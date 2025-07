Tái hiện “Hồ Thiên Nga”: Khi nghệ thuật ballet chắp cánh ước mơ tuổi thơ

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, Hồ Thiên Nga – một trong những biểu tượng đỉnh cao của nghệ thuật múa cổ điển được tái hiện dưới hình thức "thu nhỏ" bởi các vũ công bán chuyên, với độ dài 45 phút dưới sự dàn dựng của NSƯT Trần Bích Hường, Phó trưởng Đoàn Vũ kịch - Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam; NSƯT Phạm Thu Hằng, Diễn viên múa Ballet, Solist của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam; nghệ sỹ Nguyễn Minh Trang Trưởng phòng Nghệ thuật Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam.

Vở diễn nằm trong khuôn khổ chương trình Gala Summer do Sân chơi nghệ thuật tổ chức. Đây là sân khấu nghệ thuật thường niên hướng tới việc nuôi dưỡng đam mê và phát triển năng lực sáng tạo nghệ thuật của thế hệ trẻ.

Không trung thành hoàn toàn với nguyên tác bi kịch về tình yêu, phản bội và hy sinh, vở diễn lần này mang một tinh thần tươi mới và tích cực hơn. Đạo diễn Trần Thu Hương chia sẻ, cô không đưa nhân vật hoàng tử vào câu chuyện, mà thay vào đó là hình ảnh đoàn kết của cả đàn thiên nga trong cuộc chiến chống lại cái ác.

“Chúng tôi muốn nhấn mạnh sức mạnh của sự đoàn kết và niềm tin rằng cái thiện luôn chiến thắng. Một đàn thiên nga có thể đánh bại phù thủy độc ác và thiên nga đen để giành lại hòa bình,” đạo diễn Hương nói.

Cốt truyện được tái cấu trúc một cách dễ hiểu và gần gũi hơn, đặc biệt hướng tới khán giả nhí và các gia đình. Song, những giá trị cốt lõi như tinh thần tập thể, lòng dũng cảm và bản chất thiện lương vẫn được giữ nguyên, truyền tải qua từng động tác, nhịp điệu và hình ảnh trên sân khấu.

Hai vai chính thiên nga trắng Odette và thiên nga đen Odile do Minh Minh (12 tuổi) và Phương Hà (13 tuổi) thể hiện. Cả hai đều là học viên theo học ballet như một niềm đam mê từ nhỏ. Đặc biệt, Phương Hà vừa đạt giải Ba tại cuộc thi quốc tế Maria Taglioni dành cho nghệ sĩ múa cổ điển và đương đại tổ chức tại St. Petersburg, Nga – nơi từng là cái nôi của nghệ thuật ballet thế giới.

Dù là phiên bản rút gọn, vở diễn vẫn giữ được tinh thần của Hồ Thiên Nga, một trong những kiệt tác nghệ thuật sân khấu kinh điển của nhân loại. Đạo diễn Trần Thu Hương chia sẻ, để có được đêm diễn vừa qua, các bạn nhỏ đã phải tập liên tục tập trong vòng 4-5 tháng, đều đặn mỗi tuần 2 buổi. Đặc biệt, với các vai chính phải tập liên tục từ cuối tháng 3 bởi ballet là bộ môn đòi hỏi tính chuyên môn cao và sự tập luyện thường xuyên.

Không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật, Hồ Thiên Nga của Sân chơi nghệ thuật còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ, rèn luyện tinh thần kỷ luật và mang đến sân khấu chuyên nghiệp đầu tiên cho nhiều em nhỏ.

“Cảm nhận đúng và hiểu đúng nghệ thuật chính là một hình thức nâng đỡ tinh thần rất lớn cho các bạn nhỏ”, chị Hương cho biết. Ballet là một trong những bộ môn có nền tảng cơ bản nhất, khi đã vận động bài bản, thì dù tiếp xúc với bất kỳ loại hình vận động nào sau này, các con cũng có thể hiểu và thực hành một cách chính xác, nhanh nhạy.

Với đạo diễn Trần Thu Hương, đào tạo nghệ thuật không chỉ là dạy múa, đó là hành trình gieo nền tảng, là cùng nhau nuôi một thế hệ biết cảm thụ cái đẹp, sống có kỷ luật và phát triển nội lực mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, khán giả cũng không khỏi ấn tượng trước các tiết mục kinh điển được thể hiện như: Vũ điệu thiên nga nhỏ (Four Little Swans), Vũ điệu thiên nga lớn (Big Swans), solo của thiên nga trắng Odette và thiên nga đen Odile… Đáng chú ý, tiết mục Four Little Swans được làm mới bằng chất liệu Tap dance, tạo nên một dấu ấn sáng tạo và hiện đại trong một vở diễn truyền thống, điều gần như chưa từng xuất hiện ở một vở Hồ Thiên Nga trước đây.

Trong đó, nghệ sĩ Tô Nhật Huy, nghệ sĩ xiếc và ảo thuật từng đoạt HCV tại Liên hoan Ảo thuật Toàn quốc 2023 đóng vai trò huấn luyện và dàn dựng tiết mục Vũ điệu thiên nga nhỏ với sự tham gia của 8 vũ công nhí, mang đến sự kết hợp bất ngờ giữa kỹ thuật hình thể và khả năng biểu cảm.

Ngoài ra, tiết mục Vũ điệu thiên nga lớn do ba nghệ sĩ nhí Khánh Vy, Cẩm Anh và Mỹ An biểu diễn đã nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả nhờ sự duyên dáng, điêu luyện và sức bền thể chất vượt trội so với lứa tuổi.