơ sở dễ triển khai và bảo đảm quyền lợi cho giáo viên.

Theo đó, giáo viên chủ nhiệm lớp học chương trình giáo dục thường xuyên được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm các lớp học khác được giảm từ 1 đến 4 tiết/tuần, mức giảm cụ thể do giám đốc quyết định.

Thông tư cũng quy định việc quy đổi 1 tiết dạy trực tiếp hoặc trực tuyến bằng 1 tiết định mức hoặc không quá 2 tiết định mức đối với các hoạt động chuyên môn cụ thể.

Đối với những nhiệm vụ chưa được quy định cụ thể, giám đốc cơ sở có thể quyết định mức quy đổi sau khi thống nhất với tập thể giáo viên và báo cáo cơ quan quản lý. Cách làm này tạo sự linh hoạt nhưng vẫn bảo đảm minh bạch và phù hợp thực tiễn.

PV
chế độ giáo viên giáo dục thường xuyên

