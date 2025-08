Lan tỏa tinh thần, khát vọng cống hiến vì an ninh Tổ quốc trong thế hệ trẻ

(Ngày Nay) - Chào mừng Đại hội Thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” lần thứ IX, tối 4/8 đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Khát vọng cống hiến”, giao lưu giữa các điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với đoàn viên thanh niên do Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Chương trình nằm trong chuỗi các sự kiện nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu, sự hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nghĩa tình của nhân dân, lực lượng Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; lập nên nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, thực sự là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, luôn coi “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Hàng vạn tấm gương mưu trí, dũng cảm, anh dũng hy sinh trong công tác, chiến đấu qua các thời kỳ đã trở thành biểu tượng cao đẹp, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, những kết quả thành tựu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 - 2025 đã có góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn nêu cao tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”; tiếp tục khẳng định sự tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, về tinh gọn tổ chức bộ máy, về chuyển đổi số quốc gia, hoàn thiện pháp luật, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo ra nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các mặt công tác Công an, giữ vững an ninh quốc gia, củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, trong 246 gương điển hình tiên tiến có rất nhiều cán bộ, đảng viên đại diện tiêu biểu cho tuổi trẻ Công an nhân dân. Trên từng lĩnh vực công tác, các đồng chí luôn tận tụy, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, thể hiện tinh thần trọng dân, gần dân “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Đó thực sự là lực lượng kế tục trung thành sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự của các thế hệ cha anh; là minh chứng sinh động nhất thể hiện cho sức trẻ, cho khát vọng cống hiến, cho tương lai của lực lượng Công an nhân dân.

Trong chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang, lực lượng Công an nhân dân luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, ngành, nhân dân, trong đó có Đoàn Thanh niên và các thế hệ thanh niên Việt Nam. Thông qua các phong trào cách mạng của Đoàn Thanh niên và sức trẻ, nhiệt huyết, vai trò xung kích, tiên phong, sự sáng tạo, trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an đã luôn gắn với phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” do Trung ương Đoàn phát động, đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực, tự giác tham gia, với rất nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Các hoạt động góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân; xây dựng, bồi đắp văn hóa truyền thống trọng dân, gần dân, hiểu dân, sẵn sàng vì phục vụ nhân dân; đóng góp quan trọng trong công tác bảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự phối hợp hiệu quả của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong thời gian qua; nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả, thành tích của tuổi trẻ Công an nhân dân cùng với tuổi trẻ cả nước trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự. Thứ trưởng mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục giữ vững tinh thần xung kích, thi đua lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an cách mạng trong giai đoạn cách mạng mới.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu điển hình, tiên tiến “Vì an ninh Tổ quốc” cùng các đoàn viên thanh niên đã trao đổi, chia sẻ, lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng của các điển hình tiên tiến với việc làm cụ thể, bình dị mà cao quý. Đó là những tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an không ngại khó khăn, nguy hiểm khi trấn áp tội phạm, cứu giúp nhân dân; không quản ngại lửa cháy, lũ cuốn để cứu người, cứu tài sản. Chiến sĩ Công an xã vùng sâu không quản đường rừng hiểm trở, hằng đêm bám bản vận động người dân không nghe theo kẻ xấu; cán bộ trẻ thức trắng nhiều đêm, miệt mài làm sạch dữ liệu;...

Đó là những điển hình của tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Họ là tấm gương sáng về ý chí vượt khó, tinh thần dấn thân và khát vọng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Những người chiến sĩ đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới.

Từ những chia sẻ của các khách mời, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí, quyết tâm của tuổi trẻ, giúp các bạn đoàn viên, thanh niên có thêm động lực, mục tiêu phấn đấu, thêm hiểu, thêm tin yêu lực lượng Công an nhân dân, từ đó tiếp tục có nhiều đóng góp cùng lực lượng Công an nhân dân, thanh niên Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên tiếp tục nhận thức sâu sắc và lan tỏa những giá trị to lớn về lịch sử hào hùng, truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, thành tựu, ý nghĩa của 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.